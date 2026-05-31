อยากทุบก็ทุบ! เจ้าของบ้านโร่แจ้งความผู้รับเหมาทุบตึกไร้แผนรองรับ ฝุ่นฟุ้งกระจาย เศษวัสดุหล่นเกลื่อน

ศูนย์ข่าวภาคใต้ - แขวงการทางสงขลา เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่สุดชุ่ย ให้ผู้รับเหมาทุบตึกสามช้ัน 10 หลังในหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่มีแผนการรื้อถอน สร้างมลพิษและอันตรายกับบ้านข้างเคียง เจ้าของบ้านโร่แจ้งตำรวจ สั่งหยุด การรื้อถอน โดยผู้เสียหายแจ้งให้ทุกหน่วยงานประชุมชี้แจงก่อนดำเนินการ
วันนี้ (31 พ.ค.) น.ส.สิริพันธุ์ มณีรุ่งสกุล บุตรสาวนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สมาชิกวุฒิสภา โฆษกกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา อยู่บ้านเลขที่ 2496 หมู่ 1 เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในหมู่บ้านจัดสรรเสรีปาร์ควิว ได้เข้าแจ้งต่อ ร.ต.อ.เจนณรงค์ หะรังศรี ร้อยเวร สภ.หาดใหญ่ เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งให้ผู้รับเหมาหยุดทุบตึก 3 ชั้น จำนวน 10 หลัง ที่แขวงการทางสงขลาเวนคืน เพื่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากอาคารที่มีการรื้อถอน 3 หลังติดกับบ้านของตนเอง ซึ่งในเช้าวันนี้ ผู้รับเหมาซึ่งเป็นตำรวจภูธร ระดับสารวัตร สังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวน ภาค 9 คือ พ.ต.ต กิตติศักดิ์ เลื่อนจันทร์ ได้นำคนงานและรถแบคโฮ 1 คัน เข้าทุบรื้อถอนอาคารดังกล่าว โดยไม่มีการแจ้งเจ้าของบ้านข้างเคียง และไม่มีการนำป้องกัน วัสดุ จากการทุบอาคารดังกล่าว และไม่มี อุปกรณ์ในการป้องกันฝุ่นละออง และไม่มีวิศวกรในการควบคุมการรื้อถอน รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองควนลังมาทำการควบคุมการรื้อถอน
หลังจากการทุบคารหลังแรก ที่ใช้กำแพงร่วมกับบ้านของตน ปรากฎว่า วัสดุ สิ่งของ ผนัง ที่ถูกทุบ หล่นลงมาในบริเวณบ้านของตนเอง ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั้งหมู่บ้าน ตนได้ขอร้องให้ผู้รับเหมาหยุดงานถึง 3 ครั้ง แต่ผู้รับเหมาไม่ฟัง และไม่มาดูผลกระทบ โดยยังทำการรื้อถอนต่อไป ตนจึงต้องเดินทางมาแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ และบังคับให้ผู้รับเหมาหยุดการรื้อถอนไว้ก่อน โดยตำรวจได้ให้ตนและผู้รับเหมามาตกลงกันที่ สภ.หาดใหญ่
ตนเองได้ลงบันทึกประจำวันขอให้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่นแขวงการทางสงขลา ที่เป็นนายจ้างของผู้รับเหมา และกองช่างเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายการรื้อถอนอาคาร และสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มาประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดว่า การที่ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการรื้ออาคารทั้ง 10 หลัง ได้มีการส่งแผนการรื้อถอนให้แก่เทศบาลเมืองควนลังหรือไม่ และทำไมในการรื้อถอน จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาควบคุม และไม่มีวิศวกรของบริษัทเข้ามาควบคุมงาน ไม่มีการติดป้ายประกาศการรื้อถอนว่ารื้อถอนโดยบริษัทอะไร ทั้งที่การรื้อถอนทุบทิ้งอาคารสูงสามชั้น 10 หลังเป็นงานใหญ่ และบ้านที่ใช้กำแพงรั้วร่วมกันต้องได้รับความเสียหายทั้งในเรื่องอาคารอาจแตกร้าว เศษวัสดุที่ตกลงมา และฝุ่นจำนวนมหาศาลที่กระทบกับสุขภาพของคนในหมู่บ้านและใกล้เคียง
ก่อนที่จะไปแจ้งความ ผู้เสียหายได้พยามร้องขอให้ผู้รับเหมาหยุดการรื้อถอนแล้ว แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ และต่อมา ผู้เสียหายได้โทรศัพท์ไปยังเทศบาลเมืองควนลังขอแจ้งกับกองช่าง แต่พนักงานรับโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อให้ได้ ผู้เสียหายจึงโทรศัพท์แจ้งให้นายกเทศบาลเมืองควนลังให้รับทราบและส่งเจ้าหน้าที่มีตรวจสอบความถูกต้อง แต่นายกเทศมนตรีเทศบาลควนลังกล่าวว่า การรื้อถอนอาคารไม่เกี่ยวกับเทศบาล เป็นเรื่องของแขวงการทางสงขลา และวันนี้เป็นวันหยุดราชการ ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปทำงาน และแนะนำให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเอง
ร.ต.อ.เจนณรงค์จึงได้ลงบันทึกประจำวัน ให้ผู้รับเหมาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงให้แก่ผู้เสียหายได้รับทราบตามข้อเรียกร้องของผู้เสียหาย และให้หยุดการรื้อถอนไว้ก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง และผู้ที่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่อาจจะเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของผู้เสียหาย