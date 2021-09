กระเป๋าเดินทางหาย!!! "ศุภวุฒิ" ต้องยืมชุดเพื่อนซ้อมลุยฟุตซอลโลก

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ภายใต้การนำของ "บิ๊กป๋อม" อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ, ดร.ลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์ อุปนายกบริหารงานฝ่ายอำนวยการบัญชี และการเงิน พร้อมด้วย สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลไทย โดยมี "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำคณะรวมทั้งหมดจำนวน 33 คน เดินทางกว่า 20 ชั่วโมง ถึงเมืองเคานาส ประเทศลิทัวเนีย สังเวียนที่จะใช้แข่งขัน ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย ทัพช้างศึกโต๊ะเล็ก ได้เข้าพักที่โรงแรม West Western ในเมืองเคานาส รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน ก่อนที่ช่วงค่ำจะเดินทางไปทำการฝึกซ้อมมื้อแรกที่สนามซ้อมเคานาส โดยเป็นการซ้อม แบบยืดเส้นยืดสาย หลังจากต้องเดินทางเป็นเวลานานกว่า 20 ชั่วโมง อีกทั้งยังประสบปัญหากระเป๋าเดินทางของทีมฟุตซอล ตกหล่นระหว่างการเดินทางซึ่งต้องสับเปลี่ยนต่อเครื่องจากเมืองไทย ถึง 3 ครั้ง โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนต่อเครื่องจากซูริคไปแฟรงค์เฟิร์ต และเข้าประเทศลิทัวเนียตามแผนการเดินทางจากฟีฟ่าที่เป็นผู้จองไฟลท์บินให้โดยกระเป๋าที่หายไปเป็นของนักเตะกว่า 10 ใบ อาทิ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง , นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ ,โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม และ โค้ชอุดม ทวีสุข ฯ รวมถึงกระเป๋าสิ่งของอุปกรณ์ส่วนกลางอาทิ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้อีกเกือบ 20 ลังนอกจากนี้ ยังมีกระเป๋าชุดแข่งขันของทีมชาติไทย ทั้งหมดด้วยเช่นกัน ซึ่งในการลงซ้อมครั้งแรกที่ผ่านมา นักเตะหลายรายต้องยืมชุดและอุปกรณ์จากเพื่อน อาทิ นาวิน รัตนวงศ์สวัสดิ์ ต้องยืมชุดแข่ง และรองเท้าจาก วรุฒ หวังสะมะแอล เพื่อมาร่วมซ้อมกับเพื่อนๆ ด้าน ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ต้องยืมเสื้อผ้าของ คฑาวุธ หาญคำภา ผู้รักษาประตูมาใส่ขณะที่ 2 โค้ชของไทย คือ “โค้ชหมี” รักษ์พล สายเนตรงาม และ โค้ชดม อุดม ทวีสุข ผู้ช่วยฯ ก็ประสบปัญหาไม่น้อยเพราะข้อมูลทีม ข้อมูลการฝึกซ้อม แท็กติก อยู่ในฮาร์ดดิสซึ่งอยู่ในกระเป๋าที่หายไป ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานติดตามเพื่อนำกลับมาให้เร็วที่สุดโดย “โค้ชหมี” รักษ์พล สายเนตรงาม เผยถึงปัญหาที่พบว่า “ถือเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนาน วันแรกของการซ้อมจึงไม่หนักมาก เป็นเพียงการยืดเส้นยืดสายธรรมดา เพราะต้องการให้นักกีฬาได้ผ่อนคลายและพักผ่อนให้เต็มที่ ก่อนจะเริ่มซ้อมตามแผนที่เตรียมมาในวันถัดไป”“ส่วนอุปสรรคที่พบ โชคยังดีที่โนตบุ๊คการตัดต่อการดูวิดิโอการเล่นเอาไว้อยู่ในกระเป๋าสะพาย จึงพอมีอุปกรณ์และแผนการฝึกซ้อมติดตัวอยู่บ้าง ก็หวังว่าสายการบินจะดำเนินการติดตามและส่งกระเป๋ามาให้ไวที่สุดก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้น”ด้าน สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีม กล่าวว่า “ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของทีมกำลังเร่งรัดติดตามกระเป๋า ซึ่งได้ประสานไปยังสวิสแอร์สายการบินแรกที่กระเป๋าตกค้าง ได้รับการแจ้งว่ากระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่ซูริค โดยสายการบินจะดำเนินการส่งมาอย่างเร็วที่สุด ซึ่งเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่า เราจะลงสนามเกมแรกวันที่ 13 ก.ย.นี้ และต้องนำชุดแข่งไปประชุมผู้จัดการทีมก่อนด้วย สำหรับ กระเป๋าทั้งหมด จะถูกส่งมาจากซูริค อาจจะต้องมาลงแฟรงเฟิร์ต เยอรมัน ต่อมายังเมืองวินิอุส ประเทศลิทัวเนีย และส่งต่อมาที่เมืองเคานาส ที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน”“อย่างไรก็ดีนักกีฬาทุกคนยังมีขวัญกำลังใจที่ดี ส่วนเรื่องโรงแรมที่พัก และอาหารของโรงแรมที่จัดไว้ ถือว่า เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ดีทีเดียว ทั้ง สปาเก็ตตี้ ปลาย่างเกลือ ผัก ซุป ไก่อบ เนื้ออบ สลัดน้ำผลไม้ เป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติดีนักเตะก็รับประทานกันได้ ส่วนเรื่องสภาพอากาศถือว่าไม่หนาวมาก อยู่ที่ประมาณ 15-20 องศา”สำหรับ ฟุตซอลทีมชาติไทย จะลงฟาดแข้งฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ที่ประเทศลิทัวเนีย ในระหว่างวันที่ 12 ก.ย. - 3 ต.ค. 64 โดยอยู่กลุ่มซี ร่วมกับ โปรตุเกส, โมร็อกโก และ หมู่เกาะโซโลมอนซึ่งโปรแกรมการแข่งขัน ทั้ง 3 เกมของไทยในรอบแรก ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36 (ตามเวลาประเทศไทย)วันที่ 13 ก.ย. เวลา 00:00 น. ไทย VS โปรตุเกสวันที่ 16 ก.ย. เวลา 00:00 น. ไทย VS โมร็อกโกวันที่ 19 ก.ย. เวลา 00:00 น. หมู่เกาะโซโลมอน VS ไทย