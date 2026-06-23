คปภ. แท็กทีม 2 กองทุน เปิดมุมมองใหม่ประกันภัยในงาน Money Expo Hatyai 2026

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คปภ. แท็กทีม 2 กองทุน “ประกันวินาศภัย - ประกันชีวิต” ชวนประชาชนเปิดมุมมองใหม่ประกันภัย ให้รู้ทันเกมมิจฉาชีพ ในงาน Money Expo Hatyai 2026 วันที่ 3-5 ก.ค.69 นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ กองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) และ กองทุนประกันชีวิต (กปช.) เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน Money Expo Hatyai 2026 งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่
ทั้งนี้ การจัดงานเพื่อร่วมเปิดมุมมองใหม่ด้าน “การประกันภัย” ที่ใกล้ตัว ภายในบูธ คปภ. และทั้งสองกองทุน ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของชีวิตที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพ การเงิน ทรัพย์สิน และอนาคตของครอบครัว พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย ด้วยกลไกการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากทั้งฝั่งประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ในกรณีที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
นอกจากนี้ยังจะได้ศึกษาหลักการพื้นฐานของประกันภัย วิธีเลือกซื้อประกันภัยและประกันชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัย บทบาทหน้าที่ของทั้งสองกองทุนในการเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับผู้เอาประกันภัย พร้อมการบรรยายสิทธิที่ควรได้รับอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงทางการเงินในยุคปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟและเกมสนุก ๆ พร้อมรับของที่ระลึก ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องประกันและกองทุนคุ้มครองได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนประกันชีวิต มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน รู้สิทธิ-เข้าใจหน้าที่ และตัดสินใจเลือกประกันได้อย่างมั่นใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมบูธ คปภ. และสองกองทุนประกันภัย “เพราะความรู้วันนี้ อาจปกป้องคุณในวันข้างหน้า”