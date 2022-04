มูลนิธิเด็กตัดขาด "โรนัลโด" ปัดมือถือแฟน "เอฟเวอร์ตัน" วัย 14 ปี ตกพื้น

มูลนิธิเด็กแห่งหนึ่งของ สหราชอาณาจักร ยุติความสัมพันธ์ คริสเตียโน โรนัลโด ซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กรณีทำร้ายแฟนบอลรุ่นเยาว์ เอฟเวอร์ตัน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน"Save the Children" ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย, สุขภาพ และการศึกษาของเด็กๆ เผยต่อ "เดอะ ซัน" แท็บลอยด์ของอังกฤษ โรนัลโด วัย 37 ปี ถูกถอดถอนจากบทบาทแอมบาสเดอร์ขององค์กรคลิปวิดีโอถูกแชร์ทาง โซเชียล มีเดีย หลังจบการแข่งขัน ที่กูดิสัน ปาร์ก ระบุ อดีตนักเตะ รีล มาดริด และ ยูเวนตุส ออกอาการหงุดหงิด ปัดโทรศัพท์หลุดจากมือของเด็กคนหนึ่งตกพื้น ระหว่างเดินกลับห้องแต่งตัวต่อมา ซาราห์ เคลลี คุณแม่ ซึ่งพา เจก ลูกชายวัย 14 ปี มาชมการแข่งขันครั้งแรก กล่าวหา ผู้เล่น "บัลลง ดอร์" 5 สมัย ทำร้ายร่างกายเด็กกองหน้าโปรตุกัส โพสต์ข้อความขอโทษทาง โซเชียล มีเดีย เชิญผู้เสียหายมาขมการแข่งขัน ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด เพื่อชดเชยความผิด และอาจถูก ตำรวจย่านเมอร์ซีย์ไซด์ เรียกสอบสวนSave the Children ออกแถลงการณ์ "คริสเตียโน โรนัลโด เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร เพื่อครอบครัวที่ด้อยโอกาสทั่วโลก""เขาไม่ได้ร่วมงานกับ Save the Children ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 และไม่ใช่แอมบาสเดอร์ของ Save the Children อีกต่อไป"โรนัลโด ร่วมงานกับองค์กรนี้ เมื่อปี 2013 ในฐานะ Global Ambassdor เพื่อรณรงค์ให้เกิดความมั่นใจว่า เด็กทุกคนได้รับโอกาสพัฒนาตัวเองตามขีดความสามารถ