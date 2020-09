กองเชียร์หนุน "เดดพูล" เจรจาซื้อหุ้น "เร็กซ์แฮม" สโมสรนอกลีก

ไรอัน เรย์โนลด์ส กับ ร็อบ แม็คเอลเฮนนีย์ 2 นักแสดง กำลังเจรจาร่วมหุ้น เร็กซ์แฮม สโมสรระดับดิวิชัน 5 ของอังกฤษ ตามรายงานของกลุ่มแฟนบอล วันพุธที่ 23 กันยายนเรย์โนลด์ส ชาวแคนาดา ซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ "เดด พูล" และ "กรีน แลนเทิร์น" กับ แม็คเอลเฮนนีย์ ผู้กำกับและดารานำซิตคอม " It's Always Sunny in Philadelphia" ถูกเปิดเผยว่าเป็น 2 ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนกับสโมสรแถลงการณ์จากกลุ่มกองเชียร์ "ทรัสต์ บอร์ด" ระบุ 97.5 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิก 1,223 คน ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการพูดคุยกับ เรย์โนลด์ และ แม็คเอลเฮนนีย์ ต่อไปเร็กซ์แฮม ตั้งอยู่ในแคว้นเวลส์ ฟาดแข้งระดับ เนชันแนล ลีก ที่สนามเหย้า เรซคอร์ส กราวน์ด ความจุ 10,000 ที่นั่ง และยังไม่เคยสัมผัสสังเวียนลีกสูงสุดของอังกฤษ