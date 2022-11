"ซน" ยืนยันไม่พลาดลุยบอลโลก 2022 พร้อมช่วย "เกาหลีใต้" เต็มที่

"ในหลวง-พระราชินี" ทรงชื่นชม-พระราชทานกำลังใจ "โตโน่"

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ภายหลังจากที่ โตโน่ ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ นักแสดง-นักร้องดัง บรรลุเป้าหมายโครงการ One Man and the River พร้อมกับรับเงินบริจาคไปมอบให้กับโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาทโดย โตโน่ ภาคิน ได้ออกมาเปิดเผยภ