วันเดียวรู้ผล “Road To ONE” ชิงสัญญา ONE 3 รุ่นมูลค่ารวม 11.3 ล้านบาท

เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว สำหรับ Road To ONE รายการเดียวในประเทศไทย ที่จะสานฝันดาวรุ่งมวยไทย ให้ก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬาอาชีพในเวทีระดับโลก วัน แชมเปียนชิพ ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง ONE กับ แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ โปรโมชัน โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค.นี้ ณ สนามมวยลุมพินี ถ่ายทอดสด ทางทีวีช่อง 7HD เวลา 10.00 น.นี่ถือเป็นรายการระดับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทย เพราะผู้ชนะทั้ง 3 รุ่น จะได้โอกาสเซ็นสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่าคนละ 100,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 3.8 ล้านบาทต่อคน ซึ่งหากรวมมูลค่าสัญญาทั้งหมดของทุกรุ่นที่มีก็จะคิดเป็นเงินจำนวนถึง 11.3 ล้านบาทเลยทีเดียวและนี่คือรายชื่อ 6 ผู้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ Road To ONE ซึ่งมีการประกบคู่ในทั้ง 3 รุ่นน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสัญญาฉบับแรกที่มีการชิงชัย คือ มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง (115 ป.) เป็นการพบกันระหว่าง “ลมมณี เดอะเลเจนด์ อารีนา กับคู่ชกชาวออสเตรเลีย “เซเลสต์ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย” โดยนักสู้หญิงจอมเก๋าชาวไทยอย่าง "ลมมณี" ฝ่าด่าน "น้องแอ้ม จีทีฟิตเนส" และ "กำไลเพชร เพชรยินดีอะคาเดมี" เข้าสู่รอบชิง ส่วน "เซเลสต์" ปราบสองสาวไทย อย่าง "เพชรสีนิล ส.พวงทอง" และ "ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน" มาราบคาบส่วนคู่รองของรายการเป็นนัดชิงชนะเลิศ มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ระหว่าง “เด็ดดวงเล็ก ส.สมหมาย” จอมฝีมือชาวไทย พบกับ “ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว.” กำปั้นสัญชาติเมียนมา โดย "เด็ดดวงเล็ก" ในรอบที่ผ่านมาเอาชนะ "ตะเภาทอง สิงห์มาวิน" และ "ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย" ส่วน "ซ่อนรัก" ทำเซอร์ไพรส์ชนะน็อก "ทิว แฟร์เท็กซ์" และทีเคโอ "สตาร์บอย เพชรเกียรติเพชร" มาได้อย่างน่าประทับใจขณะที่คู่เอก เป็นศึกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ระหว่าง “ยอดภูผา วิมานแอร์” นักชกหมัดหนักที่โชว์ฟอร์มสวยใน Road To ONE ด้วยการชนะน็อกทั้ง "ทะเลทอง ส.ธนาเพชร" และ "กวางตุ้ง เรียลไฟต์เตอร์" มาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดยจะเจอกับ “หยกไทย ขุนศึกมวยไทย” ที่ได้สิทธิ์มาชกแทน "อวตาล ต.หมอศรี" ที่ประกาศถอนตัวไปก่อนหน้านี้แฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขัน Road To ONE Thailand รอบชิงชนะเลิศได้ในวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 65 ถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง 7HD เวลา 10.00-12.00น.