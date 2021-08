"The Medium" เผยตัวอย่างเวอร์ชั่น PS5 ก่อนวางจำหน่าย 3 ก.ย.นี้

"The Medium" เป็นเกมสยองขวัญแนวจิตวิทยามุมมองบุคคลที่สามที่มีรูปแบบการเล่นแบบ dual-real ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็น Marianne ที่มีความสามารถทางจิตหลายอย่าง สำรวจโลกแห่งความจริงและโลกแห่งวิญญาณทั้งแบบทางเลือกและสำรวจไปพร้อมกัน เพื่อเปิดเผยความลึกลับอันมืดมิดที่ถูกปกปิดโดยวิญญาณชั่วร้ายอันน่าสะพรึงกลัว และปริศนาที่หลอกลวงซึ่งมีเพียง Marianne เท่านั้นที่จะไขได้ในตัวอย่างใหม่ที่ปล่อยออกมาเผยให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญในเรื่องราว สถานที่หลักและตัวละครเอก รวมถึง The Hound ซึ่งเป็นตัวตนลึกลับจากโลกแห่งวิญญาณ พร้อมเพลงประกอบ "Across the shore" แต่งโดย Akira Yamaoka และ Arkadiusz Reikowski ขับร้องโดย Mary Elisabeth McGlynnทาง Bloober Team เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ The Medium มาสู่แพลตฟอร์ม PlayStation 5 ที่มีข้อได้เปรียบด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งแสดงผลกราฟิกที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 4 ได้อย่างสมจริง และเล่นเกมได้อย่างลื่นไหล ไม่มีหน้าจอโหลด นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นของคอนโทรลเลอร์ DualSense ที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การสำรวจโลกของ The Medium แบบที่ไม่เคยเจอบนแพลตฟอร์มอื่นมาก่อน"The Medium" เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 3 กันยายนนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมรับ Digital Original Soundtrack และ The Art of The Medium (สมุดภาพดิจิทัล) บน PlayStation Store ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blooberteam.com