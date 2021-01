อาลัย "เจอร์รี มาร์สเดน" ชายเจ้าของเสียงร้อง "You'll Never Walk Alone" เพลงเชียร์ "ลิเวอร์พูล" ในตำนาน

เจอร์รี มาร์สเดน นักร้องผู้ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษ และเจ้าของเสียงขับร้อง "You'll Never Walk Alone" เพลงเชียร์อันเป็นตำนานของ ลิเวอร์พูล เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ผ่านมาเพลงเชียร์ที่สาวกลูกหนัง "หงส์แดง" ทั่วโลกได้ยินมาอย่างยาวนานและร้องตามได้เป็นอย่างดี ถูกถ่ายทอดโดยเสียงร้องของ มาร์สเดน ซึ่งเป็นสมาชิกของวงดนตรีดัง เจอร์รี แอนด์ เดอะ พีซเมคเกอร์ แถมยังเป็นแฟนตัวยงของยอดทีมแห่งเมอร์ซีย์ไซด์มาร์สเดน เป็นชาวเมืองลิเวอร์พูลโดยกำเนิด มีชื่อเสียงในฐานะนักร้องของวง เจอร์รี แอนด์ เดอะ พีซเมคเกอร์ และเป็นคนที่นำเพลง You'll Never Walk Alone ไปเสนอกับ บิล แชงคลีย์ ตำนานกุนซือ ลิเวอร์พูล เมื่อปี 1963แชงคลีย์ ได้ยินเพลงดังกล่าวแล้วชอบมาก จึงอนุมัติให้เพลง You'll Never Walk Alone นำมาเป็นเพลงเชียร์ของสโมสรตั้งแต่นั้นมา และถูกร้องโดยสาวก เดอะ ค็อป ทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนตัวของ มาร์สเดน ก็มีโอกาสเข้ามาร้องเพลงที่ แอนฟิลด์ ตามวาระต่างๆมาร์สเดน เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักของตัวเอง ศิริอายุ 78 ปี และทาง ลิเวอร์พูล ก็ได้ออกแถลงการณ์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของชายผู้มีส่วนสำคัญในการสร้าง ลิเวอร์พูล ให้เป็นตำนานลูกหนังโลกด้วยเสียงเพลง