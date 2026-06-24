หักหลบหมาคนขับเกือบตาย! รถจากปาดังเบซาร์จะไปหาดใหญ่เสียหลักชนต้นไม้ไฟลุกท่วมทั้งคัน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดอุบัติเหตุรถยนต์อเนกประสงค์หักหลบสุนัขเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางจนไฟลุกท่วมโชคดีคนขับออกมาได้ทันบาดเจ็บเล็กน้อย
วันนี้ (24 มิ.ย.) เวลา 14.20 น. ตำรวจสายตรวจ บ้านทุ่งหมอ สภ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนต้นไม้จนเกิดไฟลุกท่วม บริเวณถนนคลองรำ-ปาดังเบซาร์ ม.4 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา
หลังรับแจ้งได้ประสานรถดับเพลิงทุ่งหมอและกู้ชีพทุ่งหมอลงพื้นที่เกิดเหตุ พบรถยนต์อเนกประสงค์ยี่ห้อ mg zs3 เลขทะเบียน ขธ 8160กทม. อยู่ในสภาพที่ชนตะแคงข้างติดกับต้นไม้ริมถนน และเพลิงกำลังโหมลุกไหม้จากห้องเครื่องและด้านหน้ารถ
แต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านช่วยกันนำคนขับ นายจารุพัฒน์ จีระนนธกรณ์ อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของรถออกมาจากรถได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ขึ้นและบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำดับไฟจนดับไฟเอาไว้ได้ทัน แต่ว่าตัวรถด้านหน้าและในห้องโดยสารถูกไฟไหม้ไปครึ่งคันเหลือเฉพาะตัวรถด้านหลัง
เจ้าของรถบอกว่า เดินทางจากปาดังเบซาร์ จะไปหาดใหญ่ คณะขับรถอยู่สุนัขวิ่งตัดหน้าจึงหักหลบ จนรถเสียหลักพุ่งไปชนต้นไม้และหลักกิโลเมตร ไปติดคาอยู่กับต้นไม้ และเกิดประกายไฟทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น แต่โชคดีตนเองได้รับบาดเจ็บแค่เจ็บหน้าอกและแผลถลอกเล็กน้อยและไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ชีพทุ่งหมอจึงแค่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น