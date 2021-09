"ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม" ฟิตเต็มสูบ ล็อกเป้าแชมป์ OR BRIC Superbike เปิดเวที R6 Cup ยกระดับนักบิด

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม เดินหน้าเตรียมความพร้อม ผ่านการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องหลังผ่านเกมนัดเปิดฤดูกาล ศึก OR BRIC Superbike 2021 ในสุดสัปดาห์ก่อนหน้า โดยในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นการแข่งขันในสนามที่ 2 ของรายการดังกล่าว ในช่วงเวลาที่ห่างกันเพียง 10 วัน เท่านั้นจากข้อมูลในสนามแรกส่งผลให้ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม โฟกัสไปที่การเซ็ตติ้งเพื่อหาจุดลงตัวกับยางที่ใช้ในการแข่งขันปีนี้ รวมถึงการปรับรูปแบบการขับขี่ในบางพื้นที่ของสนามเพื่อเวลาที่ดีขึ้นบนสภาพสนามที่แตกต่างกันไป ทั้งในรุ่น Supersport 600 cc SS1 และ ในรุ่น Superbike 1000 cc SB1โดย แสตมป์ อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ #24 และ ตี อนุภาพ ซามูล #500 บนรถแข่ง Yamaha YZF-R1 ในรุ่น Superbike 1000 cc SB1 รวมถึง โฟลท รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ #56 และ ซุป อนุชา นาคเจริญศรี #10 ภายใต้รถแข่ง Yamaha YZF-R6 ในรุ่น Supersport 600 cc SS1 ต่างได้เตรียมความฟิตสำหรับการแข่งขันสนาม 2 เป็นอย่างดี พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งช่วงการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ในสุดสัปดาห์นี้นอกจากการแข่งขันหลักของรายการ ยามาฮ่ายังได้เปิดเวที R6 Cup เพื่อเพิ่มประสบการณ์การแข่งขันให้กับนักแข่งจากรายการ Yamaha Championship ด้วยเช่นกัน ซึ่งบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของรายการ OR BRIC Superbike สนาม 2 สร้างประสบการณ์การแข่งขันให้กับลูกค้า Yamaha R-Series เปิดโอกาสให้ได้ร่วมสัมผัสความท้าทาย ความมันส์ ความเร้าใจ กับรูปแบบการแข่งขันอย่างแท้จริง พร้อมชมการทำงานและเกมส์การแข่งขันของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม อย่างใกล้ชิดนายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬายานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันว่า “เราทำงานกันหนักขึ้นในเรื่องของการหาข้อมูลทั้งการเซ็ตติ้ง รวมถึงอุปกรณ์ และรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงสัปดาห์การแข่งขัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและนักแข่งของเราที่พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดอยู่ตลอดเวลา ณ เวลานี้ เรามุ่งเน้นการทำงานในสนาม 2 และเราเชื่อว่าเราสามารถผลักดันผลงานของทีมเราสู่โพเดี้ยมสูงสุดทั้ง 2 รุ่น ส่วนทางด้านของ R6 Cup ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดจากรายการ Yamaha Championship ของเราที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เราพยายามเติมเต็มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า Yamaha R-Series อยู่ตลอด ซึ่งในปีนี้ R6 Cup เป็นการแข่งขันรุ่นแรกของเราสำหรับลูกค้า Yamaha R-Series เพื่อให้มาสัมผัสเกมในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้กฎ กติกา รวมถึงโปรแกรมทั้งหมด แบบนักแข่งระดับอาชีพ เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันเพิ่มขึ้นในสุดสัปดาห์นี้”สำหรับโปรแกรมของ OR BRIC SUPERBIKE สนาม 2 มีดังนี้วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 25649.35-10.00 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 รุ่น R6 Cup10.45-11.10 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 รุ่น R6 Cup15.25-15.50 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 รุ่น Supersport 600 cc SS116.00-16.25 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 รุ่น Superbike 1000 cc SB1วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 25649.40-9.55 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 รุ่น SUPERSPORT 600 cc SS110.05-10.20 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 รุ่น SUPERBIKE 1000 cc SB110.55-11.15 น. การฝึกซ้อมครั้งที่ 3 รุ่น R6 Cup14.30-14.50 น. การควอลิฟายรุ่น SUPERSPORT 600 cc SS115.00-15.20 น. การควอลิฟายรุ่น SUPERBIKE 1000 cc SB116.00-16.20 น. การควอลิฟายรุ่น R6 Cupวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 25647.40-7.50 น. การวอร์มอัพ รุ่น R6 Cup9.10-9.20 น. การวอร์มอัพ รุ่น SUPERSPORT 600 cc SS19.25-9.35 น. การวอร์มอัพ รุ่น SUPERBIKE 1000 cc SB111.10 น. การแข่งขันรุ่น R6 Cup จำนวน 7 รอบ15.30 น. การแข่งขันรุ่น SUPERSPORT 600 cc SS1 จำนวน 12 รอบ16.30 น. การแข่งขันรุ่น SUPERBIKE 1000 cc SB1 จำนวน 12 รอบสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ Yamaha Thailand Racing Team ในช่องทาง Online กับ Facebook และ Instagram : Yamaha Thailand Racing Team#YamahaThailandRacingTeam#RevsYourHeart #ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด #YamahaBeyondTheLimits#YamahaRacing #No1RacingTeam#YamahaSocietyThailand #ORBRIC21#YamahaR1 #AP24 #AS500 #SuperBike1000#YamahaR6 #AN10 #RW56 #SuperBike600#YamahaR6cup