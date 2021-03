กระหึ่มอเมริกา! “รถถัง” เตรียมประกาศศักดามวยไทย ลุย ONE On TNT เม.ย.64 นี้

นี้โดยศึก ONE On TNT นัดแรก คู่เอก อาเดรียโน โมราเอส จากบราซิลขึ้นป้องกันแชมป์โลก รุ่นฟลายเวต กับเจ้าตำนานชื่อดังจากฝั่งอเมริกา ดิมิเทรียส จอห์นสัน ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ส่วนคู่รอง มันไม่แพ้กัน เป็นการพบกันของเจ้าตำนานจากอเมริกาเหนือ “เอ็ดดี อัลวาเรซ” กับ “ยูรี ลาปิคัส” จากมอลโดวา ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ 2 ของแรงกิงรุ่นไลต์เวตด้าน “รถถัง จิตรเมืองนนท์” นักกีฬาหนึ่งเดียวจากไทยที่เข้าร่วมศึกนี้ ในรูปแบบมวยไทย รุ่นแคตช์เวต พบกับ นักชกออสซี “มินิที” แดเนียล วิลเลียมส์ วัย 27 ปี มาจากครอบครัวแชมป์มวยไทย ผ่านการแข่งขันและคว้ารางวัลมามากมาย รวมถึงแชมป์โลก WMC ซึ่งการพบกันกับนักมวยบู๊ดุดันอย่าง รถถัง ถือเป็นของชอบ เพราะแดเนียลเป็นสายบู๊เช่นกัน โดยมีอาวุธเด็ดเพชฌฆาตคู่แข่ง ทั้งเตะเจาะยาง หมัดขวาทะลวงไส้ และศอกอันคมกริบ เรียกว่ามีครบเครื่อง ปัจจุบัน แดเนียล ซ้อมอยู่ที่ Kao Sok Muay Thai และ Scrappy MMA & Fitness ที่ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดรถถัง เผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกจากนักกีฬาไทยที่มีฝีมือนับร้อยนับพันคนในบ้านเรา เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่ร่วมสู้ศึกในครั้งนี้ โดยตั้งใจเตรียมงัดอาวุธเด็ด เพื่อประกาศศักดามวยไทยให้ต่างชาติได้รู้จัก และการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการประเดิมตลาดอเมริกา ในฐานะตัวแทนนัก๊ไทย จะเตรียมตัวฟิตซ้อมเป็นอย่างดี ตนเองมีเวลาเตรียมตัวสำหรับศึกนี้ประมาณ 2 สัปดาห์กว่า ๆ เพราะหลังจากที่เปิดศึกคิกบ็อกซิ่งไฟต์ล่าสุดไปเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยก็ต้องผ่านการกักตัวตามนโยบายของรัฐบาลไทย และซ้อมอย่างจริงจังเมื่อ 16 มีนาคมนี้เอง ดังนั้นช่วงเวลาที่เหลือจึงต้องซ้อมหนัก ก่อนบินลัดฟ้าไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อแข่งขันส่วนมวยคู่อื่นๆ ได้แก่ ไทเลอร์ แมคไกวร์ จากสหรัฐอเมริกา พบกับ ไรมอนด์ มาโกเมดาลิเอฟ จากรัสเซีย (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเวลเตอร์เวต), ราเดอ โอพาชิช จากเซอร์เบีย กับ แพทริก ชมิด นักชกสวิสเซอร์แลนด์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต) และ เมห์ดี บาร์กี จากอิหร่าน พบ อูมาร์ เคน จากเซเนกัล (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต)ทั้งนี้ ONE ON TNT I จะทำการถ่ายทอดสดในช่วงเช้า วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนกีฬารับชมได้ทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship และ AIS Play