ชาวบ้านสตูลรวมตัวแจ้งจับอดีตบิ๊กท้องถิ่นอ้างโควตาพิเศษฝากลูกเข้ารับราชการแลกเงิน

สตูล – ชาวบ้านควนกาหลง จ.สตูล รวมตัวแจ้งจับอดีตบิ๊กท้องถิ่น อ้างโควตาพิเศษฝากลูกเข้ารับราชการ ทำให้สูญเงินถึง 400,000 บาท หลังชนฝาต้องแบกหนี้ที่ไปก็ยืมมา คาดมีผู้เสียหายรวมกว่า 80 ราย
วันนี้ (8 เม.ย.) ที่สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง จ.สตูล กลุ่มตัวแทนชาวบ้านกว่า 10 คน รวมตัวเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หลังถูกมิจฉาชีพในคราบ “คนรู้จัก” และ “อดีตผู้บริหารท้องถิ่น” หลอกลวงว่าสามารถฝากบุตรหลานเข้ารับราชการและทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยมีเงื่อนไขต้องจ่ายค่าดำเนินการแลกกับโควตาพิเศษรายละหลายแสนบาท พบยอดผู้เสียหายพุ่งไม่ต่ำกว่า 80 ราย
จากการสอบถามผู้เสียหายรายหนึ่ง อายุ 60 ปี เปิดเผยว่า ตนเองหวังเพียงอยากให้ลูกที่เรียนจบปริญญามามีงานทำที่มั่นคง จึงหลงเชื่อคำกล่าวอ้างของกลุ่มนายหน้าที่ระบุว่ามีช่องทางพิเศษในการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมา โดยเรียกรับเงินสูงถึง 400,000 บาท ต่อคน ซึ่งอ้างว่าเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนกันเอง
“ผมเป็นแค่คนแก่คนหนึ่ง ตัดยางไปวันๆ เงินหลักแสนมันหาไม่ง่าย แต่ตอนนั้นที่ยอมจ่ายเพราะความรักลูก อยากให้ลูกมีอนาคต เห็นว่าเขาเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม มีตำแหน่งหน้าที่การงาน เราก็เชื่อใจ สุดท้ายลูกไม่ได้งาน แถมตอนนี้ต้องมานั่งผ่อนดอกเบี้ยธนาคารที่ไปกู้มาจ่ายให้เขา ชีวิตเหมือนตายทั้งเป็น” ผู้เสียหายรายดังกล่าวระบุ
ด้านผู้เสียหายหญิงอีกรายที่ตกเป็นเหยื่อ เปิดเผยพฤติการณ์ที่น่าสนใจว่า ตนเองถูกชักชวนตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเตรียมตัวสอบในปี 2565 โดยจ่ายเงินให้กับผู้บริหารรายหนึ่งโดยตรงถึงบ้านพัก เป็นเงินรวมกว่า 420,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ใส่ซองสีน้ำตาลไปมอบให้ถึงมือ
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า กลุ่มขบวนการนี้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยอ้างว่า ต่อให้เด็กสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ หรือเรียกบรรจุไม่ถึง ก็จะมีการดูแลรายชื่อย้อนหลังให้ได้รับตำแหน่งแน่นอน แต่จนถึงปัจจุบันผ่านการสอบมาหลายรอบ ลูกหลานของชาวบ้านกลับไม่มีใครได้รับบรรจุตามที่ตกลงกันไว้
จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในพื้นที่อาจมีผู้เสียหายรวมกว่า 80 ราย ทว่าส่วนใหญ่ยังไม่กล้าปรากฏตัวเนื่องจากความอับอายและเกรงกลัวอิทธิพล อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เดินทางมาวันนี้ยืนยันว่าหลังชนฝาแล้ว เนื่องจากภาระหนี้สินจากการไปกู้ยืมเงินมานั้นสูงเกินรับไหว ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่าน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้น
ล่าสุด ทางหน่วยงานความมั่นคงร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม เตรียมเปิดโต๊ะรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ พื้นที่อำเภอควนกาหลง เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและรายชื่อผู้เสียหายทั้งหมดอย่างเป็นทางการ เพื่อประสานงานติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาเจรจาคืนเงิน และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป