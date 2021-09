"ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมชน OR BRIC SUPERBIKE 2021 ล็อกเป้ากวาดแชมป์เปิดฤดูกาล

ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม พร้อมบู๊ศึก OR BRIC SUPERBIKE 2021 จัดทัพใหญ่ไล่ล่าความสำเร็จ ล็อกเป้ากวาดแชมป์ Superbike 1000 cc และ Super Sport 600 เกมนัดเปิดฤดูกาลสุดสัปดาห์นี้ ที่ ช้างฯ เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม จับคู่ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ #24 และ “ตี” อนุภาพ ซามูล #500 ลงบิด YZF-R1 ป้องกันแชมป์รุ่นใหญ่อย่าง Superbike 1000 cc ในรายการ OR BRIC SUPERBIKE หลังจากที่ เคยแท็กทีมไล่ล่าความสำเร็จให้กับต้นสังกัดในเกมความเร็วชิงแชมป์เอเชีย ในคลาส Asia Production 250 cc และ Asia Superbike 1000 ccรวมถึง “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ #56 แชมป์เอเชียรุ่น Super Sport 600 cc ที่จะลงบิดรายการ OR BRIC SUPERBIKE แบบเต็มฤดูกาล ร่วมกับ “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี #10 แชมป์ประเทศไทยในรุ่น Superbike 1000 cc ภายใต้รถแข่ง YZF-R6 ที่ได้รับการพัฒนา และพร้อมไล่ล่าความสำเร็จให้กับ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีมนายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกีฬายานยนต์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ว่า “ผมเชื่อว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและเอเชีย ตั้งตารอคอยการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ อย่างที่ทุกท่านทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การแข่งขันถูกเลื่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ได้มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด เพราะเชื่อว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นจริง เราทำงานกันอย่างหนักและต่อเนื่องทั้งการเตรียมความพร้อมของรถแข่งในห้องทดสอบของเราโดยทีมช่างและ Race Engineer ที่ร่วมพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง”“ในส่วนนักแข่งเราก็ได้จัดโปรแกรมการเทรนนิ่งเพื่อเติมเต็มส่วนต่างๆ ให้นักแข่งเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อความพร้อมสำหรับการแข่งขัน สำหรับเป้าหมายของเราในปีนี้ คือการคว้าแชมป์ทั้ง 2 รุ่น ภายใต้รถแข่ง YZF-R1 ในคลาส Superbike 1000 cc และ YZF-R6 ในรุ่น Super Sport 600 cc ด้วยความมุ่งมั่นของนักแข่งและทีมงานทั้งหมดของเรา เราจะก้าวข้ามในทุกขีดจำกัดไปด้วยกัน”ศึก OR BRIC Superbike นัดเปิดฤดูกาล 2021 จะเริ่มในวันศุกร์ที่ 17 กันยายนนี้ โดยมีคิวลงซ้อมรุ่นละ 1 ครั้ง ส่วนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน จะมีการฝึกซ้อมในช่วงเช้าและลงควอลิฟายในช่วงบ่าย ก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน เริ่มด้วยการวอร์มอัพในช่วงเช้า และออกสตาร์ทเรซรุ่น Super Sport 600 ในเวลา 15.30 น. ตามด้วย รุ่น Superbike 1000 cc ในเวลา 16.30 น.ทว่าด้วยมาตรการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จำกัดจำนวนผู้ชมให้เข้าชมในสนามได้เพียง 25% อย่างไรก็ดีแฟนความเร็วสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับขุนพลนักบิด Yamaha Thailand Racing Team ผ่าน Facebook และ Instagram : Yamaha Thailand Racing Team