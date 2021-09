"โคนามิ" เปิดตัว "eFootball™ 2022" รูปแบบใหม่ โหลดเล่นฟรี 30 ก.ย.นี้

สำหรับ eFootball™ 2022 จะเปิดให้เหล่าเกมเมอร์ได้เล่นฟรี ก่อนที่จะตามมาด้วยอัพเดตใหญ่ครั้งแรกช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ และการอัพเดตยังจะมาพร้อมกับ eFootball™ 2022 เวอร์ชันสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ในโทรศัพท์มือถืออีกด้วยด้าน มร.เซอิทาโร่ โปรดิวเซอร์ eFootball™ 2022 ของโคนามิ กล่าวว่า “eFootball 2022 นี้จะเป็นชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเนื้อหาซีซันแรกของเรา การอัพเดตแพลตฟอร์มที่มาพร้อมฟังก์ชันใหม่ๆ เช่น การจับคู่ข้ามแพลตฟอร์ม และการสนับสนุนคอนโทรลเลอร์ จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้า และจะให้บริการฟรีเสมอ การอัพเดตคอนเทนต์ และโหมดเกมต่างๆ ในอนาคต จะถูกนำเสนอให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นทั้งในรูปแบบฟรี และแบบพรีเมียม พวกเราตั้งตารอที่วันที่ผู้เล่นเกมจะได้ลงเล่นในสนามของเรา และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เล่น”หัวใจหลักของ eFootball™ คือ eFootball™ World เป็นที่ที่ผู้เล่นจะสามารถสนุกกับแมตช์ด้วยทีมของจริงแบบไม่ต้องเสียเงิน และไม่ต้องซื้อคอนเทนต์ใดๆ เพิ่มเติม เล่นได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป คอนเทนต์นี้จะประกอบไปด้วย• เล่นกับ AI หรือเล่นกับเพื่อนแบบออฟไลน์ ที่มาพร้อมกับทีมแท้ๆ ทั้ง 9 ทีมที่ถูกลิขสิทธิ์มาให้เลือกใช้ อย่าง บาร์เซโลน่า, บาเยิร์น มิวนิค, ยูเวนตุส, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อาร์เซน่อล, โครินเธียนส์, ฟลาเมงโก, ริเวอร์ เพลต และเซา เปาโล• พร้อมกับหกสนามที่เลือกเล่นได้ อย่าง คัมป์นู, โอลด์ แทรฟฟอร์ด, อัลลิอันซ์ สเตเดียม, เอมิเรตส์ สเตเดียม, อัลลิอันซ์ อารีน่า และอีฟุตบอล สเตเดียม• สัมผัสประสบการณ์ cross-generation matchmaking (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) กับอีเวนท์รายสัปดาห์ โดยใช้ทีมที่ทางเกมจัดตัวเอาไว้ให้แล้ว ซึ่งผู้เล่นจะได้รับรางวัลเช่น GP จากการเล่นอีเวนท์ด้วย• ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีการประกาศวันที่ในภายหลัง ฟีเจอร์หลักหลาย ๆ ตัวจะถูกเพิ่มเข้ามาใน eFootball™ World รวมถึงโหมด Creative Teams โดยที่สามารถอัพเดตได้ฟรี นอกจากนี้จะมีระบบจ่ายเงินใหม่ของแพลตฟอร์ม การปรับสมดุลเกมเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนสามารถไปถึงระดับที่เท่าเทียมกันได้ ไม่ว่าจะได้ไอเทมในเกมมามากน้อยแค่ไหนก็ตาม คอนเทนต์ใหม่นี้ประกอบไปด้วย• เซ็นต์สัญญากับนักเตะและโค้ชที่เหมาะกับแผนการเล่นและแทคติกของคุณ จากนั้นฝึกฝนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง เพื่อให้พร้อมกับการเผชิญหน้าผู้เล่นอื่นจากทั่วโลก ใน eFootball™ 2022 นี้ ผู้เล่นสามารถเซ็นต์สัญญากับเป้าหมายที่ปรารถนา