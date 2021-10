(คลิป) เต็มซอกคอ!! "ซุปเปอร์บอน" กับช็อตน็อกเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่ง ก่อนคว้าแชมป์โลก ONE

การเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่งอย่าง จอร์จิโอ เปโตรเซียน ว่ายากแล้ว แต่การเอาชนะคู่แข่งเบอร์ 1 ด้วยการน็อกนั้นยากยิ่งกว่า ทว่า "ซุปเปอร์บอน" ก็ทำสำเร็จ หลังจัดการเตะก้านคอนักมวยเบอร์ 1 โลก ก่อนกระชากเข็มขัดแชมป์โลกของ วัน แชมเปียนชิพ มาครองแบบสะใจแฟนๆไฟต์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา กับศึก ONE: FIRST STRIKE ที่สิงคโปร์ คู่เอกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง ซุปเปอร์บอน นักมวยชาวไทย ปะทะ จอร์จิโอ เปโตรเซียน ยอดนักมวยคิกบ็อกซิ่งเบอร์ 1 ของโลกจากอิตาลีแล้วก็เป็น ซุปเปอร์บอน ที่ทำได้สุดยอดเมื่อเข้าสู่ยกสอง ด้วยการหาจังหวะเหมาะเหม็งแล้วบรรจงหวดแข้งขวาเข้าซอกคอ เปโตรเซียน อย่างแม่นยำ ส่งอีกฝ่ายล้มนอนทั้งยืน กรรมการถึงกับสั่งยุติการชกและทำให้ ซุปเปอร์บอน สถาปนาตัวเองเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งคนใหม่ของ ONE โดยทันที