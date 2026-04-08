อดีตผู้บริหารท้องถิ่นยันไม่ได้หลบหนี เร่งหาเงินมาทยอยคืนให้ทุกคนทุกบาททุกสตางค์

สตูล - กลุ่มตัวแทนชาวบ้านเข้าร้องเรียนต่อนายอำเภอควนกาหลงขอความช่วยเหลือหลังถูกอดีตผู้บริหารท้องถิ่นและขบวนการนายหน้าหลอกเงินฝากเข้าบรรจุราชการรายละหลายแสนบาท ด้านนายอำเภอรับได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าฯ สตูล-รมช.มหาดไทยแล้ว ท้องถิ่นจังหวัดเผยแม้จะเป็นพ้นตำแหน่งไปแล้วแต่หากพบความผิดจริงจะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งย้อนหลังได้ ด้านอดีตผู้บริหารท้องถิ่นยันไม่ได้หลบหนี เร่งหาเงินมาทยอยคืนให้ทุกคนทุกบาททุกสตางค์
วันนี้ (8 เม.ย.) ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีอดีตผู้บริหารท้องถิ่นและขบวนการนายหน้าหลอกเงินฝากเข้าบรรจุราชการรายละหลายแสนบาท ล่าสุด ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาได้ติดต่อผ่านผู้สื่อข่าว ยืนยันว่า ไม่ได้หลบหนี และรับทราบถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยอ้างว่า ขณะนี้เร่งหาเงินมาทยอยคืนให้ทุกคนทุกบาททุกสตางค์ และจะพยายามติดต่อกลับหาผู้เสียหายทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินคืนแน่นอน
ส่วนบรรยากาศหน้าที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในช่วงบ่าย เต็มไปด้วยความตึงเครียดและรอยน้ำตา เมื่อกลุ่มตัวแทนชาวบ้านกว่า 11 ชีวิต เดินทางมาพร้อมหนังสือร้องเรียนและหลักฐานการโอนเงิน เพื่อเข้าพบนายปารเมศ เห้งสวัสดิ์ นายอำเภอควนกาหลง เพื่อขอความช่วยเหลือหลังถูกอดีตผู้บริหารท้องถิ่นและขบวนการนายหน้าหลอกเงินฝากเข้าบรรจุราชการรายละหลายแสนบาท
ชาวบ้านรายหนึ่ง เปิดใจด้วยเสียงสะอื้นว่า เงินหลักแสนที่เสียไป มันคือเงินทั้งชีวิตที่เก็บหอมรอมริบมา เพียงหวังจะให้ลูกหลานมีงานที่มั่นคง แต่วันนี้เงินเก็บหมดไปแล้ว ลูกก็ไม่ได้งาน ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร วันนี้ไม่ได้ต้องการเอาเรื่องเอาราวถึงที่สุด ขอเพียงหน่วยงานช่วยเจรจาเอาเงินคืนกลับมาให้เราได้ต่อชีวิตก็พร้อมจะยอมความ
ด้านนายปารเมศได้ลงมารับเรื่องด้วยตนเองพร้อมให้ความมั่นใจแก่ชาวบ้านว่า ทางอำเภอรายงานความเสียหายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ยอดความเสียหายครั้งนี้ถือว่ามากและส่งผลกระทบต่อพื้นที่อย่างรุนแรง ตนจะติดตามความคืบหน้าให้อย่างใกล้ชิด ความพยายามอยู่ที่ไหน ความยุติธรรมต้องมีจริงในคดีนี้
ขณะที่นางดารารัตน์ คุ้มเคี่ยม ท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้ชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายที่ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจขึ้นว่า ในส่วนของวินัย แม้บุคคลที่ถูกกล่าวหาจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว แต่อายุความทางวินัยยังคงอยู่ จังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวน และหากพบความผิดจริงจะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งย้อนหลัง ซึ่งจะทำให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองตลอดไป โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับคดีอาญาที่ตำรวจ สภ.ควนกาหลง เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
หลังประชุมหารือได้รวบรวมหนังสือร้องเรียนทั้ง 2 ฉบับ ที่ชาวบ้านยื่นเพื่อส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การสอบสวนในระดับนโยบายเข้มข้นขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดขบวนการขายฝันเช่นนี้ในวงราชการอีกต่อไป
๐ ชาวบ้านสตูลรวมตัวแจ้งจับอดีตบิ๊กท้องถิ่นอ้างโควตาพิเศษฝากลูกเข้ารับราชการแลกเงิน