"ติอาโก" โอเคซบ "ลิเวอร์พูล" ลุ้นเคลียร์ค่าตัว "บาเยิร์นฯ" 27.5 ล้านปอนด์

ติอาโก อัลคานทารา จอมทัพ บาเยิร์น มิวนิก ตอบรับย้ายซบ ลิเวอร์พูล แชมป์ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานจากสื่อประเทศเยอรมนี ช่วงพักร้อน ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปนภรรยาของ ติอาโก โพสต์ภาพถ่ายครอบครัว พร้อมแคปชัน "เราทั้ง 4 (The four of us)" หลัง บาเยิร์นฯ ยืดระยะเวลาเบรก นับตั้งแต่เสร็จสิ้นภารกิจ ศึกยูฟา เนชันส์ ลีกอดีตผู้เล่น บาร์เซโลนา ตกเป็นข่าวต้องการร่วมงานกับ เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือชาวเยอรมัน ขณะเดียวกัน "บิลด์" หนังสือพิมพ์เมืองเบียร์ ยืนกรานหนักแน่น ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตาม ทีมจากย่านเมอร์ซีย์ไซด์ ยังติดปัญหาต่อรองค่าตัวกับ "เสือใต้" ซึ่งปักป้ายขาย กองกลางดีกรีทีมชาติสเปน 27.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1.1 พันล้านบาท)สำนักข่าวแห่งเดียวกัน คาดการณ์ว่า ติอาโก วัย 29 ปี น่าจะไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมกับเพื่อนๆ จนถึงสัปดาห์หน้า เพื่อเร่งสรุปอนาคตให้เร็วสุดเท่าที่ทำได้ลูกทีมของ ฮันซี ฟลิค กลับมาฝึกซ้อม ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา (8 ก.ย.) รวม นิคลาส ซูเล กองหลัง และ เลรอย ซาเน แนวรุกป้ายแดง ที่ถูกเรียกเข้าแคมป์ "อินทรีเหล็ก" สัปดาห์ที่แล้ว"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ รายงาน การย้ายทีมของ ติอาโก น่าจะเกิดขึ้น กรณี "หงส์แดง" ได้รับเงินจากการขาย จอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม มิดฟิลด์ชาวดัตช์ ให้ "บาร์ซา"