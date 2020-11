"ช้างศึก" พลาดท้ายเกม โดน "ไทยลีก ออล สตาร์" ตีเจ๊าสุดมัน 2-2

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ สนาม ราชมังคลากีฬาสถาน การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ทีมชาติไทย พบกับ ทีมไทยลีก ออล สตาร์เกมนี้ อากิระ นิชิโนะ สร้างเซอร์ไพรส์ หลายตำแหน่ง โดย นอกจาก มานูเอล ทอม เบียร์ห ที่ได้เป็นกัปตันทีมแล้ว ยังมี ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ ที่ออกสตาร์ทเป็นแบ็คซ้ายตัวจริง ธีระพล เยาะเย้ย ยืนยันเป็นจอมทัพ และหน้าเป็น ณัฐวุฒิ สุขสุ่มส่วน ออล สตาร์ ของมาโน โพลกิ้ง ครึ่งแรกนำโดย มิตซูรู มารุโอกะ ดาวเตะขากบีจี, เกร็ก ฮูลา ของโปลิศ เทโร เอฟซี และ ริคาร์โด้ ซานโตส ของ ตราด เอฟซีเล่นไปแค่ 9 นาที อดัลกิโซ พิตบูล เจ็บเล่นต่อไม่ไหวและเป็นดราแกน บอสโควิช ลงสนามแทนนาที 14 ทีมชาติไทยมาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่ ธีระพล เยาะเย้ย ได้แปโล่งๆที่เสาสอง แต่หลุดกรอบออกไปนิดเดียวนาที 21 ทีมชาติไทยมาได้ประตูขึ้นนำจนได้จากลูกเตะมุมที่ไปติดบล็อค และเป็น ณัฐวุฒิ สุขสุ่ม ที่ยกไปเสาสองให้ ธีระพล เยาะเย้ย โหม่งไปชนคานเด้งมาเข้าทาง มานูเอล ทอม เบียรห์ ซ้ำเข้าไปให้ ช้างศึกออกนำก่อน 1-0นาที 36 ออลสตาร์ มาได้ลุ้นจะๆ ครั้งแรกจากจังหวะยิงไกลของสหรัฐ สนธิสวัสดิ์ แต่บอลเลี้ยวออกไปนิดเดียวแต่นาที 45 ไทยลีก ออล สตาร์ ก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้จากจังหวะที่ควอน แด ฮี ยกบอลให้ ริคาร์โด้ ซานโตส โขกต่อไปถึง บาร์รอส ทาร์เดลลี กระกดบอลเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากัน 1-1 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลัง นิชิโนะ เปลี่ยนผู้เล่นสองคนส่ง พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี และ ฟิลิป โรลเลอร์ ลงไปเล่นแทน ทริสตอง โด และณัฐวุฒิ สุขสุ่ม ส่วน ออลสตาร์ เปลี่ยนยกชุด นำโดย จอห์น บาจโจ้, วิลเลียน เอ็นริเก้ และ เลอันโดร อัสซัมเซาและเริ่มครึ่งหลังมา ออล สตาร์ บุกหนัก แต่กลายเป็นทีมชาติไทยที่เกือบมาได้ประตูออกนำในนาทีที่ 51 จากจังหวะที่ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ ได้หลุดไปยิงติดเซฟของ ไมเคิล ฟาลเคสการ์ด ออล สตาร์ สกัดมาเข้าทางปืน สารัช อยู่เย็น ยิงไกลก็ยังติดเซฟของ ฟาลเคสการ์ด บินปัดออกหลังนาที 57 ทีมชาติไทยเปลี่ยนตัวอีกครั้งด้วยการส่ง ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์ ลงสนามไปแทน มานูเอล ทอม เบียรห์นาที 65 ทีมชาติไทยมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะที่ สารัช อยู่เย็น เติมมาทางซ้ายก่อนเปิดให้ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ยิงไปติดพวกเดียวกันเองแต่ยังเด้งมาเข้าทาง ภานุพงศ์ พลซา ซ้ำเข้าไปให้ ช้างศึก ขึ้นนำ 2-1ออลสตาร์ พยายามบุกหนัก นาที 67 วิลเลียน เอ็นริเก้ ได้ลองลากตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้าย ไปตรงตัว วรวุฒิ ศรีสุภา อีกนาที 69 ไทยเปลี่ยนผู้เล่นสามคน ส่ง เกียรติศักดิ เจียมอุดม, อานนท์ อมรเลิศศักดิ์ และ อาทิตย์ บุตรจินดา ลงมาเล่นแทน ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์, เจริญศักดิ วงษ์กรณ์ และ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์แต่นาที 77 อาทิตย์ บุตรจินดา โดนเตะแล้วเล่นต่อไม่ไหว และเป็นเจนรบ สำเภาดี ที่ได้โอกาสลงเล่นแทนนาที 81 ทีมชาติไทยเกือบมาได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่ ธีระพล เยาะเย้ย ตะลุยไปถึงสุดเส้นก่อนตบเข้ากลางบอลผ่านหน้าปากประตูออกไปนาที 87 ทีมไทยลีก ออล สตาร์ มาตีเสมอจากจังหวะที่ จอห์น บาจโจ้ ทะลุช่องให้ เลอันโดร อัสซัมเซา ได้หลุดเดี่ยวยิงจังหวะแรกไปติดเซฟ วรวุฒิ ศรีสุภา แต่ยังกระเด้งมาเข้าทางอัสซ่า ยิงเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่ 2-2ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย เสมอกับ ไทยลีก ออล สตาร์ ไป 2-2โดยโปรแกรมนัดต่อไปของช้างศึก คือการทำศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก พบกับ อินโดนีเซีย ในช่วงเดือนมีนาคม 2564รายชื่อ 11 ตัวจริงทีมชาติไทย - วรวุฒิ ศรีสุภา (GK), ทริสตอง โด, มานูเอล ทอม เบียรห์ (C), จักพัน ไพรสุวรรณ, ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์, สารัช อยู่เย็น, ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์, เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์, ธีระพล เยาะเย้ย, ภานุพงศ์ พลซา, ณัฐวุฒิ สุขสุ่มไทยลีก ออล สตาร์ - กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล, พาร์ค แต ฮยอง, เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, ควอน แต ฮี, ริคาร์โด้ ซานโตส, อดัลกิโซ พิตบูล, เกร็ก ฮูลา, จักรกฤษ ลาภตระกูล, สหรัฐ สนธิสวัสดิ์, บาร์รอส ทาร์เดลลี, มิตซูรุ มารุโอกะ