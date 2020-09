"บุรีรัมย์" จับมือ "เลสเตอร์" ส่ง 3 แข้งทดสอบฝีเท้า "อัยยวัฒน์" แย้ม มีลุ้น พร้อมเปิดตัวเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 "เดอะ ฟ็อกซ์" เลสเตอร์ ซิตี้ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดงานแถลงข่าว “สานพลังบอลไทย ไปเลสเตอร์ ซิตี้” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพนักเตะไทย โดยมี 3 นักเตะดาวรุ่ง นำโดย "เช็ค" สุภโชค สารชาติ, "อาร์ม" ศุภชัย ใจเด็ด และ "แบงค์" ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา พร้อมเปิดตัวเสื้อแข่งบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด คอลเลคชั่น พิเศษรุ่น THAILAND SMILES WITH YOU ที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 สโมสร นำโดย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.20 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ กล่าวว่า “เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และความตั้งใจแรกของเราที่เข้าบริหารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ คือเราจะสนับสนุนความสามารถของนักเตะไทย เลสเตอร์ ซิตี้ ให้ความสำคัญกับบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพของนักเตะรวมถึงด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาพัฒนาทักษะซึ่งเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนด้านฟุตบอลระยะยาว ปัจจุบันเรามีศูนย์ฝึกซ้อมแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป และมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีที่สุดเพื่อให้นักเตะทุกคนสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ในทุกช่วงเวลา การที่ 3 นักเตะดาวรุ่งได้ไปทดสอบฝีเท้าที่เลสเตอร์ ซิตี้ นับว่าเป็นโอกาสที่นักเตะจะได้โชว์ฝีเท้าและความสามารถของตัวเองในระดับยุโรป ถ้าผลการทดสอบออกมาตามเกณฑ์ก็จะสนับสนุนให้ไปเล่นต่อที่สโมสรในยุโรป อาทิ สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรฟุตบอลโอเอช ลูเวิน ประเทศเบลเยี่ยม ในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทั้ง 3 คน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหากการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็มีรายชื่ออยู่ในฐานระบบ Scouting ของยุโรป ที่ผ่านมาเลสเตอร์ ซิตี้ เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนไทยในด้านกีฬามาโดยตลอด โครงการต่างๆ ที่เลสเตอร์ และคิง เพาเวอร์ ทำมาเพื่อตอบโจทย์ว่าเราอยากเห็นคนไทยไปเล่นในสโมสรในยุโรป”ทางด้านนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวว่า “เป้าหมายหลักในครั้งนี้อยากเห็นนักฟุตบอลไทยได้มีโอกาสเล่นในลีกระดับท็อปของโลก ตลอดระยะเวลาที่ทำฟุตบอลมา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เราสร้างโอกาส และส่งเสริมในการส่งนักเตะไทยไปทดสอบฝีเท้า หรือ เซ็นสัญญา กับทีม ในลีกที่ดีกว่าเสมอ และถ้าจุดหมายปลายทางนั้นเป็นยุโรป โดยเฉพาะถ้าเป็น เลสเตอร์ ซิตี้ เราจะผลักดันอย่างเต็มที่ และเราอยากให้คนทั้งโลกได้เห็น ตัวอย่างความมุ่งมั่นและพยายาม ที่พร้อมทุ่มเทแบบสุดตัวของคนไทย ผมมั่นใจว่าเด็กของบุรีรัมย์ จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กรุ่นต่อไป ที่กำลังเดินตามเส้นทางของฟุตบอลอาชีพได้ การพัฒนาวงการฟุตบอลไทย จะต้องก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง การลงมือทำต่อจากนี้ ต้องสามารถจับต้องได้ เห็นเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องได้มาตราฐาน ในระดับสากล จึงเกิดเป็นความร่วมมือที่จะส่ง 3 นักเตะของสโมสร ที่มีฝีเท้าโดดเด่น เพื่อเข้าทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ในครั้งนี้”นอกจากนี้ภายใต้การร่วมมือของทั้ง 2 สโมสรยังถือเป็นการต่อยอดแคมเปญ “THAILAND SMILES WITH YOU” เพื่อส่งต่อพลังรอยยิ้มของคนไทยในประเทศ ด้วยการจัดทำเสื้อแข่งคอลเลคชั่นพิเศษ มีจำหน่ายเพียง 30,000 ตัว ราคา ตัวละ 890 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำมาซื้อลูกฟุตบอลจำนวน 20,000 ลูก เพื่อกระจายให้กับกลุ่มหรือทีมเยาวชนฟุตบอลต่างๆทั่วประเทศเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษนี้ ได้ถูกออกแบบโดยการนำสัญลักษณ์ของทั้ง 2 สโมสรมารวมกัน เป็นตัวย่อ LCFC ที่มีสายฟ้าซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อยู่ตรงกลางตัวย่อของชื่อสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ บนชายเสื้อด้านหลัง ส่วนลายผ้าด้านหน้าเป็นการเล่น สีโดยใช้ ลายสายฟ้าสลับแถบสีของทั้ง 2 สโมสร ส่วนด้านหลังเป็นการร้อยเรียงลาย แผนที่ประเทศไทย ที่ถูกจัดเรียงให้สวยงามสื่อถึงความร่วมมือในการผลักดันบอลไทย ก้าวไกลสู่เลสเตอร์ ซิตี้ ยิ่งไปกว่านั้นเสื้อตัวนี้ได้ถูกผลิตขึ้นภายใต้แนวความคิดรักโลกและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล เสื้อแต่ละตัวสามารถลดขยะจากขวดพลาสติกไปได้ ทั้งสิ้น 14 ขวด โดยจะมีสัญลักษณ์บอกจำนวนขวดที่รีไซเคิลอยู่ที่ชายเสื้อมุมขวา อีกด้วย” ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าวทิ้งท้ายสำหรับเสื้อคอลเลคชั่นพิเศษนี้จะเปิดให้ทำการสั่งจอง Pre-order ในวันที่ 09/09/2563 เวลา 18.00 น. ที่เว็บไซต์ https://www.buriram.shop/#/Buriram United Shop สยามแสควร์Buriram United Mega Store ช้างอารีนาและ ร้านค้าที่เป็น Authorized จาก Buriram Unitedwww.buriram.shopราคา 890 บาท