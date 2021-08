"โปลิศ เทโร" เปิดชุดแข่งลายรากไม้ ตั้งเป้าจบท็อป 6 ไทยลีก 2021

วันที่ 28 สิงหาคม 2454 สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี แถลงข่าวเปิดตัวสโมสรสู้ศึก ไทยลีก 1 ฤดูกาล 2021/22 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "the future always together" รากฐานสำคัญของฟุตบอลในอนาคต คือระบบเยาวชนที่ดี โดยมี พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร ประธานสโมสรฯ และ มร.ไบรอัน แอล มาร์คาร์ ประธานสโมสรร่วม เป็นประธานในงานแถลงข่าวนอกจากนี้ยังมีขุนพลนักเตะร่วมเปิดตัวคับคั่ง อาทิ "ลีซอ" ธีรเทพ วิโนทัย และ ไอแซค ฮอนนี่ สองกัปตันทีมประจำฤดูกาลนี้ รวมทั้ง วันชัย จารุนงคราญ, ประสิทธิ์ ผดุงโชค, กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก, เอวานโดร เปาลิสต้า, เดนีย์ เดอแบร์เลย์, เอกชัย สำเร และ ชุมพล บัวงามไฮไลท์ของงานคือการเผยโฉมชุดแข่งขัน โดยชุดเหย้า ยังคงเป็นสีแดง สีประจำสโมสร ใส่ลายรากไม้ลงบนพื้นเสื้อ เพื่อแสดงถึงเป้าหมายในการพัฒนาระบบเยาวชน ในการวางรากฐานสำคัญเพื่อสร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการฟุตบอลไทยชุดเยือน สีขาว ลวดลายผ้าขาวม้า เป็นโครงการร่วมมือกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยการเผยแพร่และผลักดันผ้าขาวม้าไทยนอกจากนี้ยังเปิดตัวชุดเยือนชุดที่ 3 สีเหลือง, ชุดผู้รักษาประตู ทั้ง 2 สี และชุดลำลอง 3 สีโดย "บิ๊กแมน" ธัญญะ วงศ์นาค ผู้จัดการทีม โปลิศ เทโร เอฟซี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการแถลงข่าว ในครั้งนี้ว่า "ปีนี้สโมสรโปลิศ เทโรฯ จะเน้นการสร้างเยาวชนเป็นหลัก เราได้เซ็นสัญญากับสโมสรอะคาเดมี่ และนักเตะเยาวชนเข้าร่วมทีมมากมาย เพื่อต้องการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับวงการฟุตบอลไทย"ขญะที่ "โค้ชอ้น" รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค กุนซือคนเก่งของทีม ได้เผยถึงเป้าหมายขอบทีมในฤดูกาลนี้ว่า "ปีนี้เท่าที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจบครึ่งบนของตาราง แต่ส่วนตัวก็มั่นใจในศักยภาพทีมว่าจะสามารถจบท็อป 6 ของฤดูกาลได้ ก็ฝากให้แฟนฟุตบอลโปลิศ เทโรฯ ติดตามให้กำลังใจนักเตะกันได้ ทั้งผ่านหน้าจอทีวี และที่สนามเมื่อวันที่เข้าชมเกมได้"สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรก โปลิศ เทโร เอฟซี จะบุกไปเยือน การท่าเรือ เอฟซี ที่สนามช้าง อารีน่า ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 19:00 น.