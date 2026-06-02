ยอมแก้ไขแล้ว! ผู้รับเหมารื้อตึกรับ 3 ข้อเสนอไปปรับเตรียมทำแผงกั้น รถฉีดน้ำป้องกันฝุ่น

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกผู้รับเหมามารับผิดชอบในการรื้อตึก 3 ชั้น 10 คูหา ในเขตเทศบาลควนลัง อ.หาดใหญ่ แล้ว ชี้ต้องป้องกันฝุ่นอย่าให้มีผลกระทบกับชุมชนและป้องกันเศษวัสดุตกใส่บ้านข้างเคียง
วันนี้ (2 มิ.ย.) จากกรณีที่ผู้รับเหมารื้อถอนตึกสูง 3 ชั้น 10 คูหา ซึ่งอยู่ในโครงการบ้านจัดสรร เสรีปาร์ค ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เขตเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ติดถนนสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งกรมทางหลวงได้เวนคืนเพื่อสร้างทางเลี่ยงเมือง โดยมี พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ เลื่อนจันทร์ สว.อก.ภาค 9 เป็นผู้รับเหมาในการรื้อถอน แต่ไม่ได้รื้อถอนตามหลักวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการป้องฝุ่นที่เป็นอันตรายกับชุมชน และไม่มีการป้องกันเศษวัสดุ สิ่งของ ที่ตกหล่น ทำให้ น.ส.สิริพันธุ์ มณีรุ่งสกุล เจ้าของบ้านข้างเคียง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากฝุ่นผงและเศษวัสดุที่ตกใส่บ้าน ได้ไปแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้รับเหมาหยุดการรื้อถอน และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบปัญหา เพื่อให้การรื้อถอนอาคารทั้ง 10 หลัง เป็นตามกฎหมาย และหลักการของการรื้อถอนนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับรื้อถอนอาคารได้มาดูสถานที่รื้อถอน และดูผลกระทบที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่มาดูข้อเท็จจริงและการแก้ปัญหา ได้แก่ นายอภิชาติ ปิยะพัรธ์ ผอ.ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ สทล.18 กรมทางหลวง นายไมตรี แก้วเกิด นายช่างโยธาอาวุโส นายมนูศักดิ์ มณีพรหม วิศวกรโยธาชำนาญการ สังกัดกองช่างเทศบาลเมืองควนลัง พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ เลื่อนจันทร์ ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเศษวัสดุ ตกใส่ และผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านเสรีปาร์ค ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นผงจากการทุบตึกรื้ออาคารทั้ง 10 หลัง แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองควนลังเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญาและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
มีการทำบันทึกข้อลงลง 3 ข้อด้วยกัน คือ 1.ผู้รับเหมาต้องทำแผงกั้นให้สูงเท่ากับตึกที่ต้องการรื้อถอน เพื่อป้องกันเศษวัสดุตกใส่บ้านข้างเคียง 2.ในขณะทำการรื้อถอน ต้องมีรถน้ำมาฉีดน้ำ เพื่อบรรเทาฝุ่นที่กระจายตัวจากการรื้อถอน และ 3.ให้มีการขึ้นป้ายในบริเวณที่มีการรื้อถอนให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบในส่วนการยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลควนลังในการรื้อถอน โดยในส่วนนี้นายช่างโยธาของเทศบาลควนลัง อ้างว่า ผู้รับเหมายื่นขอก็ได้หรือไม่ยื่นก็ได้ เพราะอาคารที่รื้อถอนสูงไม่เกิน 15 เมตร และบ้านที่อยู่ติดกันมีระยะห่างเกิน 3 เมตร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การรื้อถอนต้องถูกต้อง และไม่สร้างผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง และชุมชนในเรื่องของฝุ่นที่เกิดขึ้น และหากเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมาได้ โดยผู้รับเหมายอมรับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ และยอมรับว่าตนเองผิด ที่ทำงานด้วยความมักง่าย
