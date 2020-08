"รถถัง" ไร้เทียมทาน ชนะคะแนน "เพชรดำ" ป้องแชมป์โลกมวยไทย "วัน แชมเปียนชิพ"

ศึก วัน แชมเปียนชิพ ONE : No Surrender จัดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในระบบปิด ไม่มีผู้ชมในสนามเป็นครั้งแรก โดยคู่เอก รถถัง จิตรเมืองนนท์ ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เจอคู่ปรับเก่า เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี โดยสถิตคู่นี้เคยฟาดปากกันมาแล้ว 2 ครั้ง ผลัดกันแพ้และชนะคะแนนกันมาคนละหนึ่งครั้ง รูปเกมยกแรก รถถัง เดินเบียดเข้าหาทันที ดูแล้วเจ้าของแชมป์มั่นใจในการฟิตซ้อมของตัวเอง ฝั่ง เพชรดำ วนถอยหาจังหวะดักด้วยแข้งซ้าย ยกสอง เพชรดำ ถือว่าออกแข้งซ้ายได้ดี ไม่แลกมาก อาศัยจังหวะฝีมือ ส่วนรถถัง เดินขู่ชวนออกอาวุธตลอด ทว่าเกมมาเปลี่ยนชัดเจนในช่วงปลายยกที่สาม เมื่อ รถถัง ยิงหมัดเข้าเต็มหน้าของเพชรดำ ซึ่งเพชรดำโดนแล้วออกอาการเมา หมดยกสามทำให้รถถังเดินเข้ามุมอย่างมั่นใจทันทีต่อด้วยเกมยกสี่ เพชรดำ รู้ตัวว่าตัวเองตกเป็นรองแล้ว เร่งเดินหน้าต่อยหมัดเพื่อเรียกคะแนนกลับคืน แต่ รถถัง ไม่ตกใจ แม้จะชกเชิงตั้งรับแต่ รถถัง ดักออกอาวุธโชว์ศิลปะมวยไทยได้อย่างสวยงาม แม้ว่ายกสุดท้าย เพชรดำ จะพยายามเดินต่อยหมัดอย่างเต็มที่แล้ว ด้าน รถถัง ก็ป้องกันตัวเองได้ดีไม่มีพลาด เมื่อชกกันครบห้ายก กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ เอาชนะคะแนนไปแบบขาดลอย ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ได้เป็นครั้งที่ 3 ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนคู่รอง “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับ “ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์” โดยรูปเกมยกต้น ๆ เพชรมรกต วัย 26 ปี ไม่แลกไม่ปะทะ เพราะรู้ตัวว่าประสบการณ์เป็นรองรุ่นพี่อย่าง ยอดแสนไกล นักชกวัย 35 ปี ซึ่ง เพชรมรกต วนออกข้างหาจังหวะถีบสกัด มีวางแข้งทำลายจังหวะรุ่นพี่ที่เดินเข้าหา โดยรูปเกมเริ่มดุเดือดในยกที่สอง หลังจาก ยอดแสนไกล เดินเร็วหวังเช็กบิลรุ่นน้อง แล้วมีจังหวะฟันศอกเล่นงานเพชรมรกต ทำให้นักชกจากค่ายเพชรยินดีฯ มีแผลแตกที่หางคิ้วซ้ายทันทีจากนั้นยกที่สาม เพชรมรกต ออกมาเร่งเดินต่อยหมัดแลกกับรุ่นพี่ชนิดใครดีใครอยู่ ซึ่งเพชรมรกตออกหมัดเข้าเป้าหลายจังหวะ ทำให้รูปเกมกลับมาเบียดกับยอดแสนไกลเหมือนเดิม ยกสี่ เพชรมรกต เริ่มคุมจังหวะถอยแล้วดักวางแข้งแบบไม่ปะทะมาก เมื่อเข้าวงในก็เด้งตีเข่ากินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อย ๆ และยกสุดท้ายก็เช่นกัน เพชรมรกต ถอยวางแข้งขวาเน้น ๆ โดยมีจังหวะปลายยก ยอดแสนไกล เตะมาแล้วถูกเพชรมรกตจับขาได้และหวดแข้งเต็ม ๆ ซึ่งจังหวะนี้ ยอดแสนไกล โดนแข้งแล้วล้มทั้งยืน ช่วยให้กรรมการตัดสินได้ง่ายขึ้น หลังจากหมดยกสุดท้าย กรรมการรวบรวบคะแนน แล้วชูมือให้ เพชรมรกต เบียดเอาชนะคะแนน xhv’dyoแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ได้อีกสมัยด้านการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต หญิงคู่เดียวของรายการ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ใช้ความแข็งแกร่งในเกมยืนสู้ ต้านกำลังนักสู้หน้าใหม่ “สุนิษา ศรีแสน” ไว้ได้อย่างไร้ปัญหา สุนิษา พยายามตื๊อลงไปเล่นเกมนอน แต่ก็ถูก แสตมป์ ดักแทงเข่ากระทุ้งเข้าลำตัวไปหลายดอก ก่อนที่จะจบด้วยเกมนอน โดยขึ้นคร่อม สุนิษา และระดมหมัดอัดเข้าใบหน้า จนกรรมการต้องยุติการแข่งขันในนาทีที่ 3.59 ของยกแรกส่วนผลคู่อื่น ๆ มีดังนี้ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ซุปเปอร์บอน ชนะ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง โดย คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์, มวยไทย รุ่นฟลายเวตซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะ พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ โดย คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ และ ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน แคตช์เวต (67 กก.) อานดราด ชนะ มาร์ค แฟร์เท็กซ์ อาเบลาร์โด โดย การซับมิชชัน นาทีที่ 1:11 ของยกที่ 2**********************************รถถัง จิตรเมืองนนท์ ชนะ เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ชนะ ยอดแสนไกล ไอเว แฟร์เท็กซ์ โดย คะแนนเสียงข้างมากซุปเปอร์บอน ชนะ สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง โดย คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ชนะ สุนิษา ศรีแสน โดย ทีเคโอ นาทีที่ 3:59 ของยกที่ 1ฟาบริซิโอ อานดราด ชนะ มาร์ค แฟร์เท็กซ์ อาเบลาร์โด โดย การซับมิชชัน นาทีที่ 1:11 ของยกที่ 2ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะ พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ โดย คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์