คิง เพาเวอร์-เลสเตอร์ ซิตี้ ร่วมส่งพลัง ‘รอยยิ้ม’ ส่งกำลังใจ สร้างความหวังจากคนไทยถึงคนทั่วโลกผ่านหนังโฆษณา THAILAND SMILES WITH YOU

จากที่ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ริเริ่มโครงการหนึ่งในกีฬาที่คนทั่วโลกสนใจติดตาม โดยนำสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ มาร่วมสื่อสารโครงการฯ ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดทำเสื้อสำหรับชุดแข่งของทีมเลสเตอร์ ซิตี้ ตลอดฤดูกาล 2020-2021 โดยนักเตะสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ใส่ชุดแข่งดังกล่าวให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกกว่า 212 ประเทศ 643 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นการสื่อสารในระดับสากลในประเทศไทย โครงการฯ ได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ และได้เป็นผู้ริเริ่มการสร้างช่องทางให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนอาร์เอนเอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อื่นๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ด้วยการจัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ ‘THAILAND SMILES WITH YOU’ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเสื้อจำนวน 10,000 ตัวจะสมทบเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและการตอกย้ำครั้งสำคัญก่อนเข้าสู่ปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความหวัง ผลักดันให้ทุกคนมองไปข้างหน้ารอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ร่วมกัน โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU โดย คิง เพาเวอร์ จึงนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘Smile at your home ground’ ที่นำเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านอุโมงค์อันมืดมิดที่ทอดยาวมาตลอดปี และกำลังต้องมุ่งหน้าต่อไปเพื่อให้พบกับ ‘ความหวังที่เป็นแสงสว่าง’ เพื่อที่จะกลับสู่สนามชีวิตดังเดิมในที่สุดโดยในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ได้หยิบยกเรื่องราวของหลากหลายอาชีพเพื่อสื่อสารถึงแนวคิดสำคัญในการเผชิญอุปสรรคและสร้างกำลังใจ ความหวัง ให้ตัวเองอีกครั้งกล่าวว่า “พี่ไม่เคยท้อ และไม่เคยร้องไห้เลยนะ เพราะพี่เชื่อในอาชีพของพี่ และมั่นใจว่าจะได้กลับมาทำงานที่เรารักได้เหมือนเดิม พี่เป็นแม่ครัวที่นี่มา 15 ปีแล้ว ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง พี่และเพื่อนๆอีกกว่า 200 ชีวิตยังมีความหวังอยู่ว่าจะได้กลับมาเปิดครัวทำในสิ่งที่เรารักอีกครั้ง และได้เจอเพื่อนๆ ที่เป็นเหมือนครอบครัว”จำกัด กล่าวว่า “พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆ ครับ คิดถึงวันข้างหน้าไว้เสมอ มองไปข้างหน้าอย่างเดียว ผมมองไปไกลแล้วครับ ผมไม่ได้มองอยู่แค่โควิด ผมจึงไม่เคยท้อ ผมสู้ต่อ โชคชะตาข้างหน้าไม่แน่นอน เราคิดว่า โควิดก็เหมือนเป็นด่านทดสอบ ที่เราต้องคิดหาวิธีว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไร”กล่าวว่า “คณะเราอยู่กันแบบครอบครัว ให้กำลังใจกันตลอด ก็บอกกันเสมอว่าอย่าไปท้อ เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะกลับมารวมกันเหมือนเดิม ได้กลับมาทำงานที่เรารัก คนในคณะก็เลยไม่มีใครท้อหรือยอมแพ้ทุกคนต่างเฝ้ารอและมีความหวังว่าจะได้กลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้ง”ทั้งนี้ โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดทำขึ้นด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการช่วยบรรเทา สนับสนุน และสร้างเสริมโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งภาพยนต์โฆษณาชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษผ่านช่องทางการสื่อสารของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ โดยเริ่มเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันนี้ และสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ผู้สนใจยังสามารถมีส่วนร่วมสั่งจองเสื้อรุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU ได้ที่ https://thailandsmileswithyou.com/ และรับชมภาพยนตร์โฆษณาฉบับเต็มได้ผ่านช่องทางยูทูป