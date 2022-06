"พรพรรณ" ผงาดเบอร์ 1 มือเซต "เนชั่นส์ลีก"

ภายหลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทย ลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รายการ เนชั่นส์ ลีก 2022 ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ ด้วยผลงานลงสนามแข่งขันไปทั้งหมด 8 นัด ชนะ 4 แพ้ 4 มี 12 คะแนน รั้งอันดับที่ 8 ของตารางจากทั้งหมด 16 ทีม และยังมีลุ้นในการติด 1 ใน 8 เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย ไปแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่ประเทศตุรเกียขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันออกมาเผยข้อมูลสถิติ หลังผ่าน 8 นัดจากทั้ง 2 สัปดาห์ ปรากฏว่า "กัปตันชมพู่" พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตทีมชาติไทยติดอันดับ 1 ในฐานะ Best Setter1 พรพรรณ เกิดปราชญ์ (ไทย) 2902 บริตต์ บอนแกร์ตส์ (เนเธอร์แลนด์) 2233 คันซู เอิซบัย (ตุรเกีย) 184ผู้ทำแต้มสูงสุดยังมี 2 สาวไทย ติดโผท็อป 5 ประกอบด้วยอันดับ 4 ชัชชุอร โมกศรี 155 คะแนนอันดับ 5 พิมพิชยา ก๊กรัมย์ 146 คะแนนผู้ทำเกมบุกสูงสุดอันดับ 4 พิมพิชยา ก๊กรัมย์ 133 คะแนนอันดับ 5 ชัชชุอร โมกศรี 127 คะแนนบล็อกดีที่สุดอันดับ 5 ชัชชุอร โมกศรี 22 ครั้งเสิร์ฟดีที่สุดอันดับ 2 พิมพิชยา ก๊กรัมย์ 8 คะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2022 สนามที่ 3 ที่ประเทศบัลแกเรียวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้ ถ่ายทอดสดช่อง GMM25วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ไทย พบ โดมินิกัน ถ่ายทอดสดช่อง GMM25วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. บราซิล พบ ไทย ถ่ายทอดสดช่อง ONE HD (31)วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. ไทย พบ อิตาลี ถ่ายทอดสดช่อง ONE HD (31)