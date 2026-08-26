เกิดเหตุระเบิดจากการทดลองวิทยาศาสตร์กลางห้องเรียน ครู-นร.เจ็บ7 คน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดจากการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เบื้องต้นมีนักเรียนบาดเจ็บ 5 คน และครูอีก 2 ราย เร่งนำตัวส่งรักษาทันที
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านตาชี ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ได้เกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 7 ราย เป็นครู 2 ราย และนักเรียน 5 ราย
เบื้องต้นมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 ราย ถูกส่งตัวด่วนไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา โดยมี 1 รายที่โดนดวงตาทั้งสองข้าง และอีก 1 รายเจ็บตาซ้าย ซึ่งอาจต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และคนสุดท้ายมีแผลไหม้บริเวณใบหน้า ลำคอ และลำตัว ส่วนนักเรียนอีก 2 ราย แพทย์ให้นอนสังเกตอาการที่ รพ.ยะหา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงลักษณะการทดลองและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิด โดยจะมีการติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บและรายงานความคืบหน้าต่อไป