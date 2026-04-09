ช่างเทคนิคขับรถสปอร์ตพลิกคว่ำกลางถนนลพบุรีราเมศวร์กระเด็นออกมาเสียชีวิต

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ช่างเทคนิคบริษัทโทรคมนาคม วัย 55 ปี ขับรถบีเอ็มดับเบิลยู สปอร์ต เปิดประทุน พลิกคว่ำบนถนนลพบุรีราเมศวร์ สายหาดใหญ่-สงขลา ร่างกระเด็นหลุดจากรถเสียชีวิตคาที่ คาดรถเสียหลักก่อนพลิกคว่ำ
วันนี้ (9 เม.ย.) เวลา 03.00 น. พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบนถนนลพบุรีราเมศวร์ สายหาดใหญ่-สงขลา ฝั่งขาออก อ.หาดใหญ่ ใกล้กับมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา พื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ชุดสืบสวนและฝ่ายปราบปราม สภ.หาดใหญ่ และทีมกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ พบรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุน ยี่ห้อ BMW สีดำ ทะเบียน กน 1777 ตรัง จอดขวางอยู่กลางถนน ในสภาพตัวรถยุบและมีรอยครูดจากการพลิกคว่ำ ข้างรถมีร่างคนขับกระเด็นหลุดออกมาจากรถเสียชีวิตคาที่ ทราบชื่อว่า นายธีระศักดิ์ พรหมมา อายุ 55 ปี พบนามบัตรเป็นฝ่ายเทคนิคของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง กระเป๋าเงิน ที่มีเงินสด 3 พันกว่าบาท เอกสารและบัตรต่างๆ แต่ไม่พบความผิดปกติอย่างอื่นหรือสิ่งผิดกฏหมายในรถ
จากการสอบสวนในเบื้องต้น ตอนเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำเกิดจากอะไร มีคนขับรถผ่านมาพบหลังจากที่รถจอดขวางถนนอยู่แล้วและมีร่างคนขับเสียชีวิตอยู่ข้างรถ แต่จากการประเมินเหตุการณ์เป็นไปได้ว่าอาจจะขับมาด้วยความเร็วสูงและเกิดเสียหลักควบคุมรถไม่อยู่จึงหมุนคว้างและพลิกคว่ำกลางถนน โดยตำรวจจะสอบสวนพยานแวดล้อมและภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อประกอบคดี
หลังเกิดเหตุได้นำร่างคนขับส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่และประสานญาติให้มารับร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป