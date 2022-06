ใครจะเป็นรายต่อไป! เก็งโผ 3 นักสู้สาว ว่าที่คู่ต่อกรคนใหม่ของ “แสตมป์”

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์ ONE เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง กลับมามุ่งมั่นฝึกซ้อมอีกครั้ง หลังพ่ายแพ้ให้กับ “แองเจลา ลี” ในศึกชิงแชมป์โลก ONE เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยตอนนี้เธอตั้งเป้าทำคะแนนเพื่อก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์โลกอีกครั้งและวันนี้เราจะมาลองเก็งโผนักสู้สาวในรุ่นอะตอมเวต (52.2 กก.) ดูว่า มีใครบ้างที่พอจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าสนใจสำหรับไฟต์ต่อไปของซุปตาร์สาวชาวไทยในเร็ว ๆ นี้เจ้าของฉายา “The GraceFul” เป็นอีกหนึ่งนักสู้จากฟิลิปปินส์ ที่ทำผลงานได้อย่างน่าจับตามอง ไล่ปราบคู่ปรับตัวฉกาจมาแล้วทั้ง ไมรา มาซาร์, บิ เหงียน รวมถึง จูลี เมซาบาร์บา อีกทั้งการที่เธอได้อยู่ทีมลาไคย์ ทำให้มีโอกาสได้ฝึกร่วมกับ เอดูอาร์ด โฟลายัง, เกเจ อุสตาคิโอ, และ โจชัว พาซิโอ กระทั่งพัฒนาฝีมือไปอย่างรวดเร็วดังนั้น การได้เผชิญหน้ากับ แสตมป์ ในไฟต์ต่อไป จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ และน่าจะสร้างความบันเทิงให้กับแฟน ๆ ได้มากเลยทีเดียวนักสู้สาวชาวมาเลเซีย กำลังทำผลงานได้อย่างฮ็อตฮิตติดลมบน หลังชนะรวดใน 3 ไฟต์ล่าสุด โดยเผด็จศึกทั้ง บิ เหงียน, เม ยามากูชิ และ อิตซูกิ ฮิราตะ กระทั่งขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป 5 ของแรงกิง ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง (MMA) อยู่ในขณะนี้และในฐานะที่ จีฮิน เป็นหนึ่งในนักปล้ำจับล็อกและวูซูตัวฉกาจ จึงน่าจะเป็นคู่ต่อกรที่สมน้ำสมเนื้อของ แสตมป์ ในการได้ลองวิชาบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) บนสังเวียน หลังจากที่เพิ่งเลื่อนชั้นคว้าเข็มขัดสายม่วงได้ไม่นานผู้ท้าชิงอันดับ 3 ของแรงกิง ชาวฟิลิปปินส์ คืออีกหนึ่งแคนดิเดตที่น่าสนใจ ในการเป็นคู่ต่อกรรายต่อไปของ แสตมป์ บนสังเวียน เพราะทั้งคู่เคยอยู่ภายใต้ชายคา “แฟร์เท็กซ์” ด้วยกันก่อนหน้านี้ แถมยังรักและผูกพันกันเหมือนพี่น้องอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะซี้กันแค่ไหน เมื่ออยู่บนสังเวียนจะไม่มีคำว่าพี่น้องเด็ดขาด และด้วยการที่ทั้งคู่เคยซ้อมร่วมกันมาก่อน ทำให้น่าจะรู้จักทางมวยของกันและกันเป็นอย่างดี ดังนั้น หาก เดนิส และ แสตมป์ ต้องขึ้นเผชิญหน้ากันเองบนเวที ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟต์ที่แฟน ๆ ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง