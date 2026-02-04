วางระเบิดในชักโครกเด็กปั๊มน้ำมัน ปตท.ปัตตานี อีโอดีเจ็บสาหัส 1 นายขณะเก็บกู้

ปัตตานี - เกิดระเบิดในห้องน้ำคนพิการปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี ขณะเจ้าหน้าที่อีโอดีเข้าตรวจสอบเก็บกู้ หลังแม่บ้านเปิดเจอ 1 ลูกก่อนแจ้งตำรวจ เจออีกลูกเป็นแบบกระตุก เจ้าหน้าที่ยกฝาชักโครกเด็กขึ้น ระเบิดจึงทำงาน บาดเจ็บ 1 นายอาการสาหัส
วันนี้ (4 ก.พ.) เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้รับแจ้งจากพนักงานปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี ว่า พบวัตถุต้องสงสัยภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน จึงรายงานให้ พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ทราบ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบวัตถุคล้ายระเบิดภายในห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้สวมชุดบอมบ์สูทเข้าตรวจสอบในรอบแรก ก่อนออกมาประเมินสถานการณ์ และกลับเข้าไปตรวจสอบเป็นครั้งที่สอง
ต่อมาเวลา 09.00 น. ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในห้องน้ำคนพิการ จุดที่พบระเบิด เสียงดังสนั่น ส่งผลให้นักข่าวและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร ต่างแตกตื่นและหาที่กำบังทันที เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ EOD ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย เจ้าหน้าที่จึงรีบเข้าไปนำร่างออกจากห้องน้ำและได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นได้รีบนำตัวส่ง ร.พ.ปัตตานี ทราบชื่อ ดต.พิชิตพาล เวชชาชีวี ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะมือขวา
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ขณะที่แม่บ้านปั๊มน้ำมันทำความสะอาดห้องน้ำ และนึกได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการพบวัตถุระเบิดในห้องน้ำของปั้ม ปตท.สาขาอื่น แม่บ้านจึงได้เข้าไปเปิดฝาถังเก็บน้ำดูจึงพบวัตถุระเบิดในถังก่อนจะวิ่งออกมาแล้วแจ้งพนักงานเพื่อแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ในขั้นตอนการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้เปิดตรวจฝาชักโครกผู้ใหญ่แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติ ก่อนจะกลับเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง และได้ยกฝาชักโครกเด็กขึ้น ทำให้ระเบิดแสวงเครื่องทำงานทันที ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ซึ่งสวมชุดบอมบ์สูทกระเด็นออกมา ก่อนที่เพื่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ภายหลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อม เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นทราบว่า ระเบิดที่พบลูกแรกมีลักษณะเดียวกับระเบิดที่พบในปั้ม ปตท.บริเวณหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี และปั๊ม ปตท.สาขาหน้าห้างบิ๊กซีปัตตานี เมื่อคืนที่ผ่านมา ส่วนระเบิดลูกที่สองที่เกิดระเบิดนั้นเป็นระเบิดชนิดกระตุกโดยเมื่อมีการขยับ วงจรระเบิดก็จะทำงาน
