“เจริญศักดิ์” ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน จนคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี FA Thailand Awards 2020 โดยรางวัล KUBOTA YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2020 รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ปีกทีมชาติไทย ของสมุทรปราการ ซิตี้หลังจากได้รับรางวัล เจริญศักดิ์ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รางวัลนี้ มันหายเหนื่อยมากครับ เพราะฤดูกาลที่ผ่านมาผมพยายามทำงานหนักกับทีมชาติและสโมสรมาตลอด”“รางวัลนี้จะทำให้ผมพัฒนาต่อไป มันคือใบเบิกทางที่จะก้าวข้ามจากนักเตะดาวรุ่งไปสู่นักเตะที่สมบูรณ์กว่านี้ในอนาคต”“ต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เอ็นดูและสนับสนุนผม,โค้ชอิชิอิ,โค้ชนิชิโนะ เพื่อนร่วมทีมสมุทรปราการและทีมชาติไทยทุกคน ซึ่งผมจะไม่ได้รางวัลนี้เลย หากปราศจากการสนับสนุนจากทุกคน”“ขอบคุณครอบครัวคุณพ่อ, คุณแม่, คุณยาย, น้องสาวและแฟน ที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด ไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็ยังอยู่ข้างกันเสมอครับ”“ส่วนทีมชาติก็หวังว่าจะทำผลงานให้ดีกว่านี้และอยากช่วยทีมชาติไทยทุกรายการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผมพร้อมทุ่มเทเพื่อทีมชาติเสมอครับ”“เป้าหมายกับสโมสร เรามีนโยบายไปเล่น เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ให้ได้ พวกเราจะพยายามสุดความสามารถ เพื่อสโมสรและแฟนบอล หวังว่าปีนี้เราจะคว้าแชมป์บอลถ้วยสักรายการ”ทั้งนี้ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ทำผลงานยอดเยี่ยมกับ สมุทรปราการ ซิตี้ เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อลงสนามไป 29 นัดยิงไป 3 ประตู ทำ 14 แอสซิสต์ มากที่สุดในลีก จนก้าวไปติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัลบุคลากรวงการฟุตบอลทั้งสิ้น 29 สาขา มีดังนี้1. รางวัล GRASSROOTS OF THE YEAR 2020 รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล ได้แก่ สโมสรใจฟ้า อคาเดมี่2. รางวัล INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR 2020 รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด3. รางวัล BEST DEVELOPING CLUB 2020 : รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี4.รางวัล GRAND SPORT BEST GROUND (STADIUM) 2020 รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ สนามลีโอ สเตเดียม5.รางวัล KUBOTA YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2020 รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ จากสโมสร สมุทรปราการ ซิตี้6.รางวัล GOAL OF THE YEAR 2020 รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก) ได้แก่ วิลเลียน พ็อพพ์ สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด7.รางวัล CHANG NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR 2020 รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ) ได้แก่ ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา เกมพบกับ บาห์เรน8. รางวัล AIR ASIA REFEREE OF THE YEAR 2020 รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ศิวกร ภูอุดม9. รางวัล WOMEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2020รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ เจนจิรา บุบผา10. รางวัล MEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2020 : รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ณัฐวุฒิ หมัดยะลาน11. รางวัล YUASA NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2020 รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ นที จีปน12. รางวัล THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER 2020 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3) ได้แก่ จาร์เดล คาสปิทราโน สโมสร อุดร ยูไนเต็ด13. รางวัล THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 2020 รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) ได้แก่ จงสฤษดิ์ วุฒิช่วย สโมสร ลำพูน วอริเออร์14.ร างวัล THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 2020 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3) ได้แก่ สุเชาว์ นุชนุ่ม สโมสร เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด15. รางวัล M150 THAI LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2020 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2 ) ได้แก่ เปาโล คอนราโด้ สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด16. รางวัล M150 THAI LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2020 รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) ได้แก่ สมชาย ชวยบุญชุม สโมสรหนองบัว พิชญ เอฟซี17. รางวัล M150 THAI LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2020 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2) ได้แก่ เปาโล คอนราโด้ สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด18. รางวัล THAI TOP SCORER 2020 รางวัลผู้เล่นไทยที่ทำประตูสูงสุด (ไทยลีก) จากโครงการ Thais Strike Back ได้แก่ ฟิลิป โรลเลอร์ สโมสรราชบุรี มิตรผล เอฟซี19. รางวัล TOYOTA THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 2020 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก) ได้แก่ บาร์รอส ทาร์เดลี สโมสร สมุทรปราการ ซิตี้20. รางวัล TOYOTA THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR 2020 รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก) ได้แก่ สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด21. รางวัล TOYOTA THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2020 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก) ได้แก่ สุมัญญา ปุริสาย สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด22. รางวัล WARRIX FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2020 รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ วิคเตอร์ คาร์โดโซ่ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด23. รางวัล THAI LEAGUE BEST XI 2020 รางวัล 11 ผู้เล่นไทยลีกยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ผู้รักษาประตู: ฉัตรชัย บุตรพรม (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)กองหลัง: วิคเตอร์ คาร์โดโซ่, อันเดรส ตูเญซ (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด), เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี)กองกลาง: จักรพันธ์ แก้วพรม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)กองกลางตัวรุก: สุมัญญา ปุริสาย (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด), เซร์คิโอ ซัวเรส (การท่าเรือ เอฟซี)ปีกซ้าย: เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ (สมุทรปราการ ซิตี้)ปีกขวา: ฟิลิป โรลเลอร์ (ราชบุรี มิตรผล เอฟซี)กองหน้า: เดนนิส มูริลโล (นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี), บาร์รอส ทาร์เดลี (สมุทรปราการ ซิตี้)24. รางวัล PRESIDENT'S AWARD 2020 รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ กรมควบคุมโรค สำหรับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำโดยท่านอธิบดีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ทีมชาติไทยทุกระดับ และสโมสรฟุตบอลอาชีพ ผู้ตัดสิน บุคลากร ในด้านการคัดกรองโรคโควิด-19 รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับนักกีฬา เช่นเดียวกับบุคลากรของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้ความช่วยเหลือและมีส่วนสำคัญที่ทำให้การแข่งขันฟุตบอลสามารถกลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง และผ่านพ้นฤดูกาลที่ยากลำบากมาได้ ในสถานการณ์โควิด-1925. รางวัล THAI WOMEN'S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2020 รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสร บีจี บัณฑิตเอเชีย26. รางวัล THAI WOMEN'S LEAGUE COACH OF THE YEAR 2020 รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ หนึ่งฤทัย สระทองเวียน สโมสร บีจี บัณฑิตเอเชีย27. รางวัล THAI WOMEN'S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2020 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) ได้แก่ พิกุล เขื่อนเพ็ชร สโมสร บีจี บัณฑิตเอเชีย28. รางวัล MUANGTHAI INSURANCE WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR 2020 นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ กัญญาณัฐ เชษฐบุตร สโมสร บีจี บัณฑิตเอเชีย29. รางวัล CHANG MEN'S PLAYER OF THE YEAR 2020 นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ สุมัญญา ปุริสาย สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด