หนุ่มพัทลุงวัย 28 ปีพร้อมแม่และน้าสาวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกำนันซ้อมทรมาน

พัทลุง - คืบหน้ากรณีหนุ่มพัทลุงวัย 28 ปี ถูกกำนันจับใส่กุญแจมือมัดกับต้นมะม่วงนานกว่า 4 ชั่วโมง ล่าสุดแม่-น้าสาวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับกำนันแล้ว ด้านแม่เผยเมื่อเช้ากำนันเข้ามาขอให้ไม่แจ้งความและพร้อมจะเยียวยา แต่ตนไม่ยอมจะเอาเรื่องถึงที่สุด
วันนี้ (26 เม.ย.) จากกรณีกำนันได้ลากตัวหนุ่มพัทลุงวัย 28 ปี ออกจากบ้านใส่กุญแจมือมัดกับต้นมะม่วง ก่อนตบ เตะ และนำรังมดแดงมาเคาะหัว และปล่อยทิ้งไว้นานกว่า 4 ชม. โดยอ้างว่าเป็นคนร้ายขโมยด้วงของชาวบ้าน เหตุเกิดในพื้นที่ ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด นางสมทรง ชื่นมาก อายุ 49 ปี ผู้เป็นแม่ พร้อมด้วย นางอมรรัตน สีมุณี อายุ 36 ปี น้าสาว และ นายสุเทพ ชื่นมาก อายุ 28 ปี ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง แล้ว เพื่อเอาผิดกับกำนันผู้ก่อเหตุ
โดย นางสมทรง ชื่นมาก อายุ 49 ปี ผู้เป็นแม่ กล่าวว่า กำนันแกทำเกินกว่าเหตุ ใส่กุญแจมือมัดลูกชาย ตบ เตะ และเอามดแดงมาเคาะใส่หัว จนถึงขั้นเลือดตกยางออก แม่ขอร้องก้มกราบหลายครั้งแต่กำนันก็ไม่ยอม แม่ก็ไม่ยอมเช่นกันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ยอมรับว่าลูกชายนิสัยไม่ดี แต่ถ้าเขาทำผิดก็แจ้งความจับส่งตำรวจให้กฎหมายดำเนินคดี ไม่ใช่ใช้ศาลเตี้ยแบบนี้
“ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่ามา กำนันพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีนครินทร์ได้เข้ามาที่บ้าน และคุยกับแม่ว่า ขอให้ยอมความไม่ต้องแจ้งตำรวจได้หรือไม่ ให้มันจบลงและกำนันพร้อมจะเยียวยาให้ แต่แม่บอกไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด” นางสมทรง กล่าว
อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง
๐ กำนันโหดจับหนุ่มพัทลุงใส่กุญแจมือมัดต้นมะม่วง ก่อนซ้อมทรมานกว่า 4 ชม. อ้างเป็นผู้ร้ายขโมยด้วง