คนข่าวงง! เพจดังยก “จอมขวัญ” ผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี ทั้งที่เป็นเพียงพิธีกร

วันนี้ (28 ธ.ค.) แหล่งข่าวจากแวดวงสื่อมวลชนได้วิจารณ์กรณีที่เฟซบุ๊กเพจที่ชื่อ “Rainmaker” ได้ประกาศผลรางวัล เรนเมคเกอร์อวอร์ดส ประจำปี 2563 (RAiNMaker Awards 2020) สาขาผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยม (Best Reporter of the Year) พบว่า ผู้ชนะเลิศคือ น.ส.จอมขวัญ หลาวเพ็ชร ผู้ดำเนินรายการ “ถามตรงๆ” ซึ่งเป็นรายการสนทนาข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยมีผู้ชิงรางวัลอีก 3 ราย คือ อาร์ทตี้-ปฐพร ทรัพย์ไพฑูรย์ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, แยม-ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าวเดอะรีพอตเตอร์ และ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย ผู้ดำเนินรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ และโหนกระแส ทางไทยทีวีสีช่อง 3ทางทีมงานให้เหตุผลว่า เป็นรายการดีเบตแห่งปี การดำเนินรายการสัมภาษณ์สดว่ายากแล้ว การควบคุมให้คนจากสองขั้วที่มีความเห็นตรงข้ามกันพูดคุย ถกเถียงในประเด็น ทั้งยังช่วยสรุปปม สอบถามประเด็นเพิ่มเติมให้ผู้ชมยิ่งยากขึ้นไปอีก ซึ่ง น.ส.จอมขวัญ ถือว่าเป็นมืออาชีพอย่างมากในปีนี้ มีแขกรับเชิญที่น่าสนใจหลายคู่ อาทิ ปารีณา-น้องมายด์ อุ๊ หฤทัย-ไผ่ ดาวดิน พระมหาไพรวัลย์-ศรีสุวรรณ ซึ่งรายการก็ไม่ได้ชี้นำไปทางใดทางหนึ่ง ใครถูกใครผิดก็ให้ผู้ชมตัดสินกันเองการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์ว่า อาจเป็นการพิจารณาอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากแยกแยะไม่ออกระหว่างผู้สื่อข่าว (Reporter) ผู้ดำเนินรายการ (Host / MC) และผู้ประกาศข่าว (Anchor) ซึ่งในความเป็นจริงนั้น น.ส.จอมขวัญ และ นายกรรชัย เป็นเพียงผู้ดำเนินรายการที่ออกหน้าจอเท่านั้น ไม่ได้ลงพื้นที่รายงานข่าวเป็นประจำ เมื่อเทียบกับ อาร์ทตี้-ปฐพร และ แยม-ฐปณีย์ ที่ยังลงพื้นที่ทำข่าวออกสู่สาธารณชนเป็นประจำมากกว่า และยังมีผู้สื่อข่าวอีกจำนวนมากที่ลงพื้นที่ทำข่าวจริง รายงานข่าวจริง แต่ไม่มีชื่อเสียงเมื่อเทียบกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ จึงเกิดคำถามว่าทีมงานดังกล่าวใช้มาตรฐานอะไรเป็นเครื่องตัดสินอนึ่ง สำหรับรางวัลที่เรียกว่า เรนเมคเกอร์อวอร์ดส ระบุว่า เป็นรางวัลโดยทีมผู้สร้างสรรค์งานที่มีชื่อว่า ไอ ครีเอเตอร์ คอนเฟอเรนซ์ ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นงานรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สื่อ รวมทั้งผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ โดยเรนเมคเกอร์ส เป็นเว็บไซต์ในเครือ เดอะ ซีโร่ พับลิชชิง เจ้าของสื่อออนไลน์อย่าง Mango Zero, Parents One, Thumbsup และ GetTalks Podcast