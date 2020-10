"เดดพูล" จับมือเพื่อนดารา จ่อเทกโอเวอร์ "เร็กซ์แฮม" ทีมนอกลีก เดือน พ.ย.

ไรอัน เรย์โนลด์ส กับ ร็อบ แม็คเอลเฮนนีย์ 2 ซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูด เตรียมจับมือกันสร้างเซอร์ไพรส์ เทกโอเวอร์ เร็กซ์แฮม สโมสรนอกลีก เดือนพฤศจิกายนนี้สโมสรแจ้งความคืบหน้าบนเพจ "ทวิตเตอร์" สื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ แม็คเอลเฮนนีย์ ออกมายืนยันด้วยตัวเอง"บีบีซี" สำนักข่าวของอังกฤษ รายงาน แฟนๆ ลูกหนังอาจเห็นการลงทุนมูลค่า 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 80 ล้านบาท) กับ ทีมจากแคว้นเวลส์ หากปิดดีลอย่างสมบูรณ์เกิดกระแสข่าวลือ เรย์โนลด์ส ดารานำภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ "เดดพูล" เมื่อปี 2016 กับ แม็คเอลเฮนนีย์ ที่โด่งดังจากซิตคอม "It's Always Sunny in Philadelphia" สนใจซื้อกิจการสโมสรระดับดิวิชัน 5 ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาความพยายามของทั้งคู่ น่าจะเข้าใกล้ความจริงอีก 1 ก้าว ภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ เนื่องจากกลุ่ม "Wrexham Supporters Trust" นัดประชุม วันที่ 8 พ.ย. ก่อนสมาชิก 2,000 คน ลงคะแนนโหวตจนถึง วันที่ 15 พ.ย. เพื่อตัดสินอนาคตสโมสรแหล่งข่าวเผยต่อ "เดลี โพสต์" สื่อท้องถิ่น เรย์โนลด์ส กับ แม็คเอลเฮนนีย์ ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของสโมสรลงแผ่นฟิล์ม และเกิดสะดุดประวัติความเป็นมาของสโมสร ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับ ปู่ของ แม็คเอลเฮนนีย์ ซึ่งประกอบอาชีพคนงานเหมืองแร่"เขามี เรย์โนลด์ส สนับสนุนแนวคิดนี้ พวกเขาเห็นว่ามันคือการเดินทางครั้งหนึ่ง เพื่อนำความสำเร็จสู่สโมสร และพวกเขาต้องการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์สารคดี พวกเขาค้นคว้าเกี่ยวกับสโมสรนอกลีก และพอพวกเขาอ่านความเป็นมาของสโมสร และข้อเท็จจริงว่า เร็กซ์แฮม เป็นเมืองชนชั้นแรงงาน และแหล่งผลิตถ่านหิน"ทั้งนี้ เรย์โนลด์ส กับ แม็คเอลเฮนนีย์ จะแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม วันที่ 8 พฤศจิกายน รวมถึงตอบคำถามจากแฟนๆ เร็กซ์แฮมเร็กซ์แฮม เป็นสโมสรเก่าแก่สุดอันดับ 3 ของโลก บริหารกิจการโดยกลุ่มกองเชียร์ ตั้งแต่ปี 2011 เท่ากับว่า หากบรรลุข้อตกลงกับ 2 นักแสดงชื่อดัง ก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านการเงินครั้งใหญ่