อ้างป้องกันตัว! ทหารเกณฑ์ปัตตานีมือยิงนักฟุตบอล อบต.ท่าม่วงคัพดับมอบตัวแล้ว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - มือยิงนักฟุตบอลขณะแข่งขันฟุตบอล อบต.ท่าม่วงคัพเสียชีวิตที่ อ.เทพา จ.สงขลา ผู้บังคับบัญชานำตัวมามอบตัวกับตำรวจแล้ว เป็นทหารเกณฑ์ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี อ้างทะเลาะกันเรื่องแข่งฟุตบอล ยิงเพื่อป้องกันตัว
วันนี้ (1 พ.ค.) ความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงกันตายหน้าสนามกีฬา อบต.ท่าม่วง บ้านนิคมเทพา ม.3 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ขณะแข่งขันฟุตบอล “อบต.ท่าม่วง คัพ” เมื่อช่วงเย็นวานนี้ หลังจากที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนั้น
ล่าสุด ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.ห้วยปลิง อ.เทพา จ.สงขลา โดยเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี ชื่อพลทหารสุกัลย์ สุวรรณโณ อายุ 22 ปี มีผู้บังคับบัญชาได้พาเข้ามอบตัว ส่วนอาวุธปืน 9 มม.ที่ใช้ก่อเหตุอ้างว่า ได้โยนทิ้งคลองระหว่างหลบหนี
ในชั้นการสอบสวน พลทหารสุกัลย์ ให้การว่า มีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายในระหว่างการแข่งกีฬาฟุตบอล และที่ต้องยิงอ้างว่าเพื่อป้องกันตัว เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้ง 3 ข้อหาคือ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ยิงปืนในที่สาธารณะหรือที่ชุมนุมชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะพกปืนในที่สาธารณะ
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเพิ่มเติมและอาจจะนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการของตำรวจแล้ว ก็จะคุมตัวพลทหารสุกัลย์ให้นายทหารพระธรรมนูญรับตัวไปดำเนินการตามระเบียบของทหารต่อไป
