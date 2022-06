ฟูลทีม!!! ทัพลูกยางสาวประกาศ 14 รายชื่อลุย "เนชั่นส์ ลีก" วีก 3

ภายหลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทย ลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รายการ เนชั่นส์ ลีก 2022 ผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ ด้วยผลงานลงสนามแข่งขันไปทั้งหมด 8 นัด ชนะ 4 แพ้ 4 มี 12 คะแนน รั้งอันดับที่ 8 ของตารางจากทั้งหมด 16 ทีม และยังมีลุ้นในการติด 1 ใน 8 เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย ไปแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ที่ประเทศตุรเกียล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ทีม เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 3 ที่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฏาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้1. พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม) (S no .3)2.สิริมา มานะกิจ (S no. 23)3. ปิยะนุช แป้นน้อย (L no .2)4. สุพัตรา ไพโรจน์ (L no. 20)5.หัตถยา บำรุงสุข (MB no.12)6. จรัสพร บรรดาศักดิ์ (MB no .9)7. แก้วกัลยา กมุลทะลา (MB no.15)8. ฑิชากร บุญเลิศ (MB no. 24)9. อัจฉราพร คงยศ (OH no. 18)10.ชัชชุอร โมกศรี (OH no. 19)11.สุทัตตา เชื้อวู้หลิม (OH no. 14)12.ศศิภาพร จันทวิสูตร (OH no. 25)13. พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (OP no.16)14.ธนัชชา สุขสด (OP no. 21)เจ้าหน้าที่ทีมผู้จัดการทีม: สมชาย ดอนไพรยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอน: ดนัย ศรีวัชรเมธากุลผู้ฝึกสอน: ชำนาญ ดอกไม้ และ ธีรศักดิ์ นาคประสงค์แพทย์ประจำทีม: อี๊ด ลอประยูรนักกายภาพบำบัด: ทิพย์รัตน์ แก้วใสเจ้าหน้าที่นวดประจำทีม: สุจิตรา ขรรค์ศรผู้สื่อข่าวประจำทีม : อโนมา ทองมโนกูรหลังจากฝึกซ้อมทีมชาติไทย ยังเข้ารับการตรวจโควิด ก่อนออกเดินทางสู่ประเทศบัลแกเรีย คืนวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยเที่ยวบินที่ TK 069 เพื่อร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2022 สนามที่ 3สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น. ไทย พบ เกาหลีใต้ ถ่ายทอดสดช่อง GMM25วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ไทย พบ โดมินิกัน ถ่ายทอดสดช่อง GMM25วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. บราซิล พบ ไทย ถ่ายทอดสดช่อง ONE HD (31)วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.30 น. ไทย พบ อิตาลี ถ่ายทอดสดช่อง ONE HD (31)