"ในหลวง-พระราชินี" ทรงชื่นชม-พระราชทานกำลังใจ "โตโน่"

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ภายหลังจากที่ "โตโน่" ภาคิน คําวิลัยศักดิ์ นักแสดง-นักร้องดัง บรรลุเป้าหมายโครงการ One Man and the River พร้อมกับรับเงินบริจาคไปมอบให้กับโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาทโดย "โตโน่" ภาคิน ได้ออกมาเปิดเผยภาพผ่านอินสตาแกรม ขณะเข้ารับพระราชสาส์น จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฐานะตัวแทนโครงการ “One Man and the River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” พร้อมเผยว่า"วันนี้ผม เป็นตัวแทนจากโครงการ ‘ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้’ เข้ารับพระราชทาน พระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระราชกระแส ทรงชื่นชม และพระราชทานกำลังใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์"