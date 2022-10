ลุ้น 4 อีเวนต์สุดท้าย "โปรจีน" เบียดมือดังคั่ว 3 รางวัลใหญ่

การแข่งขันกอล์ฟหญิง แอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2022 เหลืออีกเพียงแค่ 4 รายการเท่านั้น ซึ่งต้องบอกเลยว่าหากไม่มีสาวน้อยวัย 19 ปีจากราชบุรีรายนี้คงเงียบเหงากว่านี้อีกเยอะ เพราะ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล คือผู้เล่นไทยคนเดียวที่ได้แชมป์ในปีนี้ โดยคว้าไปแล้ว 2 แชมป์ทำให้มีลุ้นคว้ารางวัลใหญ่ รวมถึงตำแหน่งมือ 1 ของโลกเมื่อถึงบั้นปลาย"โปรจีน" คว้าแชมป์แรกในชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม รายการ "เจทีบีซี คลาสสิค" หลังโชว์หัวจิตหัวใจนิ่งเกินวัยเพลย์ออฟชนะ แนนนา เคิร์สทซ แมดเซน จากเดนมาร์ก ด้วยวัยเพียง 19 ปี 25 วันส่งผลให้กลายเป็นแชมป์ แอลพีจีเอ ทัวร์ อายุน้อยสุด นับตั้งแต่ บรูก เฮนเดอร์สัน สาวแคนาดา ทำเอาไว้ในรายการ ปอร์ตแลนด์ คลาสสิค เมื่อปี 2016 ด้วยวัย 18 ปี 9 เดือน 23 วันตามด้วยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสาวไทยก็ซิวแชมป์ที่ 2 จากรายการ วอลมาร์ต เอ็นดับเบิลยู อาร์คันซอ แชมเปียนชิพ ต่อจากนั้นติดๆ กันเลยคือจบที่ 4 ศึก โวลุนเทียร์ส ออฟ อเมริกา ทำให้พุ่งขึ้นไปรั้งอันดับ 2 ของโลกด้วยการมี 7.32 แต้ม ตามหลัง โค จิน ยอง ชาวเกาหลีใต้ เพียงแค่ 0.43 คะแนนเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่า อาฒยา สาวน้อยมหัศจรรย์ของไทยมีลุ้นขึ้นมือ 1 โลก นอกจากนี้ยังมีลุ้นรางวัล Louise Suggs Rolex Rookie of the Year หรือผู้เล่นหน้าใหม่ที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุด ตามด้วยผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ Rolex Player of the Year ลองคิดดูหาก "โปรจีน" กวาดได้หมดจะสุดยอดขนาดไหน เพราะตำนานอย่าง แอนนิก้า โซเรนสตัม รวมถึง ลิเดีย โค ยังทำไม่ได้เลยกระนั้นก็ตามไม่ง่ายเลยสำหรับ "โปรจีน" เพราะแต้มรางวัลในต่ละสาขาที่กำลังคั่วอยู่นั้นค่อนข้างเบียดกับผู้เล่นคนอื่นๆ รวมถึงเมื่อดูรายชื่อก็ระดับเขี้ยวลากดินทั้งสิ้นชนิดที่ว่าอาจจะต้องตัดสินใจกันที่พัตต์สุดท้ายของฤดูกาลเลยก็ว่าได้ เพราะอย่างที่ทราบว่ากีฬากอล์ฟนั้นทุกอันดับในแต่ละทัวร์นาเมนต์นั้นมีผลกับคะแนนที่จะได้รับอันดับจึงพลิกผันได้ตลอดเวลาสถานการณ์ล่าสุด มินจี ลี ชาวออสเตรเลียเชื้อสายเกาหลี เป็นผู้นำบนตารางผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยการมี 149 แต้มจากผลงานฤดูกาลนี้ที่คว้าไปแล้ว 2 แชมป์คือ Cognizant Founders Cup เมื่อเดือนพฤษภาคม ตามด้วยแชมป์เมเจอร์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น นอกจากนี้เมเจอร์อย่าง วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิป แพ้ให้กับแชมป์คือ Chun In-gee ไปเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้น ถือเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดในปีนี้ก็ว่าได้ขณะที่อันดับ 2 ตามหลัง มินจี ลี เพียงแค่ 19 แต้มได้แก่ บรูก เฮนเดอร์สัน โปรสาวจากแคนาดา ที่กลับมาคว้าแชมป์เมเจอร์ที่ 2 หลังรอมานาน 6 ปีคือ "ดิ อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ" เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยเมเจอร์แรกในชีวิตที่ทำได้คือ "วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ" เมื่อปี 2016 หรือตอนอายุ 18 ปีส่วนอันดับ 3 คือ "โปรจีน" จากผลงานที่เอ่ยไปแล้วทำให้มีอยู่ 124 แต้มและที่ 4 ลิเดีย โค มีอยู่ 120 แต้ม โดยผู้เล่นชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีอดีตมือ 1 ของโลก แม้ว่าปีนี้จะได้แชมป์เดียวคือ Gainbridge LPGA at Boca Rio แต่โกยคะแนนจากการจบท็อปเท็นถึง 12 ครั้งและในนี้คือมี 9 รายการที่สามารถจบท็อป 5 เลยทีเดียว รวม 2 เมเจอร์คือ ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น จบที่ 5 กับ เอวิยอง แชมเปียนชิป จบที่ 34 รายการที่เหลือคำนวนดูแล้วมี 4 คนที่มีลุ้นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีคือ มินจี ลี 149 แต้ม, บรูก เฮนเดอร์สัน 130 แต้ม, อาฒยา ฐิติกุล 124 แต้มและ ลิเดีย โค 120 แต้ม เมื่อไม่มีศึกเมเจอร์แล้วจะไม่มีการดับเบิ้ลคะแนน โดยแชมป์จะได้ 30 แต้มที่ 2 ได้ 12 แต้มที่ 3 ได้ 9 แต้มที่ 4 ได้ 7 แต้มและที่ 5 ได้ 6 แต้ม ส่วนที่ 6-10 จะได้แต้มไล่ลงไปคือ 5, 4, 3, 2 และ 1ดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันพลิกผันได้ตลอดโดยประวัติศาสตร์ย้อนไปในปี 2020 โค จิน ยอง กับ เนลลี่ คอร์ด้า คั่วผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีกันอยู่ แต่สุดท้ายเป็น คิม เซ ยอง ที่หาดหน้าไปครองในรายการสุดท้ายคือ ทัวร์ แชมเปียนชิป หรือในปี 2017 มีการครองตำแหน่งร่วมกันของ ริว โซ ยอน กับ พัค ซุง ฮยุนปิดท้ายกันที่รางวัลสาขาสุดท้ายที่ "โปรจีน" อาฒยา คั่วอยู่คือรุคกี้ยอดเยี่ยมแห่งปี ซึ่งมีโอกาสสูงไม่น้อยที่จะคว้าไปครอง โดยตอนนี้นำอยู่ด้วยการมี 1,425 แต้ม ตามด้วยอันดับ 2 คือ ชอย ฮเย-จิน ที่ปีนี้ยังไม่ได้แชมป์มีอยู่ 1,182 แต้ม แต่ทำได้ดีในหลายรายการรวมถึงเมเจอร์ ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น จบที่ 3 และ วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิป จบที่ 5โปรแกรม 4 รายการที่เหลือคงต้องเอาใจช่วย "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล กันแบบสุดชีวิต โดยจะแข่งที่เอเชีย 2 รายการคือ บีเอ็มดับเบิลยู เลดี้ส์ แชมเปียนชิป ที่เกาหลีใต้กับ โตโต เจแปน คลาสสิก ที่ญี่ปุ่น ก่อนจะเหินฟ้ากลับไปที่สหรัฐอเมริกาคือ เพลิแกน วีเมนส์ แชมเปียนชิป แล้วไปปิดท้ายกันที่ศึกใหญ่ ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิป วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้