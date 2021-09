งานเข้า!! ฟุตซอลไทย กระเป๋าเดินทางหายค่อนทีม หลังเดินทางถึงลิทัวเนีย

หลังจากที่ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดสู้ศึกเวิลด์คัพ 2021 ได้ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 23.20 น. ของคืนวันที่ 8 กันยายน 2564 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนต่อเครื่องจากซูริคไปแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี และเข้าประเทศลิทัวเนียตามแผนการเดินทางจากฟีฟ่าที่เป็นผู้จองไฟลท์บินให้ล่าสุดทัพนักเตะไทยก็ได้เดินทางถึง เมืองวินิอุส เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนียแล้ว เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 9 ก.ย.ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาไทย 16.30 น.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมงอย่างไรก็ดีหลังจากเดินทางถึง ปรากฎว่ากระเป๋าเสื้อผ้าของนักเตะกว่า 10 ใบ ไม่ได้เดินทางมาด้วย อาทิ ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง , นาวิน รัตนวงษ์สวัสดิ์ , โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม, โค้ชอุดม ทวีสุข และคนอื่นๆ รวมถึงกระเป๋าสิ่งของอุปกรณ์ส่วนกลาง อาทิ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เนื่องจากมีปัญหาระหว่างการขนส่งเปลี่ยนเครื่อง กว่าจะออกเดินทางต่อไปยังเมืองเคานาส ก็กินเวลากว่า 1 ชม. โดยการประสานงานกับสายการบินแจ้งว่า จะติดตามมาให้ในวันรุ่งขึ้นส่วนสภาพอากาศที่ลิทัวเนียค่อนข้างเย็น ราว 20 องศาเซลเซียส แต่มีแดดจ้าในตอนกลางวัน จากนั้นทีมไทยนั่งรถบัสต่อไปยังเมือง เคานาส สังเวียนแข่งที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดทะเลอีก 2 ชม. ทำเอานักเตะไทยค่อนข้างอ่อนล้าเลยทีเดียวสำหรับ ฟุตซอลทีมชาติไทย จะลงฟาดแข้งฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ที่ประเทศลิทัวเนีย ในระหว่างวันที่ 12 ก.ย. - 3 ต.ค. 64 โดยอยู่กลุ่มซี ร่วมกับ โปรตุเกส, โมร็อกโก และ หมู่เกาะโซโลมอนโปรแกรมการแข่งขัน ทั้ง 3 เกมของไทยในรอบแรก ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36 (ตามเวลาประเทศไทย)วันที่ 13 ก.ย. เวลา 00:00 น. ไทย VS โปรตุเกสวันที่ 16 ก.ย. เวลา 00:00 น. ไทย VS โมร็อกโกวันที่ 19 ก.ย. เวลา 00:00 น. หมู่เกาะโซโลมอน VS ไทย