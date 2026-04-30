ต่อยแล้วไม่จบ! หนุ่มปัตตานีกลับมาพร้อมปืนยิงคู่อริ 2 นัดหน้าโรงเรียนเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เกิดเหตุยิงกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ระหว่างการแข่งขันกีฬาฟุุตบอล อบต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ก่อนเกิดเหตุมีเรื่องชกต่อยภายในงาน ฝ่ายก่อเหตุกลับบ้านไปหยิบปืนมายิง
วันนี้ (30 เม.ย.) เวลา 17.30 น. ร.ต.อ.มะหมูด บางัสสาเร๊ะ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยปลิง อ.เทพา จ.สงขลา ได้รับแจ้งเกิดเหตุยิงกันริมถนนหน้าโรงเรียนนิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา ซึ่งภายในโรงเรียนมีการแข่งกีฬาฟุตบอล อบต.ท่าม่วงคัฟของ อบต.ท่าม่วง อ.เทพา จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ชีพบอกต่อเทพา เจ้าหน้าที่ สพฐ.9
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อคือ นายนายอดินันท์ มะสะ อายุ 29 ปี อยู่ 45/1 ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อนาย นายสุกัลย์ สุวรรณโณ อายุ 22 ปี อยู่ 31 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี หลังก่อเหตุ ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไป
ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุน 9 มม. จำนวน 2 ปลอกตกอยู่ จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า วันนี้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในงานกีฬา อบต.ของอ.เทพา และมีการชกต่อยกันก่อนภายในงานกัน หลังจากนั้น ผู้ก่อเหตุได้ขับรถกลับบ้าน และกลับมาอีกครั้ง พร้อมอาวุธปืน ยิงผู้เสียชีวิตดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเก็บพยานหลักฐาน ที่เกิดเหตุ และสอบพยาน ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปากคำ เพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป