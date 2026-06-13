เอ็มจีรุกหาดใหญ่ เปิดตัว “NEW MG URBAN” ประสบการณ์ใหม่ของยนตรกรรมไฟฟ้า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เอ็มจีรุกคืบหาดใหญ่ เปิดตัว “NEW MG URBAN” เปิดประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้า ชูระบบจอดอัจฉริยะพร้อมแบตเตอรี่สุดล้ำ ก่อนเคาะราคาจริง 17 มิ.ย. 2569 นี้
วันนี้ (13 มิ.ย.) บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับ เอ็มจีลักซูรี่ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟ “NEW MG URBAN Test Drive Exclusive Preview” ที่ร้าน Away Coffee & Co. - Flagship Store อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ได้สัมผัสและทดลองขับยนตรกรรมพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด “NEW MG URBAN” ที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “LIFE EASY” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยบรรยากาศภายในงานได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมจริง
จุดเด่นสำคัญของ NEW MG URBAN รุ่นนี้ ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มไฟฟ้าอัจฉริยะ SAIC E3 Pure Electric Platform แบบ Cell-to-Body (CTB) ที่ผสานโครงสร้างตัวถังและแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง น้ำหนักเบา มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง และสร้างบาลานซ์น้ำหนักที่ยอดเยี่ยม โดยมีตัวเลือกขนาดแบตเตอรี่ (มาตรฐาน NEDC) ที่วิ่งได้ไกลสูงสุด 435 กม. และสูงสุดถึง 530 กม. ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกล ห้องโดยสารอัจฉริยะมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ เทคโนโลยี i-SMART ควบคุมรถผ่านสมาร์ทโฟน รองรับระบบ V2L เปลี่ยนรถให้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า และรองรับการชาร์จเร็ว (DC Fast Charge) 10-80 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาประมาณ 30 นาที
ด้านทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการขับขี่ จาก MG เปิดเผยว่า NEW MG URBAN ไม่ใช่รถที่ทำออกมาเพื่อทดแทนหรือเป็นเพียงรุ่นเสริมของรถรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่เป็นโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปิดตัวทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่นเริ่มต้น Standard สำหรับใช้งานทั่วไป, รุ่นกลาง Max ที่ขยับออปชันขึ้นมา และรุ่นท็อป Ultra ที่จัดเต็มระบบช่วยขับขี่ ADAS ระดับ L2 และระบบช่วยจอดอัตโนมัติ Auto Parking Assistant เต็มระบบ ที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบนั่งสั่งการอยู่ภายในรถ หรือสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจากภายนอกตัวรถ ถือเป็นมิติใหม่ของความสะดวกสบายในรถระดับราคานี้ อีกทั้งรถทุกรุ่นยังมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวจาก ANCAP สำหรับเรื่องของราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จะประกาศพร้อมกันอน่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิ.ย. 2569 นี้ รับรองว่าคุ้มค่าน่าซื้อน่าใช้แน่นอนครับ
นอกจากนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ของ NEW MG URBAN พัฒนาร่วมกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง CATL มีเกราะป้องกันตัวถังหนาแน่นและทนความร้อนสูงถึง 200 องศาเซลเซียสโดยไม่ลามไฟ สำหรับในพื้นที่ภาคใต้หรือหาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง หากเจอระดับน้ำฉุกเฉินรถรุ่นนี้สามารถขับลุยน้ำได้ในระดับไม่เกินครึ่งล้อ โดยแนะนำให้ขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อประคองรถผ่านอุปสรรคอย่างปลอดภัย และเมื่อพ้นน้ำแล้วแนะนำให้จอดรถนิ่งๆ สักพักเพื่อให้กระแสน้ำระเหยออกไป ก็จะสามารถขับขี่ต่อได้ตามปกติโดยไม่มีระบบไหม้หรือน็อกแน่นอน ที่สำคัญเรายังมอบความอุ่นใจขั้นสุดด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ มอเตอร์ และชุดควบคุมระบบไฟฟ้าแบบ Lifetime Warranty ตลอดอายุการใช้งาน ควบคู่ไปกับประกันภัยชั้น 1 เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้ใช้งานอย่างสบายใจที่สุด