"Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022" สู่ยนตกรรมที่ดียิ่งกว่า จากสนามแข่งสู่ท้องถนน "Pushing the limit to race your ambition"

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บุกเบิกวงการ Motorsport ของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเป็นทั้งผู้จัดการแข่งขัน และให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงนักแข่งในระดับอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากความทุ่มเทในการพัฒนาวงการ Motorsport ของไทย ส่งผลให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างแท้จริงมร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “Motorsport ถือเป็นหนึ่งใน DNA ที่สำคัญของโตโยต้า ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ “ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า” โตโยต้า เริ่มต้นกิจกรรม Motorsport ในประเทศไทย เมื่อ 37 ปีที่แล้ว ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ความสนุกสนานในกีฬา Motorsport ด้วยการสนับสนุนผู้ที่รักในกีฬาประเภทนี้ รวมทั้งเป็นผู้จัดและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้พัฒนาบทบาทมาเป็นผู้สนับสนุนนักแข่งชาวไทยให้มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติ”ด้าน นายสุรศักด์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “ในวาระ 60 ปี ของโตโยต้า เรามีความยินดีที่จะจัดงาน “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” ให้คึกคัก และสนุกมากกว่าเดิม และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกทางหนึ่ง”> โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022Pushing the limit to race your ambitionภายใต้แนวคิดของ Brand รถแข่งระดับโลก Toyota Gazoo Racing ภายใต้ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Motorsport สิ่งได้ที่รับจะไม่ใช่เพียงชัยชนะบน Podium เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ในการขับขี่ขั้นสูงสุด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักแข่ง และพัฒนาศักยภาพของทีมแข่ง ในรูปแบบที่ไม่สามารถทดสอบได้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้ปรัชญา “ถนนสร้างคน และคนสร้างรถ” (Roads build people, and people build cars) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่ท้าทายในการพัฒนา “ยนตรกรรม ที่ดียิ่งกว่า” (Ever-Better Cars) ของโตโยต้า ที่ได้รับการถ่ายทอด DNA ของกีฬา Motorsport เพื่อส่งต่อในการพัฒนารถยนต์ของโตโยต้า อาทิ รถยนต์โตโยต้าใน GR SeriesToyota Gazoo Racing Motorsport 2022 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Pushing the limit to race your ambition” นั่นคือ “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณ” ไปกับการพิสูจน์ที่สุดแห่งขุมพลัง และที่สุดของสมรรถนะรถแข่งโตโยต้าอย่างใกล้ชิด กับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่- Yaris One Make Race ครั้งแรกกับ Hatchback ECO Car ยอดนิยม Toyota YARISกับเครื่องยนต์ DUAL VVT-i ขนาด 1,200 ซีซี ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพ สมรรถนะการขับขี่ที่คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ทนทาน ให้ความสนุกสนานในการขับขี่ (Fun-to-Drive) ได้อย่างเต็มที่ มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สปอร์ต โฉบเฉี่ยว สำหรับนักแข่งในระดับ New entry- Hilux REVO One Make Race ด้วยสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังของเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล GD Super Power 2,400 ซีซี กับบทพิสูจน์ความแกร่ง ทนทาน และช่วงล่างที่เกาะถนนแม่นยำ สำหรับนักแข่งสายดีเซล ที่ชื่นชอบความดิบ หนักแน่น ดุดัน- Corolla ALTIS GR Sport One Make Race Signature แห่งคุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบ (QDR : Quality Durability Reliability) สนุกสุดเหวี่ยงกับพลังของเครื่องยนต์ Dual VVT-i 1,800 ซีซี และโครงสร้าง TNGA ที่ลงตัวทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรค เป็นไฮไลท์ในการแข่งขันที่สนุกสนาน เร้าใจ ตลอดช่วงการแข่งขันทุกสนาม- VIOS Lady One Make Race กับสมรถนะของเครื่องยนต์ Dual VVT-i 1,500 ซีซี ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในสมรรถนะการขับขี่ที่คล่องแคล่ว ปราดเปรียวสำหรับนักแข่งมือใหม่ โดยนักแข่งทุกคนจะต้องผ่านการอบรมจากโครงการ Toyota Racing School เพื่อเรียนรู้กฎ กติกา มารยาทที่ถูกต้องในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการเตรียมพื้นฐานที่ดีสำหรับนักแข่ง การแข่งขันรุ่นพิเศษสำหรับนักแข่งหญิงโดยเฉพาะ- รายการแข่งขันรุ่นพิเศษ TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2022 โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า และตัวแทนชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กับรถกระบะ Hilux REVO Double Cab 4X2 Z Edition 2,400 ซีซี โดยเงินรางวัลจากการแข่งขันจำนวน 200,000 บาท จะมอบให้กับองค์กรการกุศลในจังหวัดบุรีรัมย์ความสนุกในรูปแบบการขับขี่ (Fun-to-drive)การโชว์สมรรถนะของรถยนต์โตโยต้า ณ สนามแข่ง- สำคัญสุด โชว์สมรรถนะกับการวิ่งในสนามเป็นครั้งแรก ของรถไฟฟ้า 100% ที่จะเปิดตัวในปีนี้กับ Toyota bZ4X- GR Hot Lap by Toyota Gazoo Racing Team Thailand กิจกรรมสำหรับลูกค้า ได้เข้าร่วมสัมผัสรถยนต์ในตระกูล GR Sport ในสนามแข่งจริง เพื่อพิสูจน์สมรรถนะ และคุณภาพ อันเป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์ตระกูล GR Sport ทั้ง 5 รุ่น- GR Supra และ GR Yaris Driving Experience สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ กับการนั่งรถสปอร์ต GR Supra และ GR Yaris แบบ Exclusive ไปกับนักแข่งมืออาชีพ ลงขับในสนามแข่งจริงสุดเร้าใจ- Drift Show บทพิสูจน์สมรรถนะของรถสปอร์ตในตำนานอย่าง GR Supra ที่มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ตอบสนอง และควบคุมได้ดั่งใจ พร้อมระบบช่วงล่างที่แข็งแกร่ง แม่นยำ จะมา Battle กับรถกระบะสายพันธุ์แกร่งอย่าง “Hilux REVO” และรถยนต์นั่งแห่งคุณภาพและสมรรถนะ “Corolla Altis GR-Sport”- กิจกรรมโชว์ Behind the Scene “Pitstop” ครั้งแรกกับการโชว์ศักยภาพของทีมเซอร์วิสคุณภาพ จาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand ที่มากประสบการณ์มาโชว์ทักษะการเปลี่ยนยาง และเติมน้ำมัน หรือทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้กับรถแข่งในเวลาอันรวดเร็วเพื่อลงร่วมการแข่งขันต่อ สะท้อนถึงรากฐานฝีมือในการบริการและคุณภาพของโตโยต้า- Walk about on track กิจกรรมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลงมาเดินในสนามแข่ง และได้ถ่ายรูปกับรถแข่ง และนักแข่งอย่างใกล้ชิดก่อนเริ่มการแข่งขันกิจกรรมแห่งความสนุกโดนใจวัยมันส์ – ที่ลานกิจกรรม- Motorsport Display Zone เชิญชมรถแข่งไฮไลท์อย่าง Lexus RC-F GT3, Altis Nurburgring, รถรุ่นไฟฟ้า 100% Toyota bZ4X และ รถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี ของโตโยต้า- Toyota Gazoo Racing GT Cup และ GR Simulator เกมส์ฝึกทักษะการขับรถแข่งเสมือนจริงบนสนามแข่งระดับโลก- Meet & Greet Toyota Gazoo Racing Star Team กับมารี เบิร์นเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิ- พร้อมบูทผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในพื้นที่ มาแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถใหม่และจองรถในงาน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์และการบริการกิจกรรม Racing Mania “มหกรรมรวมพลสายพันธ์ไฮลักซ์ รีโว่” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ – ตอบโจทย์แฟนพันธุ์แท้ ไฮลักซ์ รีโว่ ที่ชื่นชอบการแต่งรถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่- Racing Mania “มหกรรมรวมพลสายพันธุ์ไฮลักซ์ รีโว่” – กิจกรรมนี้จะจัดควบคู่ไปกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตทุกสนาม โดยกิจกรรม Racing Mania ประกอบด้วย Parade on Track – การเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขบวนพาเหรด ด้วยการนำรถรีโว่แต่งสวยแต่งซึ่ง มาวิ่งสัมผัสสนามจริง Free Run Fun Drag เปิดสนามฟรีให้ลูกค้านำรถมาลองขับในสนามจริงพร้อมการแข่งขัน Drag รุ่น Amateur โดยแบ่งเป็นรุ่น Turbo Standard, Turbo ปาก46, Turbo ปาก55 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และศึกแห่งศักดิ์ศรี กับรุ่น Super REVO ที่นอกจาก สุดยอดทีมโมดิฟายด์รถ Super Revo Big Ten 10 ทีมที่จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ทำสถิติใหม่แล้ว ปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงจากทีมต่าง ๆ มาร่วมแข่งขันกับทีม Super Revo Big Ten ในรุ่น Super REVO เพื่อชิงรางวัลใหญ่กว่า 200,000 บาท รวมถึงเฟ้นหาผู้โชคดีร่วมกิจกรรมใหม่อย่าง REVO Drag Fast Run กับการนั่งรถไฮลักซ์รีโว่ 250/500 แรงม้าที่จะขับโดย Big 10 ในสนาม Dragสำหรับสายแต่งจัดเต็ม พบกับคำแนะนำและการแต่งรถจาก Guru สายซิ่ง และห้ามพลาดกับการร่วมส่งรถ ไฮลักซ์ รีโว่ เข้าประกวดความสวยงาม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมลุ้นรับส่วนลดชุดแต่งซิ่งมูลค่ากว่า 100,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแห่งความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย เช่น Race Queen DJ, Concert และ บูท Aftermarket ที่มาพร้อมกับส่วนลดพิเศษ ให้เลือกสรรค์กันในงาน> Toyota Gazoo Racing Academy ThailandToyota Gazoo Racing Academy โครงการพัฒนาการขับขี่สู่การเป็นนักแข่งระดับมืออาชีพ เริ่มในปี 2012 ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการขับขี่ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับสูง พร้อมผลักดันสู่การขับในสนามแข่งมืออาชีพ ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 2,400 คนที่สำคัญ โตโยต้าพร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยการสานต่อ กิจกรรม The Dream Racer ซีซั่นที่ 2 ทั้งนี้ The Dream Racer ซีซั่น 1 ที่จัดขึ้นในปี 2563 มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 220 คน ในปีนี้ The Dream Racer ซีซั่น 2 จะเกิดขึ้นอีกครั้งภายใต้รูปแบบ Reality Show โดยมีนักแข่งระดับโลกเป็นผู้ฝึกสอน แบบเต็มหลักสูตรของ Toyota Gazoo Racing Academy Thailand เพื่อเฟ้นหานักแข่งหน้าใหม่ผ่านช่องทาง Social Media : “Facebook – Toyota Gazoo Racing Motorsport”พิเศษ! สำหรับผู้ที่เข้ารอบจะได้รับโอกาสประลองฝีมือหาผู้ชนะแบบ Time Trial ลงแข่งจับเวลาในสนามจริงที่สนามบุรีรัมย์ และ ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เป็นนักแข่งรายการ Toyota One Make Race ในกิจกรรม Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023 เพื่อก้าวสู่ฝันได้อย่างเต็มขั้น> การแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ E-Motorsports ในเกมส์ “TGR GT Cup 2022”เพื่อตอบสนองกิจกรรมยอดฮิตของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีส่วนร่วมกับมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งรูปแบบออนไลน์ ในเกมส์ TGR GT Cup 2022 ผ่านเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมประลองฝีมือชิงความเป็นอันดับ 1 กับนักแข่งจากทั่วโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมาตัวแทนจากประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าอันดับ 1 ของ Asia pacific โดย Gamers ชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเครื่อง Play Station โดยสมัครได้ที่ www.toyotagazooracing.com และสามารถร่วมเชียร์ e-motorsport ชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับ Asia pacific และระดับโลก ในเดือนกันยายน และพฤศจิกายนตามลำดับ> การสนับสนุน Toyota Gazoo Racing Team Thailandร่วมแข่งขันในระดับประเทศ และระดับนานาชาติToyota Gazoo Racing Team Thailand ทีมแข่งรถสัญชาติไทยผู้บุกเบิกกีฬา Motorsport ในประเทศไทย มีประวัติการก่อตั้งยาวนานที่สุดในประเทศ และประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงในวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ยังคงเข้าร่วมรายการแข่งขันในระดับประเทศ อาทิ รายการ Thailand Super Series ที่จะส่ง GR Supra รถสปอร์ตในตำนานเข้าร่วมแข่งขัน รวมถึงรายการ RAAT Thailand Endurance International Championship 2022 โดยใช้รถแข่ง Corolla ALTIS GR Sport เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ในรายการแข่งขันระดับ International คือรายการ ADAC Total 24 Hours Race at Nürburgring เป็นการแข่งขันรถยนต์ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในสนามแข่งขันที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสนามที่ขับยาก ท้าทาย และอันตรายที่สุดสนามหนึ่งในโลก ณ เมืองนูร์เบอร์ก ประเทศเยอรมนี โดยในปีนี้โตโยต้ายังคงส่งรถยนต์ Toyota Corolla Altis GR Sport รถแข่งในตระกูล GR Series ที่โดดเด่นในด้านคุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือ (QDR) ที่มีความพร้อมทั้งสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ที่ทนทาน โครงสร้าง TNGA และระบบช่วงล่างที่ได้รับการออกแบบเพื่อการขับขี่แบบสปอร์ต เกาะถนนดีเยี่ยม มีการควบคุมบังคับที่คล่องตัว ตลอดจนระบบมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกมร.โนริอากิ ยามาชิตะ กล่าวปิดท้ายว่า “การจัดกิจกรรมในปีนี้ นอกจากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์โตโยต้า ทั้งในด้านคุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน One Make Race ในปีนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราส่ง Corolla ALTIS GR Sport ลงทำการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านจะได้มีโอกาสพบกับ Toyota GR Supra รถสปอร์ตในตำนานที่พร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสการ Drift อันน่าตื่นเต้น ด้วยการทดลองนั่งคู่กับนักแข่งมืออาชีพผู้ผ่านการแข่งขันระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้นเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กับการแข่งขันทั้ง 5 สนาม ใน 4 ภูมิภาค หลังจากที่ซบเซาจากการระบาดของ COVID-19 มาอย่างยาวนาน เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี”“นอกจากนั้น เรายังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันรายการ Toyota Executive Charity Races เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งต้วผม และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างจริงจัง เพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถกระบะ Hilux REVO ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในงานเปิดตัว Hilux REVO และ FORTUNER ใหม่ พวกเราทุกคนมั่นใจในสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถกระบะ Hilux REVO และมีความสุขที่ได้จัดการแข่งขันเพื่อการกุศลในครั้งนี้ โดยเงินรางวัลจากการแข่งขัน จะมอบให้องค์กรการกุศลในจังหวัดบุรีรัมย์”“สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนบรรดานักแข่งทุกท่าน รวมถึงพันธมิตรคนสำคัญ อาทิ ARTO, YOKOHAMA, TVC, MOTUL, SINGHA และ LENSO กับการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา สำหรับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทุกท่าน หากขาดซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้แล้ว Toyota Motorsport คงจะไม่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันรถยนต์ระดับประเทศ”เชิญร่วมสัมผัสความสนุกตื่นเต้น “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” 5 สนาม ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ- เปิดการแข่งขันสนามแรก วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ชลบุรี- มันส์กันต่อกับสนามที่ 2 วันที่ 9 – 11 กันยายน ภูเก็ต- สนามที่ 3 และ Executive Race วันที่ 14 - 16 ตุลาคม บุรีรัมย์- เตรียมลุ้นแชมป์กับสนามที่ 4 วันที่ 18 - 20 พฤจิกายน เชียงใหม่- ชิงแชมป์ประจำปีสนามสุดท้าย วันที่ 16– 18 ธันวาคม บุรีรัมย์> พร้อมติดตามความมันส์ของกิจกรรมต่าง ๆ“Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย- กิจกรรม Motorsport, e-motorsports, TGR Academy, Dream RacersFacebook: Toyota Gazoo Racing Motorsport และ Facebook: Toyota Motor Thailand- กิจกรรม Racing ManiaFacebook: Hilux Revo Thailand และ Facebook: Racing Mania