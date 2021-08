"โคราช" อวดโฉมชุดแข่งใหม่ ตั้งเป้าทำอันดับดีกว่าเดิม

สวาทแคท เปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ ลุยศึกการแข่งขันฤดูกาล 2021/2022 ตั้งเป้าทำอันดับดีที่สุดในไทยลีก พร้อมเผยโฉมชุดออกรบใหม่ ภายใต้แบรนด์ “เกลเม” แบรนด์ชุดกีฬาชั้นนำระดับโลก“สวาทแคท” นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี เปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ นำทีมโดย นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสร, คุณบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ รองประธานฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสโมสร, คุณนฬาพร ไชยนิน รองประธานฝ่ายหารายได้-สิทธิประโยชน์ และผู้อำนวยฝ่ายสื่อสารองค์กรสโมสร ร่วมด้วย “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ “เสธ.เหนียว” พ.อ.วัชรกร อันทะคำภู ผู้จัดการทีม ประกาศลุยศึกแข่งขันฤดูกาล 2021/2022 ที่มาพร้อมสโลแกน "Swatcat 2021 We fight for win : สวาทแคท 2021 พวกเราสู้เพื่อชัยชนะ"เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สโมสรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของแฟนบอล จึงจัดงานแถลงข่าวในรูปแบบ LIVE Streaming ผ่าน Facebook Fanpage Nakhonratchasima FC เพื่อให้แฟนบอลทุกท่านได้มีส่วนร่วมชมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ภายในงานเริ่มด้วย VTR การเปิดตัวสโมสร และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สนับสนุนฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาสโมสร กล่าวว่า “สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่าน รวมทั้งแฟนคลับทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ท่านผู้ให้การสนับสนุน ท่านผู้มีเกียรติ และชาวโคราชที่เคารพรัก ผมในฐานะที่ปรึกษาประธานสโมสร มีความยินดีที่วันนี้ได้มีการเปิดตัวทีมฟุตบอลของเราอีกครั้งหนึ่ง สำหรับฤดูการใหม่ที่จะมาถึงนี้ ก่อนต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังกับความสำเร็จของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมา เราจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งที่ 9 ซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าพอใจ ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ให้การสนับสนุน ขอบคุณโค้ชโจ เสธเหนียว และผู้เล่น รวมทั้งทีมงานที่ได้สู้กันอย่างเต็มที่ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จกันอย่างดียิ่ง สำหรับฤดูกาลใหม่นี้ผม และทีมงานจะพยายามให้ได้ตำแหน่งที่ดีกว่าปีที่แล้ว และในปีนี้ทีมสวาทแคทก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร ทั้งด้านนักเตะที่เป็นผู้เล่นชาวต่างประเทศ และนักเตะที่เป็นผู้เล่นชาวไทยซึ่งเป็นนักเตะจากอคาเดมี่ของเราที่ได้เตรียมตัวไว้อย่างดีตั้งแต่รุ่นเยาวชนขึ้นมาเสริมทีมสวาทแคท ฉะนั้นทีมสวาทแคทปีนี้ ถือว่า มีความพร้อม มีความสมบูรณ์ และมีสปิริตของทีมอย่างดียิ่ง ฉะนั้นทีมเวิร์คเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ทีมสโมสรของเราได้แบรนด์ชุดกีฬาชั้นนำระดับโลก เกลเม่ มาเป็นผู้สนับสนุนชุดแข่ง ถือเป็นสีสันของวงการฟุตบอลไทย รวมไปถึงเรามีผู้บริหารสโมสรใหม่ คือ คุณบัญชา พิมพ์สมบูรณ์ และรองประธานสโมสรฝ่ายหารายได้ คือ คุณนฬาพร ไชยนิน และในปีนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แต่เราก็ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซีทุกท่าน โดยเฉพาะ มาสด้า ที่ยังคงให้การสนับสนุนตลอดมา ความสำเร็จของทีมจะเกิดได้มาจากสปิริทของทีม ผู้สนับสนุน และที่ขาดไม่ได้คือ เสียงเชียร์จากทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด รักษาระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ท้ายนี้ขออวยพรให้ทีมสวาทแคทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาฟุตบอลของประเทศ สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชทุกท่านครับ”ด้าน นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ประธานสโมสร กล่าวว่า “สวัสดีครับ ผมในฐานะประธานสโมสรนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี สำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ถือว่าเป็นกรแข่งขันภายใต้ภาวะความกดดันมาก อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากเราต้องใช้มาตราการป้องกันขั้นสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อแล้ว ทีมของเราอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตามกฎกติกาของสมาคม และไทยลีก ไม่สามารถใช้สนามในการแข่งทีมเหย้าได้ ทำให้เราต้องไปใช้สนามนอกบ้านเป็นสนามแข่งขัน ซึ่งอาจจะมีปัญหาจากความไม่คุ้นชินสนามของนักเตะบ้าง สำหรับฤดูกาลนี้เรามีนักเตะใหม่มาเสริมทัพทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าผลการแข่งขันของเราในฤดูกาลนี้คงไม่ด้อยกว่าฤดูกาลที่แล้ว โดยคาดหวังว่าฤดูกาลนี้เราจะได้ไม่ต่ำกว่าลำดับที่ 8 ซึ่งเป้าหมายของเราจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ ความเข้มแข็งของทุกคนในทีม ผมขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกองค์กรที่ให้การสนับสนุนสโมสรของเรามาโดยตลอด ขอบคุณโค้ชโจ เสธเหนียว นักเตะ สตาฟโค้ช และทีมงาน ตลอดจนแฟนคลับ และประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมของเรามาโดยตลอด ขอบคุณมากครับ”นอกจากนี้ คุณธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสร กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ที่ชาวโคราชให้การต้อนรับมาสด้าอย่างอบอุ่น และให้เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ รวมถึงได้มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่รักในกีฬาฟุตบอล ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้ยั่งยืน ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมานั้น นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เราได้เห็นพลังของแฟนๆ ที่ส่งเสียงกึกก้องไปทั่วสนาม ซึ่งเรารับรู้ได้ถึงสปิริต แรงศรัทธา ที่แฟนบอลทุกคนมีให้กับทีม เพราะสวาทแคทคือ ทีมฟุตบอลที่เป็นหนึ่งเดียวในใจของชาวโคราช และมาสด้ายังคงเชื่อมั่น ถึงความเป็นยอดนักสู้ของนักเตะและทีมงานทุกคน และที่สำคัญ กองเชียร์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ทีมของเราก้าวไปสู่ชัยชนะในทุกเกมส์การแข่งขัน ซึ่งแม้ว่าในปีนี้ เราทุกคนจะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ แต่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี”“แม้ว่าในปีนี้ ผมและทีมมาสด้าจะไม่สามารถไปพบปะกับทุกท่านได้เหมือนเช่นทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม เราขอส่งแรงใจให้ทีมงานและนักเตะทุกท่าน และพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับทีมสวาทแคทอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะสร้างเส้นทางประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ในไทยลีก ไปพร้อมๆ กับชาวโคราช และผมขอขอบคุณทางโมสร ที่ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับประเทศ และขอขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทีมสวาทแคทอย่างเหนียวแน่น ผมขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคน ร่วมกันเชียร์ทีมสวาทแคททีมรักของเรา ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้ไปด้วยกัน"ขณะที่ "โค้ชโจ" ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น หัวหน้าผู้ฝึกสอน ได้กล่าวถึงกลยุทธ์หรือแผนการแข่งขันในฤดูกาลนี้ว่า “สำหรับฤดูกาล 2021-22 ยากกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ต้องเดินทางไกลแทบทุกนัด ประกอบกับตัวต่างชาติและเอเชียที่เปลี่ยนแทบยกแผง อย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นใจการวางแผนรับมือของทีมสตาฟ์ในทุกสถานการณ์ และเป้าหมายคือทำอันดับให้สูงกว่าฤดูกาลที่แล้วที่จบในอันดับ 9 เมื่อซีซั่นที่แล้วเราจบที่อันดับ 9 ซึ่งผมเองมีเป้าหมายที่จะทำให้ดีขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นปีนี้ผมก็อยากทำอันดับให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเลยครับ เพราะทีมเรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในเรื่องตัวต่างชาติ กับระยะเวลาที่เขาได้มาซ้อมกับทีมทีหลังนักเตะไทย จึงจำเป็นต้องปรับตัวทั้งสไตล์ของบอลไทยและการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมด้วย ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ผมก็ยังหวังว่าจะดีขึ้นอีกเพื่อให้พร้อมทันสำหรับเกมลีกครับ”อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน คือการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2021/2022 ที่ได้แบรนด์ชุดกีฬาระดับโลกอย่าง KELME (เกลเม) แบรนด์กีฬาสัญชาติสเปน ภายใต้การบริหารงานในไทยโดย บริษัท จี ทเวนตี้ทู จำกัด นำโดย นายกันต์ ตันสุวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายแบรนด์ KELME (เกลเม) ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยชุดแข่งขันของ สวาทแคท ภายใต้คอนเซ้ปท์ “PASSION TO WIN” โดยชุดหลักยังคงเป็น สีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำสโมสร ส่วนชุดเยือนมาใน สีเหลือง และ สีดำ สำหรับเสื้อแข่งขันในฤดูกาลใหม่ จัดจำหน่ายในราคา 690 บาท ซึ่งเปิดให้สั่งจองอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านทางช่องทาง SWATCATSHOP.com และ ช่องทางอื่น ๆ ของทางสโมสร