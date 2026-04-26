กำนันโหดจับหนุ่มพัทลุงใส่กุญแจมือมัดต้นมะม่วง ก่อนซ้อมทรมานกว่า 4 ชม. อ้างเป็นผู้ร้ายขโมยด้วง

พัทลุง - กำนันสุดโหดลากตัวหนุ่มวัย 28 ปี ออกจากบ้านใส่กุญแจมือมัดกับต้นมะม่วง ก่อนตบ เตะ และนำรังมดแดงมาเคาะหัว ปล่อยทิ้งไว้กว่า 4 ชม. อ้างขโมยด้วงของชาวบ้าน ผู้เสียหายเผยไม่ได้ขโมยเพียงเข้าไปเอาถุง ด้านญาติร้องเป็นการทำเกินกว่าเหตุ ทำไมไม่จับส่งตำรวจพร้อมหลักฐาน
วันนี้ (26 เม.ย.) นางสมทรง ชื่นมาก อายุ 49 ปี ผู้เป็นแม่ และ นางอมรรัตน สีมุณี อายุ 36 ปี น้าสาว ของ นายสุเทพ ชื่นมาก อายุ 28 ปี เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าว หลังจากที่ถูกกำนันรายหนึ่ง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เข้าไปลากตัว นายสุเทพ ที่นอนหลับอยู่ภายในบ้านแล้วใส่กุญแจมือไว้ด้านหลัง ก่อนนำตัวมัดไว้กับต้นมะม่วงหน้าบ้าน แล้วตบไปที่ใบหน้า 2 ครั้ง ก่อนเตะซ้ำไป 1 ครั้ง หลังจากนั้นได้สอยมดแดงจำนวน 4 รังมาเคาะที่หัว 3 รัง วางไว้ข้างตัว 1 รัง โดยอ้างว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดว่า นายสุเทพ แอบเข้าไปขโมยด้วงของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ นายสุเทพ ทุกข์ทรมานอยู่นานกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่ยอมไขกุญแจมือออก จนญาติต้องขับรถไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่ สภ.ศรีนครินทร์ ให้ช่วยถอดกุญแจออก โดยพบตามลำตัว นายสุเทพ มดแดงกัดมีรอยไปทั้งตัว และตรงโคนต้นมะม่วงมีร่องรอยดิ้นทุรนทุรายเนื่องจากต้องทนกับความเจ็บปวด
จากการสอบถาม นายสุเทพ เล่าว่า กำนันหาว่า เขาว่าผมไปลักตัวด้วงที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในหมู่บ้าน โดยมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าผมลักตัวด้วง แต่ความจริงผมจะไปหาเหยื่อตกเบ็ดแต่ไม่มีถุงจึงเดินไปเอาถุงที่โรงเพาะด้วง โดยในภาพที่กำนันให้ดูก็มีแต่ถุงพลาสติกเปล่าไม่มีตัวด้วงแต่อย่างใด แต่กำนันไม่ฟังเอาแต่ทรมานผมอย่างเดียวจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง จนตำรวจได้มาพร้อมกับเจ้าของด้วงบอกครั้งนี้ให้อภัยไม่เอาความ ส่วนตำรวจขอให้เลิกพฤติกรรมนั้นเสีย ผมยอมรับว่าได้เอาถุงพลาสติกจริงแต่ผมไม่ได้ขโมยด้วงจริง ๆ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยของชาวบ้านหรือไม่ นายสุเทพ ตอบว่าตนเองเคยขโมยของชาวบ้านตอนอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ แต่พอกลับมาอยู่บ้าน 1 ปี ไม่เคยลักขโมยของใครแลยจริงๆ พร้อมยอมรับว่าตนเองเสพยาวันละ 2 เม็ด แต่เงินทีนำมาซื้อยาเสพนั้นได้มาจากการรับจ้างตัดหญ้าเลี้ยงวัว ไม่ได้จากการขโมยของคนอื่นมา
ด้าน นางอมรรัตน สีมุณี อายุ 36 ปี น้าสาวของ นายสุเทพ กล่าวว่า จริง ๆ หากพบว่าหลานชายกระทำผิดทางกำนันน่าจะจับส่งให้ตำรวจ ทั้งที่บอกว่ามีหลักฐาน ตนเองก็ยอมรับได้เพื่อดัดนิสัยหลาน แต่นี่กำนันทำเกินกว่าเหตุมัดมือไพร่หลังผูกกับต้นมะม่วงก่อบจะตบ เตะ และเอามดแดงมาเคาะใส่หัวอีก มันทำรุนแรงเกินไป หลานชายต้องทุรนทุรายทรมานนานกว่า 4 ชม. โดยในช่วงที่หลานชายถูกมัด 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีนครินทร์ 4 นายขับรถยนต์มาที่เกิดเหตุ เมื่อเจ้าทุกข์ไม่เอาความแล้ว จริง ๆ ก็น่าจะปล่อยตัว โดยแม่ได้ร้องขอให้ปล่อยตัวแต่ตำรวจบอกว่าตำรวจไม่มีกุญแจไข เดียวกำนันไขกุญแจให้เอง จนกระทั้งตำรวจกลับไป
ต่อมาเวลาผ่านไป 4 ชั่วโมง ญาติและพี่ชายได้ไปที่ สภ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เพื่อไปขอร้องให้ตำรวจปล่อยตัวน้องชายหลังถูกมดแดงกัดจนปวดร้อนทั้งตัวและดิ้นทุรนทุราย โดยถ่ายภาพน้องชายที่ถูกมัดไปบอกตำรวจ ก่อนตำรวจบอกอ้าวนานแล้วยังไม่ไขกุญแจหรือ จึงได้มาที่เกิดเหตุอีกครั้งพร้อมบอกว่าเดี่ยวประสานกำนันให้มาไขกุญแจ ต่อมากำนันเดินทางมาไขกุยแจให้พร้อมบอกว่าความจริงจะมัดไว้ให้ถึงตอนเช้า ชีวิตมึงไม่มีค่า กูจะฆ่าตอนไหนก็ได้ อย่ามากร่างใส่กู ก่อนชี้หน้าขู่ญาติพี่น้องว่าเดี่ยวพวกมึงต้องพบกับกูอีก กูเป็นกำนัน
ขณะเดียวกันหลังมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงบนเฟซบุ๊กในเรื่องดังกล่าว กำนันได้โทรไปหาพ่อของ นายสุเทพ ถามว่าใครเป็นผู้โพสต์เรื่องดังกล่าวลงไป ขอให้ลบไม่งั้นเรื่องยาวแน่ ก่อนญาติได้ปรึกษากันแล้วจะนำตัวนายสุเทพเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวและทรมาน