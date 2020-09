Thai League : Battle Ball : "ไทยลีก" ผุดไอเดียการ์ตูนฟุตบอลยึดพื้นที่หัวใจเจ้าหนูนักอ่าน

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ 20 ปี ในการเพิ่มจำนวนประชากรฟุตบอล ขยายฐานแฟนไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย โดยผ่านสื่อกลางรูปแบบใหม่ที่สมาคมฯ และไทยลีกไม่เคยทำมาก่อนอย่างการ์ตูน ซึ่งได้นักเขียนมืออาชีพเจ้าของรางวัลมากมายอย่าง หนู - เอกรัฐ มิลินทะภาส ร่วมสร้างสรรค์ผลงานขณะที่ พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “สำหรับสมาคมฯ เอง เราคิดมาเสมอว่า แม้ฟุตบอลจะเป็นกีฬาอันดับ 1 ของประเทศ แต่เราก็จำเป็นต้องสร้างประชากรฟุตบอลในรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่เราอยากปลูกฝังพวกเขาให้ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลโดยธรรมชาติ”“การ์ตูน Thai League : Battle Ball! นับเป็นก้าวใหม่ของวงการฟุตบอลไทย ที่นำเอกลักษณ์ของสโมสรมาถ่ายทอดผ่านการ์ตูน เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนผู้รักการอ่านหรือมีการ์ตูนในหัวใจ ได้ซึมซับในกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เด็ก เหมือนอย่างที่เจลีกประสบความสำเร็จมาแล้ว ซึ่งโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลายโครงการ ที่จะช่วยให้ฟุตบอลไทย พัฒนาไปในทุกๆ มิติ”“สมาคมฯ เองก็มีความประสงค์จะให้ สโมสรได้มีส่วนร่วมไปด้วยกัน เพราะผู้เขียนได้ออกแบบตัวละคร โดยมีอัตลักษณ์และความโดดเด่นมาจากโลโก้ของแต่ละสโมสร ซึ่งตัวละครทุกตัว ต่างก็มีเรื่องราว มีบทบาทของตัวเอง ให้สโมสรสามารถนำไปต่อยอด ผลิตเป็นสินค้า ของที่ระลึก เพื่อจำหน่ายได้ หรือจะนำไปใช้เป็นตัวมาสคอตก็ได้เช่นกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้สโมสรสมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ โดยเรานำทีมจากไทยลีก 1 นำร่องก่อน และในอนาคต ก็อาจมีตัวละครจากไทยลีก 2 หรือ 3 เพิ่มเติมอีกก็เป็นได้”ขณะที่ พาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคมฯ ในฐานะ Project Supervisor กล่าวว่า “การ์ตูน Thai League : Battle Ball! เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการให้เยาวชนได้รับรู้และซึมซับถึงฟุตบอลไทยผ่านสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วในช่วงวัยนั่นคือการ์ตูน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อไป และผันตนเองเป็นผู้ติดตามฟุตบอลไทยในอนาคต เกิดความต่อเนื่องของกระแสให้กับฟุตบอลไทยกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เน้นไปที่ผู้ชมระดับเด็กประถม ที่เริ่มต้นเข้าสู่โลกออนไลน์ เพื่อให้คนในวัยนี้ ได้เห็นกีฬาฟุตบอลเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสโมสรกับเด็กรุ่นใหม่ โดยเรื่องราวและตัวละครได้ทำการออกแบบให้เหมาะสมและจดจำได้ง่าย”“ซึ่งทางสมาคมฯ, ไทยลีก และแพลนบี ได้เลือกคุณเอกรัฐ มิลินทะภาส หรือ หนู ผู้เขียนการ์ตูนเรื่อง เดโมนิคคอรี่ย์ สำนักพิมพ์ NED และเรื่อง แพนดอร่า สำนักพิมพ์ LET'S COMIC ที่เคยได้รางวัล Bronze Award จากรางวัลการ์ตูนนานาชาติมาแล้ว ทั้งนี้การใช้ผู้วาดคนเดียวกัน ลายเส้นเดียวกันก็เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายมากขึ้น หวังว่าเด็กๆ จะได้รับแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลเพิ่มขึ้นจากการ์ตูนเรื่องนี้ครับ”สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ ถือเป็นการ์ตูนที่เป็น Official License อย่างเป็นทางการจากไทยลีก และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำเสนอความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเยาวชนหรือตัวละครเด็กภายในเรื่อง ที่ต้องการล่าฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ให้สร้างความสนุกแทรกแง่คิดที่สนุกสนานขณะเดียวกัน ยังแทรกสีสันและอัตลักษณ์ของสโมสรในศึกโตโยต้า ไทยลีก ในฤดูกาล 2020 ทั้ง 16 ทีม ผ่านเรื่องราวแฟนตาซีล้ำจินตนาการ สร้างการจดจำและฐานแฟนบอลใหม่ให้สโมสรฟุตบอลอาชีพในรูปแบบใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่โปรเจ็คดังกล่าว ได้ เอกรัฐ มิลินทะภาส นักเขียนประสบการณ์สูงในวงการคอมมิคมาช่วยสร้างสรรค์ผลงานและร้อยเรียงเรื่องราวจักรวาลไทยลีก และสร้างตัวละครนักเตะเยาวชนของแต่ละสโมสรให้น่าสนใจยิ่งขึ้นประวัติผู้เขียนการ์ตูน เอกรัฐ มิลินทะภาส (หนู)- จบการศึกษาปริญญาตรี ด้าน ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่างผลงาน- การ์ตูน เรื่อง เดโมนิคคอรี่ย์ สำนักพิมพ์ NED และเรื่อง แพนดอร่า สำนักพิมพ์ LET'S COMICบรรณาธิการการ์ตูนไทย SOS COMICS สำนักพิมพ์ NED- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม- ทำภาพประกอบโฆษณาต่างๆ ผลงานล่าสุด MY HERO ทาง JOOX MUSIC- ทำภาพประกอบซีรี่ส์ The Collector คนประกอบผี ทาง LINE TV- รางวัลออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ปี 2562- 2D COMCEPT ART & STORY BOARD บริษัท YGGDrazil Group Co.,LTD- รางวัล Bronze Award จากรางวัลการ์ตูนนานาชาติ Japan International Manga Award #4 จากเรื่อง PANDORAสำนักพิมพ์ LET'S COMICเรื่องย่อ Thai League : Battle Ball!“โค้ชยักษ์” อดีตดาวนักเตะ ที่ตอนนี้เป็นแมวมอง หานักเตะรุ่นเยาว์เพื่อมาขัดเกลาฝีมือมุ่งสู่ทีมชาติไทย (รุ่นเยาวชน) ได้ออกตามหาเหล่าแข้งจิ๋วทั่วประเทศโดยมี "พราย" ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเสมือนบททดสอบให้เหล่าผู้ถูกคัดเลือกโดยพราย สามารถสร้างสนามฟุตบอลโฮโลแกรมในแบบต่างๆไม่จำกัดสถานที่หรือจำนวนผู้เล่น และเก็บสถิติการพัฒนาไว้และชักนำเด็กเหล่านี้เข้าสู่สโมสรฟุตบอลชื่อดังทั่วประเทศโค้ชยักษ์จึงได้จัด BATTLE BALL เพื่อเหล่าเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอล โดยไม่แบ่งแยกใดๆ สำหรับเหล่านักเตะรุ่นเยาว์สิ่งที่ต้องฟันฝ่าและต่อสู้นั่นคือ ความพยายามและจิตใจของพวกเขาเอง!!สำหรับโปรแกรมการออกอากาศของการ์ตูน Thai League Battle Ball ที่เว็บไซต์ WeComics มีดังนี้30 สิงหาคม 2563 : EP 0 - จักรวาล Thai League Battle Ball10 กันยายน 2563 : EP 1 - "กร" (สโมสร โปลิศ เทโร เอฟซี)20 กันยายน 2563 : EP 2 - "ก็อด" (สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด)30 กันยายน 2563 : EP 3 - "จอว์" (สโมสร ชลบุรี เอฟซี)10 ตุลาคม 2563 : EP 4 - "ต่อ" (สโมสร พีที ประจวบฯ เอฟซี)20 ตุลาคม 2563 : EP 5 - "สิงหา" (สโมสร การท่าเรือ เอฟซี)30 ตุลาคม 2563 : EP 6 - "อัยย์" (สโมสร สุพรรณบุรี เอฟซี)10 พฤศจิกายน 2563 EP 7 - "ช้าง" (สโมสร ตราด เอฟซี)20 พฤศจิกายน 2563 EP 8 - "เต่า" (สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด)30 พฤศจิกายน 2563 EP 9 - "แพนเธอร์" (สโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี)10 ธันวาคม 2563 EP 10 - "สาคร" (สโมสร ระยอง เอฟซี)20 ธันวาคม 2563 EP 11 - "ดราก้อน" (สโมสร ราชบุรี มิตรผล เอฟซี)30 ธันวาคม 2563 EP 12 - "ฟ้ามุ่ย" (สโมสร สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด)10 มกราคม 2564 EP 13 - "พันกร" (สโมสร เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด)20 มกราคม 2564 EP 14 - "ปราการ" (สโมสร สมุทรปราการ ซิตี้)30 มกราคม 2564 EP 15 - "แด๊ก" (สโมสร สุโขทัย เอฟซี)10 กุมภาพันธ์ 2564 : EP 16 - "ธันเดอร์" (สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)