และสร้างทีมอย่างที่ต้องการได้มากขึ้น• เลือกทีมเริ่มต้นโดยเลือกจากกว่า 600 สโมสร โดยที่จะมาพร้อมกับตราประจำทีม ชุดแข่ง และสนามแบบลิขสิทธิ์แท้ และเริ่มสร้างทีมในฝันของคุณ*สนามอย่างเป็นทางการจะมีให้เลือกไม่ครบทุกสโมสร• eFootball™ Creative League – คือลีกที่ผู้เล่นสามารถใช้ Creative Team ที่สร้างขึ้นมาเข้าแข่งขันกับผู้เล่นอื่นเพื่อชิงชัยเป็นอันดับหนึ่งบนโลก เก็บคะแนนจากการเล่นเพื่อเลื่อนชั้น และได้รับของรางวัลจากการเล่นตามผลงานในรอบลีก 10 แมตช์• Tour Event – แข่งขันกับ AI ในรูปแบบการทัวร์ และได้รับของรางวัลจากแต้มอีเวนท์สะสม• Challenge Event – แข่งขันแบบออนไลน์กับผู้เล่นอื่น ทำมิชชั่นให้ครบเพื่อรับของรางวัล• Online Quick Match – เล่นแมตช์กระชับมิตรกับผู้เล่นอื่น โดยเลือกใช้ทีมลิขสิทธิ์จากทั้งหมดกว่า 600 สโมสร ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ cross-platform matchmaking ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา (เฉพาะ PC และคอนโซล)• Online Match Lobby – สร้างห้องแมตช์ออนไลน์และเชิญผู้เล่นอื่นมาแข่งกันแบบ 1vs1*โหมด Match บางโหมดจะเริ่มเล่นได้หลังการเปิดตัว v1.0 รายละเอียเพิ่มเติมจะมีการประกาศภายหลัง– ค่าพลังนักเตะจะขึ้นอยู่กับผลงานในระหว่างฤดูกาลปัจจุบัน นักเตะเหล่านี้สามารถเซ็นต์เข้ามาโดยใช้ eFootball™ Coins (ไอเทม Chance Deal) หรือ GP (ไอเทม Nominating Contracts)– นักเตะที่อิงจากผลงานที่ดีในแมตช์หรือหรือสัปดาห์ล่าสุด นักเตะเหล่านี้สามารถเซ็นต์เข้ามาโดยใช้ Nominating Contracts– นักเตะที่ถูกเลือกมาโดยเฉพาะ ที่สามารถเซ็นต์เข้ามาโดยใช้ eFootball™ Coins (ไอเทม Chance Deal) หรือ GP (ไอเทม Nominating Contracts)– นักเตะที่อิงจากผลงานที่สุดยอดในซีซัน สามารถเซ็นต์เข้ามาโดยใช้ eFootball™ Coins (ไอเทม Chance Deal) หรือ GP (ไอเทม Nominating Contracts)• ใน eFootball™ จะมีค่าเงินอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ: eFootball™ Coins (ค่าเงินพรีเมียม), GP (ได้รับจากการเล่น) และ eFootball™ Points (ได้รับจากการเล่น แต่จะมาหลังจาก v1.0)• สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เล่นได้ที่เว็บไซต์ทางการ eFootball™• หลังเล่นโหมดแมตช์สักระยะหนึ่ง ระบบ Match Passes จะให้ไอเทมรางวัลเช่น “Nominating Contract” ที่ใช้สำหรับการเซ็นต์สัญญากับนักเตะที่ต้องการ รวมถึง eFootball™ Coins และของรางวัลอื่น ๆ ซึ่งผู้เล่นยังสามารถเลือกซื้อ “Advantage Match Pass” เพิ่มเพื่อของรางวัลที่มากขึ้นได้• นอกจากนี้ยังจะมีรางวัลจากการทำภารกิจต่าง ๆ และเพื่อของรางวัลที่มากขึ้นไปอีก ผู้เล่นยังสามารถเลือกใช้ eFootball™ Coins เพื่อปลดล็อค Premium Objectives เพิ่มได้อีก*ฟังก์ชันจะเริ่มเล่นได้หลังการเปิดตัว v1.0 รายละเอียเพิ่มเติมจะมีการประกาศภายหลังด้วยระบบแพลตฟอร์ม eFootball™ ที่สร้างบน Unreal Engine จึงทำให้สามารถสร้างประสบการณ์ในระดับเดียวกันได้ทั้งเครื่องคอนโซล PC และโทรศัพท์มือถือ – เกมเพลย์ในระดับคอนโซลบนอุปกรณ์ iOS และ Androidสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันของ eFootball PES 2021 ในระบบมือถือจะมีการอัพเดตจากแอปพลิเคชันเดิมเป็น eFootball™ 2022 โดยจะมีการยกเครื่องระบบด้วยเอ็นจินและฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นมากมายก็ตาม ทางทีมพัฒนายังจะทำให้ไอเทมหลายอย่างที่ผู้เล่นในระบบมือถือมีในปัจจุบันนั้นจะถูกย้ายและสามารถนำไปใช้ใน eFootball™ 2022 ได้เมื่อเกมเปิดในฤดูใบไม้ร่วง รายละเอียดทั้งหมดสำหรับไอเทมใดที่ย้ายได้และย้ายไม่ได้ สามารถดูได้แล้วที่เว็บไซต์ทางการ –เช่นเดียวกับคอนโซล และ PC แพลตฟอร์ม eFootball™ ในมือถือจะได้รับการอัพเดตเป็นระยะ ในการอัพเดตฟรีที่จะตามมา ระบบการรองรับ mobile controller จะถูกเพิ่มเข้าไปในเกม และด้วยระบบนี้จะทำให้ผู้เล่นในระบบมือถือสามารถจับคู่แข่งขันแบบ cross-platform กับผู้เล่นอื่นที่ใช้จอยคอนโทรลเลอร์ได้ด้านล่างคือตัวอย่างเล็กน้อยของฟีเจอร์และคอนเทนต์ที่ถูกวางไว้ว่าจะเพิ่มเข้ามาให้กับแพลตฟอร์มในภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกประกาศในภายหลัง• โหมดที่จะสามารถทำการดัดแปลงทีม ชุดแข่ง นักเตะ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในอุปกรณ์ที่รองรับแบบไม่มีค่าใช้จ่าย จะมีการแจ้งรายละเอียดในไม่ช้า• การรองรับ PlayStation®5 haptic feedback และ adaptive trigger• การพักบอลแบบสมจริงล้ำสมัย• Power Pass, Power Shot และการเตะแบบพิเศษต่าง ๆ• การรองรับ Mobile controller• การจับคู่แข่งขัน cross-platform matchmaking เต็มรูปแบบ (PC, คอนโซล และมือถือ)- จุดเด่นของ eFootball 2022• การสร้างใหม่อย่างยิ่งใหญ่บน Unreal® Engine ที่ทำให้ทุกอย่างทั้งในและนอกสนามออกมาได้อย่างล้ำสมัย ผนวกกับ Soccer Engine พิเศษเฉพาะของ KONAMI ที่จะใช้ในส่วนเกมเพลย์• เกมแบบ Free-to-play ที่ยุติธรรมและให้ประสบการณ์ที่สมดุลสำหรับผู้เล่นทุกคน จาก Pay to Win เปลี่ยนเป็น Play to Win!• รวมผู้เล่น eFootball™ จากทุกที่ทุกแพลตฟอร์มทั้งคอนโซล PC และมือถือ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์เดียว และระบบจับคู่แข่งขันแบบ cross-platform matchmaking ที่จะตามมาหลังการเปิดตัว• เทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า "Motion Matching" ที่แปลงการเคลื่อนไหวที่หลากหลายของนักเตะในสนามออกมาเป็นชุดให้ออกมาเป็นชุดของแอนิเมชันและเลือกใช้สิ่งที่ถูกต้องที่สุดออกมาแสดงผลในทันที• เล่นแบบเต็มประสิทธิภาพได้ทั้งในเวอร์ชัน PC ไม่ใช่เพียงแค่ในแพลตฟอร์มเจเนอเรชันที่ห้าเท่านั้นท่านสามารถติดตามข่าวอัพเดตล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมจากแฟรนไชส์ eFootball™ ได้ที่:“eFootball”, "e-Football" และ "โลโก้ eFootball" เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Konami Digital Entertainment Co., Ltd. ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นทั่วโลก โดย Unreal จะเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Epic Games, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นทั่วโลก