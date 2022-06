"พัมคิน" แบรนด์เครื่องมือช่างคนไทย แสดงจุดยืนส่งเสริมศิลปะการต่อสู้มวยไทย

"พัมคิน" แบรนด์เครื่องมือช่างคนไทย หัวใจไทย แสดงจุดยืนสนับสนุนเกมการแข่งขันของคนไทย และการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย โดย ชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์เครื่องมือช่าง "พัมคิม" ได้เข้าร่วมสนับสนุนงาน "KAT CHAMPIONSHIP" ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทย ณ บัวขาววิลเลจ ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดยทางพัมคินได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาและการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย จึงได้ให้การสนับสนุน การแข่งขันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย "KAT CHAMPIONSHIP" ภายในงาน มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย จำนวน 15 คู่มวยดาวรุ่ง พร้อมโชว์พิเศษจาก บัวขาว บัญชาเมฆ และซุปเปอร์บอน มาสาธิตและอธิบายความแตกต่างระหว่างกีฬาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกมการแข่งขันของคนไทย และการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ประกอบด้วยมวยไทย (MUAY THAI) 6 คู่• รุ่งเรืองเล็ก ศิษย์หลวงตา vs เชน เพชรนาคา 57 kg.• พร้อมรบ น.นพหิรัญ vs เฉียบขาด ป.พงษ์สว่าง 57 kg.• กุมารทอง จิตรเมืองนนท์ vs แสน ส.สำอางยิมส์ 64 kg.• ปิ่นเพชร บัญชาเมฆ vs เพชรสีนิล ช.ไทยเศรษฐ์ 63 kg.• วันมาริโอ้ เพชรยินดีอคาเดมี vs ปาโต้ ว.วังพรม 61.5 kg.• มรดกเพชร มวยเด็ด 789 vs แจ๊ค อภิชาติมวยไทยยิม 63.5 kg.คิกบ็อกซิ่ง (Kickboxing) 9 คู่• ทับทิมสยาม ม.กีฬาชัยภูมิ vs พลอยเขียว อ.กิจเจริญชัย 48 kg.• ครีมมี่ ส.คงกระพัน vs นางหงษ์ อ.เลี้ยงประเสริฐ 55 kg.• น้องจอย รร.กีฬาโคราช vs ROSA เศรษฐีมวยไทยยิม 60 kg.• Juan Sprit of siam vs หลุมเดียว ศิษย์จารย์บอม 60kg.• ก้องหล้า ส.ศรีสมพงษ์ vs farn spirit of siam 65 kg.• พลอยมณี ยาดมโพธิ์เฮิร์บ vs วีไวท์ ศิษย์ชาญสิงห์ 47 kg.• เสกสิทธ์ ท.แสงเทียนน้อย vs เพชรเมืองเหนือ ศิษย์เจ้แดง 52 kg.• เพชรทรงพล บัญชาเมฆ vs ทองธวัช เพชรเหรียญทอง 57 kg.• ศิลาทอง หนุ่มพรหมเทพ vs Amher Spirit of Siam 67 kg.นอกจากการแข่งขัน 15 คู่มวยสุดมันบนเวที พัมคินยังจัดให้มีอีกหนึ่งสีสันบนเวที คือ "Pumpkin Ring Girl" สาวสวยในชุดสีส้มจากพัมคิน ที่ทำหน้าที่ชูป้ายบอกยกระหว่างการแข่งขัน และพริตตี้สาวสวยที่ดำเนินกิจกรรมแจกของพรีเมียมสุดชิก เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมากยังไม่หมดเพียงแค่นั้น พัมคินยังเพิ่มดีกรีความฮอตทะลุปรอท จากโชว์ Sexy Car Wash ที่ทุกคนรอคอย โชว์ล้างรถสุดเซ็กซี่ด้วย INFINITY POWER SHARE 20V ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย 20V Li-ion INF-35WG สินค้าของพัมคิน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ที่ https://fb.watch/ddHcKlELxq/พัมคินยังเข้าถึงชาวจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการออกบูธสินค้าพัมคินราคาโปรโมชัน เรียกได้ว่าขนมาลดขนมาแถม และยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล "แจกหนัก จัดเต็ม" ฉลองครบรอบ 34 ปี แจกจี้ทองคำทุกสัปดาห์ แจกมอเตอร์ไซค์ทุกเดือน และรางวัลใหญ่สิ้นปี แจกรถกระบะอีซุสุ D-Max Spacecap พัมคินแจกหนัก จัดเต็ม ลุ้นรางวัลกันทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท!สำหรับแบรนด์เครื่องมือช่าง "พัมคิน" คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ ประเภทเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง เครื่องมือสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม เครื่องมือลมและอุปกรณ์เสริม มีดคัตเตอร์และฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เคมีภัณฑ์และกาว และเครื่องมือทำสวน จากต่างประเทศ ดำเนินการโดย บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้วยประสบการณ์ในวงการเครื่องมือเครื่องเหล็กยาวนานกว่า 30 ปีท่านใดที่สนใจสินค้าจากแบรนด์พัมคิน "ครบทุกเรื่อง เครื่องมือช่าง" สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแบรนด์ได้ที่เว็บไซต์ PUMPKIN และเฟซบุ๊กแฟนเพจ Pumpkin Corporation Company Limited