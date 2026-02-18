กสิกรไทยลุยหาดใหญ่ จัด “KBank Day” ช่วยผู้ประกบการร้านค้าฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ธนาคารกสิกรไทยจับมือผู้บริหารตลาดกิมหยง เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจหาดใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่ เปิดตัวกิจกรรม “KBank Day ร้านค้าทั่วไทย ไปกันต่อ” ผลักดันโปรโมชั่นเสริมสภาพคล่อง หวังช่วยผู้ประกอบการกลับมาเดินหน้าธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
วันนี้ (18 ก.พ.) ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าหนุนร้านค้าในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรม “KBank Day ร้านค้าทั่วไทย ไปกันต่อ” ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 นำโดย นายบุญเติบ จีรภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมคณะผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจภาคใต้ ร่วมลงพื้นที่ตลาดกิมหยงพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ และมี นายศุภชัย ชีววัฒนพงศ์ ผู้บริหารตลาดกิมหยง ร่วมพูดคุยด้วย เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง
นายบุญเติบ จีรภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารต้องการมาโปรโมทเรื่องการรับชำระด้วยคิวอาร์ (QR) ผ่านแอปพลิเคชัน K-Shop ที่สามารถรับได้ทั้ง Thai QR สำหรับคนไทย และ Cross-border QR สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว หรือแม้กระทั่งคนจีน ก็รับคิวอาร์ของเราได้ ในขณะเดียวกันก็รองรับบัตรเครดิต VISA card, Mastercard รวมถึง Alipay และ WeChat จบได้ในแอปพลิเคชันเดียว นอกจากนี้ปกติการรับบัตรเครดิตจะอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ลดเหลือแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมมีอุปกรณ์ mPOS ที่สามารถรับชาวต่างชาติที่ใช้บัตรมาแตะ จากราคาเดิม 2,900 บาท วันนี้ลดมา 50 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะร้านค้าที่จดทะเบียนในจังหวัดสงขลาเท่านั้น เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะ
ด้าน นายศุภชัย ชีววัฒนพงศ์ ผู้บริหารตลาดกิมหยง เปิดเผยว่า บรรยากาศภาพรวมในปัจจุบันพบว่าร้านค้าต่าง ๆ กลับมาเปิดขายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2568 ยืนยันความพร้อมของตลาดที่ฟื้นฟูกลับมาสะอาดและมีสินค้าคุณภาพดีให้บริการเช่นเดิม และมีความคึกคักใกล้เคียงกับสภาวะปกติอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ได้เสนอให้ธนาคารพิจารณาเปิดสาขาบริเวณชั้น 2 ของตลาดซึ่งเป็นจุดที่น้ำไม่ท่วม เพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องเดินทางไกลไปใช้บริการที่สาขาอื่น
สำหรับกิจกรรม “KBank Day ร้านค้าทั่วไทย ไปกันต่อ” ในครั้งนี้ ทางธนาคารได้มีโครงการเครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้กับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เครื่องรับบัตร mPOS และ EDC ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับร้านค้าที่จดทะเบียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการซื้อเครื่องรับบัตร mPOS ราคาพิเศษเพียง 1,450 บาท จากราคาเต็ม 2,900 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 31 ม.ค. 2569 และค่าธรรมเนียมการรับบัตรจากเครื่องรับบัตร mPOS เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ จากค่าธรรมเนียมปกติเริ่มต้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. - 31 ก.ค. 2569 เฉพาะ ร้านค้าที่ลงทะเบียนสมัครเครื่องรับบัตร mPOS ในจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใน จ.สงขลา ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม “KBank Day ร้านค้าทั่วไทย ไปกันต่อ” ได้ตามจุดบริการในตลาดต่าง ๆ อาทิ ตลาดกิมหยง, ตลาดกรีนเวย์, ตลาด Small 5.5, ตลาดอาเซี่ยนไนท์บาร์ซาร์ และตลาดถนนคนเดินสงขลา ตามกำหนดการที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ธนาคารยังกำลังอยู่ในระหว่างการทำโปรแกรมสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสู้ต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการดังกล่าวในโอกาสต่อไป