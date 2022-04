ข้าวเหนียวมะม่วงไทยแลนด์!!! ส่ง "หงส์แดง" ลุ้น 4 แชมป์

แฟนหงส์แดงเมืองไทย ทำฮือฮาอีกแล้ว เมื่อมีการรวมตัวกันนำข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องมาเรียงเป็นชื่อของทีม ลิเวอร์พูล เอฟซี เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนทีมลงชิงแชมป์ถ้วยเอฟเอ คัพ กับ เชลซีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ที่วิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมแฟนบอล "เดอะ ค็อป" หงส์แดงสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอุดหนุนชาวสวนมะม่วงในชุมชน มาทำข้าวเหนียวมะม่วงที่กำลังเป็นกระแส และเป็นส่วนหนึ่งของ "ซอฟต์ พาวเวอร์" อยู่ในขณะนี้ซึ่งกิจกรรมนี้มีการนำข้าวเหนียวมูนน้ำกะทิใส่กล่องและมะม่วงอกร่องกว่า 1 พันลูกเรียงเป็นชื่อสโมสรลิเวอร์พูล แจกพร้อมกับวัตถุมงคลวัดป่าเลไลยก์ วัดไร่ขิง และผลิตภัณฑ์โอทอปของสวนกล้วยสุพรรณบุรี ให้กับผู้ที่มาร่วมงานนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร้องเพลง "ผู้ชนะ" ของ เสกโลโซ และเพลง you will never walk alone ถือเป็นการส่งกำลังใจให้ ลิเวอร์พูล คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ ที่จะลงแข่งขันกับ เชลซี นัดชิงชนะเลิศ วันที่ 14 พฤษภาคมนี้อีกด้วยฤดูกาลนี้ สโมสร ลิเวอร์พูล กำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นคว้าแชมป์ 4 รายการ หลังจากคว้าถ้วย ลีกคัพ มาครองแล้ว เหลืออีก 3 รายการที่ต้องลุ้นกันต่อ ประกอบด้วย พรีเมียร์ลีก, เอฟเอ คัพ และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก