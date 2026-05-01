เบรกไม่อยู่! กระบะหลงทางหักเลี้ยวขึ้นสายหลักก่อนถูกเก๋งพุ่งชนพลิกคว่ำเจ็บ 8 ราย

พัทลุง - เกิดอุบัติเหตุรถชนมีผู้บาดเจ็บ 8 ราย เหตุเกิดท้องที่ หมู่ 5 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง สอบสวนพบกระบะหักเลี้ยวขึ้นถนนสายหลักจังหวะเดียวกับรถเก๋งที่ขับมาทางตรง ทำให้หลบไม่ทันพุ่งชนเต็มแรงจนกระบะพลิกคว่ำลงข้างทาง
วานนี้ (30 เม.ย.) ร.ต.อ.เมธพลธ์ โพธิกุล ร้อยเวร สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีอุบัติเหตุรถชนกันทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย โดยเหตุเกิดบนถนนสายบ้านตำนาน-ไสนายขัน ท้องที่ หมู่ 5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพ รพ.พัทลุง กู้ชีพตำนาน กู้ชีพท่าแค และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์เก๋ง โตโยต้า ยารีส สีขาว หมายเลขทะเบียน กน 813 พัทลุง ชนกับรถยนต์กระบะ โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน บร 6166 ประจวบคีรีขันต์ จนเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำคนเจ็บทั้งหมดส่ง รพ.พัทลุง เพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือ
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายวิษนุ ริ้วทอง อายุ 47 ปี คนขับรยนต์กระบะบรรทุกผู้โดยสารกลับมาจากดูมโนราห์โรงครูที่วัดท่าแค อ.เมืองพัทลุง ขณะเดินทางกลับบ้านบริเวณ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง ได้ขับรถหลงมาอีกทางจึงได้ขับขึ้นตัดแยกสายตำนาน-ไสนายขัน ที่เป็นทางตรง โดยจังหวะที่ขับขึ้นมาบนถนนสายหลักมีรถยนต์เก๋งที่ขับมาทางตรง ทำให้หลบไม่ทันพุ่งชนเข้าด้านข้างรถกระบะ พลิกคว่ำตกข้างทางชนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว