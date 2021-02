"จอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด" นักกอล์ฟเด็กไทยเจ๋งคว้าตั๋วลุยรายการใหญ่

จอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด นักกอล์ฟดาวรุ่งเชื้อสายไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นรายการใหญ่ในศึก ไอเอ็มจี อคาเดมี่ จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งจะมีขึ้นที่ ซานดิเอโก้ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคมนี้จอร์จ วัย 16 ปี คว้าตั๋วจากการจบอันดับ 1 ร่วมกับ ดาเนียล มอลตาโว จากเม็กซิโก ในรายการ จูเนียร์ เวิลด์ ควอลิฟาย ที่สนาม เลค โจวิต้า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ - เซาธ์ คอร์ส ซึ่งจบไปเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นจอร์จ ลงแข่งในรุ่นเด็กชายอายุ 16-18 ปี และในการออกรอบ 3 วันทำสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 โดยวันแรกตีเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 71 วันสองตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 และวันสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70สำหรับ จอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด เป็นน้องชายของ จอร์จ ดวงมณี จูเนียร์ ที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย หลังผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟรายการ ทีน เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2017 ที่สนาม ไพน์เฮิร์สท์ รัฐนอร์ท แคโรไลนา ประเทศสหรัฐฯ ได้สำเร็จจอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด เติบโตมาจากการเข้าแค้มป์ ยูเอส คอลเลจ กอล์ฟ ตั้งแต่ปี 2013 และเป็นอันดับหนึ่งของเยาวชนในคลาส 2023 รวมทั้งเคยคว้าแชมป์รายการ จูเนียร์ ฮอนด้า คลาสสิก ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ในรายการของ ฮอนด้า คลาสสิก พีจีเอทั้ง จอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด และ จอร์จ ดวงมณี เป็นลูกชายของ ธนกร ดวงมณี อดีตนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย และอดีตนักเรียนทุนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ จากความสามารถทางการกีฬา ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นคณะกรรมการลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย และไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐฯ ในเวลานี้โดยการแข่งขันรายการนี้มีนักกีฬามาแข่งกว่า 100 คน ซึ่งจอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด นักกอล์ฟดาวรุ่งเชื้อสายไทย สามารถฝ่าฝันไปลุยรายการใหญ่ได้สำเร็จ ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในปี 2023 เจ้าตัวมีกำหนดจะต้องเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ด้วยศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟอันโดดเด่นทำให้ แมวมองจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วสหรัฐฯกว่า 50 แห่ง ทาบทามให้ไปศึกษาต่อและเล่นกอล์ฟ แต่โดยส่วนตัวของ น้องจอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด มีความชอบ ในมหาวิทยาลัย Stanford, UCLA, UC Berkeley, Duke และ University of Virginia ซึ่งมหาวิทยาลัยหลังสุดพี่ชายของตัวเองเล่นและเรียนอยู่ที่นี่สำหรับ จอร์จ ดวงมณี เดอะ เธิร์ด ได้เซ็นสัญญาอยู่ในความดูแลของ The Agency College recruit เป็นระยะเวลา 3 ปี โดย The Agency College recruit เป็นบริษัทให้คำที่ปรึกษาทุนกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับไว้การไว้วางใจจากผู้ปกครองมากกว่า 400 ครอบครัว เพื่อให้คำปรึกษาและประสบความสำเร็จหาทุนการศึกษามาต่อที่อเมริการะดับมหาวิทยาลัยและมัธยม โดยได้ดำเนินการเปิดมาแล้ว 8 ปีล่าสุด ทาง The Agency College recruitได้จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการระดับเยาวชน "ดิ อเมริกัน คัพ" ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ให้โอกาสนักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีทั้งชายและหญิงของสหรัฐอเมริกาได้ดวลกับบรรดาเยาวชนชั้นนำทั่วทวีปเอเชีย โดยจะทำการแข่งขัน วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ ที่ วอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายกสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://uscollegecamp.bluegolf.com/bluegolf/uscollegecamp21/event/uscollegecamp21119/index.htm?