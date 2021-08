“นุ๊ก-สุทธิดา” สุดปลื้ม ส่งของขวัญถึง “แองเจลา ลี” นักกีฬา ONE ในดวงใจ

นักร้อง-นักแสดงสาวสวย “นุ๊ก-สิทธิดา” เป็นปลื้มสุด ๆ ที่ได้มีโอกาสส่งขวัญสุดพิเศษให้นักกีฬา ONE คนโปรดในดวงใจ “แองเจลา ลี” ประกาศเป็นแฟนคลับ ONE เต็มตัวหลายคนอาจพอทราบว่า นุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา นั้นเป็นแฟนกีฬาตัวยง แต่อาจยังไม่เคยรู้ว่าหนึ่งในกีฬาที่เธอชื่นชอบคือ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมสาน โดยเธอได้ติดตามผลงานของนักสู้สาวชาวสิงคโปร์แห่ง วัน แชมเปียนชิพ อย่าง “แองเจลา ลี” ราชินีรุ่นอะตอมเวตคนปัจจุบันมานานแล้วโดยล่าสุด เมื่อรู้ข่าวว่าตอนนี้ แองเจลา เพิ่งเป็นคุณแม่ป้ายแดง นุ๊ก ก็ตั้งใจทำของขวัญสุดพิเศษเพื่อส่งให้นักกีฬาขวัญใจ โดยเลือกผ้าคลุมไหล่สำหรับคุณแม่ให้นมดีไซน์เก๋ โดยปักชื่อ “เอวา” ชื่อลูกสาวของ แองเจลา เป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ด้วย ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าน่าจะเป็นที่ถูกใจคุณแม่ แองเจลา แน่นอน“แองเจลา ลี เป็นนักกีฬาขวัญใจที่ นุ๊ก ติดตามมานานแล้ว เป็นนักสู้หญิง ONE คนแรกที่ชอบ เธอมีสไตล์การชกที่ดุดันมาก แต่หลังเวทีเธอกลับให้สัมภาษณ์แบบสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน แตกต่างจากในสังเวียนอย่างสิ้นเชิง ก็เลยรู้สึกประทับใจค่ะ”“พอ นุ๊ก ได้รู้ข่าวว่าเขาเพิ่งคลอดลูก ก็เลยอยากจะส่งของขวัญชิ้นพิเศษไปให้ถึงมือ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะติดต่อไม่ได้ ก็ต้องขอบคุณ วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยประสานให้ ดีใจมากเลยค่ะ”แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวต “แองเจลา ลี” ได้ให้กำเนิดลูกสาวเมื่อวันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีสามี “บรูโน ปุชชี” ซึ่งเป็นนักกีฬาสังกัดเดียวกันดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทั้งคู่ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่า “เอวา มารี ปุชชี” (Ava Marie Pucci) ซึ่งตอนนี้อายุได้ 4 เดือนแล้ว กำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียว โดยช่วงนี้ แองเจลา คงต้องห่างสังเวียนไปสักพักเพื่อทำหน้าที่คุณแม่ให้เต็มที่ก่อนหลายคนอาจยังสงสัยถึงที่มาที่ไปว่าทำไม นุก-สุทธิดา ถึงได้สนใจกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานของ ONE เพราะดูแล้วอาจจะดูขัดกับลุคสาวสวยของเธออยู่สักหน่อย เมื่อสอบถามถึงเรื่องนี้ก็ได้ความว่า“จริง ๆ นุ๊ก เป็นแฟนคลับ ONE มาตลอดนะคะ นุก ชอบแนวคิด โปรดักต์ชัน และรายละเอียดทุกอย่างที่ ONE ทำให้นักกีฬากลายเป็นดาว มันช่วยทำให้การดูกีฬาสนุกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งค่ะ“นอกจาก แองเจลา แล้ว นุ๊ก ก็ยังติดตามนักกีฬา ONE อีกหลายคน ทั้ง สามเอ , น้องโอ๋ , รถถัง , รถเหล็ก แสตมป์ , ซง จิง หนาน, แบรนดอน แล้วก็ แฮกเกอร์ตีค่ะ”